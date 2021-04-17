Холл не оставил шансов Сорокину. Звёздный новобранец «Бостона» продолжает забивать

И «Бостон», и нападающий Тейлор Холл перед недавним дедлайном явно нуждались в переменах. Форварду нужна была новая команда и новый старт в более сильном коллективе, чем агонизирующий «Баффало», а «мишкам» необходим был бомбардир, чтобы сбалансировать состав, поскольку вся результативность «Брюинз» строилась только на одном звене.

что обе стороны получили то, что им было нужно. Нападающий забил в каждом из двух матчей за «Бостон», а «медведи» продлили победную серию до трёх матчей. «Островитян», известных своей обороной и надёжными вратарями, «Бостон» обыграл два раза подряд с общим счётом 7:1. За два матча в составе «Брюинз» Холл уже забил 50% от того количества голов, которые у него были в «Баффало». Действуя во втором звене с Давидом Крейчи и Крейгом Смитом, форвард снова огорчил «островитян».

Впрочем, до Холла это сделал Давид Пастрняк, который принёс голкиперу «Айлендерс» Илье Сорокину крайне неприятные известия за 2,4 секунды до первого перерыва. Чех удачно замкнул с пятачка передачу из угла площадки, и российский страж ворот гостей был абсолютно бессилен в данном эпизоде.



«Это был мой первый гол с 3 апреля, верно? Конечно, мне было неприятно, что я так долго не мог забить, но такое иногда случается. В таких ситуациях нужно продолжать стараться, не позволять разочарованию брать над тобой верх. Чем больше начнёшь думать о неудачах, тем хуже будешь играть», — сказал Пастрняк.

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Холл отличился в начале второй двадцатиминутки, когда, получив шайбу на чужой синей линии, он вошёл в зону и очень эффектно сыграл с Давидом Крейчи. Отдав передачу из центра на фланг, Холл сумел «отклеиться» от опекавших его Мейфилда и Нельсона, открылся на пятачке и незамедлительно получил обратный пас. Эта хоккейная «стенка» привела к тому, что преимущество «Бостона» укрепилось, равно как и уверенность звёздного новобранца «мишек», который не оставил шансов Сорокину.

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«Хорошая, солидная игра. Мы не отпустили педаль газа до самого конца, мне понравились все компоненты. «Пассажиров» у нас действительно не было, а это всегда приятно. Когда каждый игрок помогает команде победить, то она, как правило, приходит», — отметил главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди.



После приобретения Холла и Кёртиса Лазара «медведи» одержали три победы в трёх матчах, но доминирование над «островитянами» стоит выделить особо, поскольку эти поражения «Айлендерс» могут серьёзно изменить турнирную таблицу Восточного дивизиона. На данный момент команда Барри Тротца идёт на втором месте, имея одно очко преимущества над «Питтсбургом» и два — над «Бостоном», но «мишки» имеют два матча в запасе, а «пингвины» — один.

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Илья Сорокин, отразивший 25 бросков, потерпел первое поражение после трёх побед в последних матчах. Кроме этого, россиянин проиграл вратарскую дуэль новичку Джереми Свейману, который оформил первый в карьере матч на ноль.



«Если «Бостон» собирается пошуметь в нынешнем плей-офф, то Холл и Лазар — это то, что им было нужно. Похоже, что генеральный менеджер «Брюинз» Дон Суини может быть доволен своими приобретениями», — резюмировал обозреватель NBC Sports Адам Грец.