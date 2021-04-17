ЦСКА будет работать, «Авангард» попробует кайфовать. Чего ждать от финала Кубка Гагарина

ЦСКА и «Авангард» сыграют в финале Кубка Гагарина. Как и два года назад, красно-синие и «ястребы» оказались лучшими в своих конференциях и теперь поспорят за главный трофей КХЛ. В апреле 2019-го финал многих разочаровал, так как закончился очень быстро и в одну калитку. Но этому было логическое объяснение. ЦСКА тогда уже полностью созрел для долгожданного Кубка, и каждый в стане армейцев горел нетерпением сделать этот последний шаг. «Авангард» же, разумеется, тоже хотел выиграть, но после победы в Восточной конференции в первом, сложнейшем во многих смыслах сезоне после вынужденного переезда в Балашиху омичи уже были выхолощены эмоционально. И как будто сами в глубине души полагали, что ЦСКА тогда больше достоин Кубка.

«Авангард» деклассировал бы Кубок Гагарина своей победой» Чернышенко, Крылов, Есмантович, Сорокин и многие другие подвели итоги финала Кубка Гагарина.

Сейчас, на мой взгляд — всё иначе. Чего же нам ждать от нового омско-московского финала?

ЦСКА силён, но не идеален, как два года назад

ЦСКА и близко ещё не насытился победами. Считаю, что у этой команды по-прежнему лучший коучинг в КХЛ, лучшая в лиге организация игры, что позволило армейцам безболезненно пережить уход главных звёзд чемпионского состава. Капризов, Григоренко, Сорокин и Нестеров в НХЛ, Марченко и Вей — в «Локомотиве» и СКА, но ЦСКА — снова чемпион регулярки и снова в финале Кубка.

Армейская машина оптимально перенесла замену важнейших деталей, в коллективе ЦСКА нашлись новые лидеры, находившиеся ранее в тени главных звёзд.

По надёжному Сорокину не даёт скучать непробиваемый Юханссон. Вакансии защитников, умеющих двигать шайбу и классно помогать атаке, вместо Нестерова и Марченко заняли Робинсон и приобретённый перед дедлайном Гилмор. А тройка форвардов Мамин — Шалунов — Окулов смотрится так же мощно, как и знаменитое звено Капризов — Вей — Григоренко. Окулов сейчас лучший бомбардир плей-офф, Шалунов — главный снайпер.



Почти все эти парни были в составе ЦСКА два года назад. Представляете, какая тогда у армейцев была глубина? Сейчас такой глубины нет, и в этом главное отличие команд 2019 и 2021 годов. Но ЦСКА всё равно очень силён. У подопечных Игоря Никитина всё ещё есть те козыри, которые пока никто не может перекрыть. Армейцы невероятно играют в защите, быстрее всех бегут, лучше всех в КХЛ играют по счёту. А ещё — они непрошибаемы в психологическом плане, совершенно не подвержены лишнему проявлению эмоций, не размениваются на то, что не помогает достигать результата.

Игорь Никитин Главный тренер ЦСКА «Если ты не работаешь на льду, то в хоккей поиграть не получится. Хоккей — это тяжёлый труд, и без работы нельзя получить удовольствие».

«Авангард» готов к Кубку, но «ястребам» важно оставаться в финале самими собой

В психоэмоциональном плане «ястребы», уверен, готовы выигрывать Кубок Гагарина, и в этом их основное отличие от финала — 2019. В составе «Авангарда» есть ребята, игравшие в решающей серии сезона два года назад, и они хотят большего. Но важнее, что большего хотят на уровне клуба, франшизы, никого в «Авангарде» уже не устроит серебро. Это касается и Боба Хартли, работающего в КХЛ уже третий год и созревшего для очередной тренерской победы в карьере. И амбициозного босса «ястребов» Александра Крылова, тоже привыкшего к успехам. Он, кстати, уже в раздевалке команды после победы в седьмой игре в Казани не только поздравил парней с победой, но и сразу же напомнил, за каким трофеем сейчас идёт «Авангард».

Александр Крылов Председатель Совета директоров «Авангарда» «Для «Авангарда» правильнее играть в финале с ЦСКА по причине того, что у нас перед ними долг, а мы любим долги отдавать, и хорошо, что есть такая возможность»

У нынешних «ястребов» другое самосознание, другая мотивация, другая накачка и другой взгляд на соперника, чем это было два года назад. Да и в плане коллектива «Авангард» сильно вырос за этот плей-офф. Омичи через многое прошли, а после выгрызенной победы в серии с «Ак Барсом» так и вовсе максимально сплотились, реально стали одной семьёй. И ЦСКА в этой семье уже никто не признаёт фаворитом финала.

«Можно пересматривать вечно». Что творилось после невероятной победы «Авангарда» Хартли обнимался с Ковальчуком, а затем говорил, что эта серия достойна экранизации.

Но это всё лирика. А что же готов предложить «Авангард» армейцам в хоккейном плане? Мы уже не раз видели, что у Омска есть, кому держать шайбу, и решать моменты. Видели, что физическая подготовка «ястребов» с блеском выдержала по ходу плей-офф несколько проверок на прочность: «Авангард» не проиграл ни одного овертайма и в каждом из них смотрелся свежее и быстрее соперника. Кроме того, «ястребы» неоднократно доказывали, что у них есть характер.



Всё это обязательно пригодится Омску в финале. Но главный вопрос такой — хватит ли сил? «Авангард» весь плей-офф играет одним составом и имеет минимальные возможности для ротации. Но об усталости «ястребов», на мой взгляд, говорить преждевременно. После вялой шестой встречи финала Востока в Балашихе, они выдали огненный седьмой матч в Казани. Значит, есть силы, есть внутренний запас, не всё было оставлено на пути к финалу.

Вообще, в эмоциях — сила «Авангарда». Перед каждым матчем игроки «ястребов» в подтрибунном помещении заводят друг друга фразой: «Кайфуем, получаем удовольствие!» И в финале омичам необходимо именно кайфовать, несмотря на то, что соперник будет усердно работать и гасить кураж «Авангарда».

«Ак Барс» давал «ястребам» великолепную обратную связь в плане эмоций, ЦСКА этого делать точно не будет. Но игрокам «Авангарда» армейцев не переработать, им нужно оставаться самими собой и как можно чаще выводить подопечных Никитина из зоны комфорта. И если у омичей это получится, то мы увидим длинный, шикарный финал с непредсказуемым результатом.