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ЦСКА и «Авангард» сыграют в финале Кубка Гагарина, чего ожидать от финала КХЛ — 2021

Чего ждать от финала ЦСКА — «Авангард»
Лев Лукин
ЦСКА будет работать, «Авангард» попробует кайфовать. Чего ждать от финала Кубка Гагарина
Армейцы очень сильны и ещё не насытились победами. Но и «Авангард» уже готов брать трофей.
Хоккей / КХЛ 0
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ЦСКА и «Авангард» сыграют в финале Кубка Гагарина. Как и два года назад, красно-синие и «ястребы» оказались лучшими в своих конференциях и теперь поспорят за главный трофей КХЛ. В апреле 2019-го финал многих разочаровал, так как закончился очень быстро и в одну калитку. Но этому было логическое объяснение. ЦСКА тогда уже полностью созрел для долгожданного Кубка, и каждый в стане армейцев горел нетерпением сделать этот последний шаг. «Авангард» же, разумеется, тоже хотел выиграть, но после победы в Восточной конференции в первом, сложнейшем во многих смыслах сезоне после вынужденного переезда в Балашиху омичи уже были выхолощены эмоционально. И как будто сами в глубине души полагали, что ЦСКА тогда больше достоин Кубка.

«Авангард» деклассировал бы Кубок Гагарина своей победой»
Чернышенко, Крылов, Есмантович, Сорокин и многие другие подвели итоги финала Кубка Гагарина.

Сейчас, на мой взгляд — всё иначе. Чего же нам ждать от нового омско-московского финала?

ЦСКА силён, но не идеален, как два года назад

ЦСКА и близко ещё не насытился победами. Считаю, что у этой команды по-прежнему лучший коучинг в КХЛ, лучшая в лиге организация игры, что позволило армейцам безболезненно пережить уход главных звёзд чемпионского состава. Капризов, Григоренко, Сорокин и Нестеров в НХЛ, Марченко и Вей — в «Локомотиве» и СКА, но ЦСКА — снова чемпион регулярки и снова в финале Кубка.

Армейская машина оптимально перенесла замену важнейших деталей, в коллективе ЦСКА нашлись новые лидеры, находившиеся ранее в тени главных звёзд.

По надёжному Сорокину не даёт скучать непробиваемый Юханссон. Вакансии защитников, умеющих двигать шайбу и классно помогать атаке, вместо Нестерова и Марченко заняли Робинсон и приобретённый перед дедлайном Гилмор. А тройка форвардов МаминШалуновОкулов смотрится так же мощно, как и знаменитое звено Капризов — Вей — Григоренко. Окулов сейчас лучший бомбардир плей-офф, Шалунов — главный снайпер.

Почти все эти парни были в составе ЦСКА два года назад. Представляете, какая тогда у армейцев была глубина? Сейчас такой глубины нет, и в этом главное отличие команд 2019 и 2021 годов. Но ЦСКА всё равно очень силён. У подопечных Игоря Никитина всё ещё есть те козыри, которые пока никто не может перекрыть. Армейцы невероятно играют в защите, быстрее всех бегут, лучше всех в КХЛ играют по счёту. А ещё — они непрошибаемы в психологическом плане, совершенно не подвержены лишнему проявлению эмоций, не размениваются на то, что не помогает достигать результата.

Игорь Никитин
Игорь Никитин
Главный тренер ЦСКА

«Если ты не работаешь на льду, то в хоккей поиграть не получится. Хоккей — это тяжёлый труд, и без работы нельзя получить удовольствие».

«Авангард» готов к Кубку, но «ястребам» важно оставаться в финале самими собой

В психоэмоциональном плане «ястребы», уверен, готовы выигрывать Кубок Гагарина, и в этом их основное отличие от финала — 2019. В составе «Авангарда» есть ребята, игравшие в решающей серии сезона два года назад, и они хотят большего. Но важнее, что большего хотят на уровне клуба, франшизы, никого в «Авангарде» уже не устроит серебро. Это касается и Боба Хартли, работающего в КХЛ уже третий год и созревшего для очередной тренерской победы в карьере. И амбициозного босса «ястребов» Александра Крылова, тоже привыкшего к успехам. Он, кстати, уже в раздевалке команды после победы в седьмой игре в Казани не только поздравил парней с победой, но и сразу же напомнил, за каким трофеем сейчас идёт «Авангард».

Александр Крылов
Александр Крылов
Председатель Совета директоров «Авангарда»

«Для «Авангарда» правильнее играть в финале с ЦСКА по причине того, что у нас перед ними долг, а мы любим долги отдавать, и хорошо, что есть такая возможность»

У нынешних «ястребов» другое самосознание, другая мотивация, другая накачка и другой взгляд на соперника, чем это было два года назад. Да и в плане коллектива «Авангард» сильно вырос за этот плей-офф. Омичи через многое прошли, а после выгрызенной победы в серии с «Ак Барсом» так и вовсе максимально сплотились, реально стали одной семьёй. И ЦСКА в этой семье уже никто не признаёт фаворитом финала.

«Можно пересматривать вечно». Что творилось после невероятной победы «Авангарда»
Хартли обнимался с Ковальчуком, а затем говорил, что эта серия достойна экранизации.

Но это всё лирика. А что же готов предложить «Авангард» армейцам в хоккейном плане? Мы уже не раз видели, что у Омска есть, кому держать шайбу, и решать моменты. Видели, что физическая подготовка «ястребов» с блеском выдержала по ходу плей-офф несколько проверок на прочность: «Авангард» не проиграл ни одного овертайма и в каждом из них смотрелся свежее и быстрее соперника. Кроме того, «ястребы» неоднократно доказывали, что у них есть характер.

Всё это обязательно пригодится Омску в финале. Но главный вопрос такой — хватит ли сил? «Авангард» весь плей-офф играет одним составом и имеет минимальные возможности для ротации. Но об усталости «ястребов», на мой взгляд, говорить преждевременно. После вялой шестой встречи финала Востока в Балашихе, они выдали огненный седьмой матч в Казани. Значит, есть силы, есть внутренний запас, не всё было оставлено на пути к финалу.

Вообще, в эмоциях — сила «Авангарда». Перед каждым матчем игроки «ястребов» в подтрибунном помещении заводят друг друга фразой: «Кайфуем, получаем удовольствие!» И в финале омичам необходимо именно кайфовать, несмотря на то, что соперник будет усердно работать и гасить кураж «Авангарда».

«Ак Барс» давал «ястребам» великолепную обратную связь в плане эмоций, ЦСКА этого делать точно не будет. Но игрокам «Авангарда» армейцев не переработать, им нужно оставаться самими собой и как можно чаще выводить подопечных Никитина из зоны комфорта. И если у омичей это получится, то мы увидим длинный, шикарный финал с непредсказуемым результатом.

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