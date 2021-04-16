Квартальнов — самый невезучий тренер КХЛ. Он проиграл все седьмые матчи серий плей-офф

Вчера «Ак Барс» со счётом 3:4 ОТ проиграл седьмой матч финальной серии Восточной конференции «Авангарду». Главный тренер казанского клуба Дмитрий Квартальнов в очередной раз остался без Кубка Гагарина. Он оказывался слабее во всех своих семиматчевых противостояниях в рамках плей-офф КХЛ. Вспоминаем, как это было.
Первый раунд плей-офф Восточной конференции, 2013 год
«Сибирь» – «Авангард» – 3-4
Тогда ещё не столь опытный по меркам КХЛ главный тренер «Сибири» Дмитрий Квартальнов проиграл принципиальное сибирское противостояние «Авангарду». У руля омичей находился финский специалист Петри Матикайнен, не оставивший шанс российскому коллеге в седьмой встрече – 2:0. Шайбы в ворота Джеффа Гласса забрасывали Антон Белов и Александр Пережогин, а финский голкипер «ястребов» Карри Рямё провёл матч на ноль. Таким образом, «Сибирь» довольно быстро вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина, а «Авангард» во втором раунде уступил «Трактору» (1-4 в серии).
Финал Западной конференции, 2015 год
ЦСКА – СКА – 3-4
Легендарная серия, вошедшая в хоккейную историю. После таких противостояний можно и нужно писать книги и снимать фильмы. ЦСКА, ведомый Дмитрием Квартальновым, уверенно выигрывал финальную серию Запада у СКА со счётом 3-0. И всё бы хорошо для московских армейцев, но нити игры постепенно начали уходить из их рук. Это моментально почувствовал тренерский тандем СКА Быков – Захаркин, начавший стремительный камбэк. В результате дело дошло до седьмого матча, который в Москве со счётом 3:2 тоже выиграл СКА. У Питера феерило звено Панарин – Шипачёв – Дадонов, доставившее массу проблем москвичам. У Квартальнова, кстати, в составе играл Стефан Да Коста, который нынче выступает под руководством этого же тренера в «Ак Барсе». Отыгрыш СКА со счёта 0-3 в серии стал первым в истории КХЛ.
Финал Кубка Гагарина, 2016 год
ЦСКА – «Металлург» Мг – 3-4
Ещё один мощнейший удар по Дмитрию Квартальнову, у которого в составе был звёздный Александр Радулов. К слову, так и не выигравший Кубок Гагарина в составе ЦСКА, но завоевавший его ранее с «Салаватом Юлаевым». «Магнитка» во главе с Ильёй Воробьёвым выглядела очень слаженно и мощно, плюс у уральцев зажигала тройка Мозякин – Коварж – Зарипов. В седьмой игре, прошедшей в Москве, великолепно сыграл голкипер Василий Кошечкин, а ещё одним героем матча стал форвард Евгений Тимкин, оформивший дубль. Тот самый Тимкин, который сейчас выступает за СКА. Второй гол Евгения в важнейшей седьмой игре пришёлся уже в пустые ворота. Дело в том, что московские армейцы пытались спасти матч и заменили Илью Сорокина на шестого полевого игрока, но в результате так и не смогли отыграться – 3:1 в пользу «Металлурга».
Финал Восточной конференции, 2021 год
«Ак Барс» – «Авангард» – 3-4
Накануне «Авангард» выиграл у «Ак Барса» в седьмом матче серии – 4:3 ОТ. Примечательно, что все свои матчи команды в этой серии выигрывали только на чужом льду. В седьмой игре традиции не изменили. Ключевым стал великолепный бросок финского защитника «Авангарда» Оливера Каски. Вообще легионеры «Авангарда» сыграли в несколько раз сильнее иностранцев «Ак Барса». Это во многом и повлияло на результат. Не спасло Квартальнова от очередного поражения в седьмом матче и великолепно себя проявившее молодёжное звено Сафонова, Галимова и Воронкова. Сам главный тренер, кстати, на послематчевой пресс-конференции целиком взял вину за поражение на себя.
Дмитрий Квартальнов и Боб Хартли
Фото: ak-bars.ru
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.
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