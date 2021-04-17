Куда дальше? Главные тренеры клубов КХЛ, не сумевшие сохранить работу

По ходу сезона почти все главные тренеры клубов КХЛ сохранили свои посты, зато после окончания регулярного чемпионата начались новости об отставках. Рассказываем про специалистов, уже закончивших работу со своими бывшими командами, а также о тех, кто завершит её в ближайшее время. Кто-то из них даже может пропустить следующий сезон.

Завершили работу в качестве главного тренера

Владимир Крикунов («Динамо» Москва)

Московское «Динамо» уже объявило о назначении нового главного тренера. Им стал Алексей Кудашов, подписавший с бело-голубыми контракт по схеме «1+1». В свою очередь Владимир Крикунов покидает пост главного тренера, но остаётся работать в системе клуба. Мэтр отечественного тренерского цеха будет трудиться в должности консультанта. Предложение от руководства москвичей, по словам самого Крикунова, он уже получил.

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Олег Знарок («Спартак»)

Закончил свой тренерский пусть в «Спартаке» Олег Знарок. Работу Знарка в системе красно-белых можно охарактеризовать одним словом: провал. Ни Знарок, ни его помощники не дали красно-белым ровным счётом ничего. Итоговый результат: команда еле-еле вышла в плей-офф и получила 0-4 в серии первого раунда с ЦСКА. У Знарка был вариант с назначением в московское «Динамо», но в итоге сделка сорвалась, так как бело-голубые не хотели видеть в клубе давнего помощника Знарка в лице Харийса Витолиньша.

Знарок не поднял «Спартак». Большой тренер бесславно уходит из великого клуба За два года красно-белые не выиграли ни одной серии плей-офф, а магия имени Знарка была окончательно развенчана.

Петерис Скудра («Динамо» Рига)

У Петериса Скудры не особо получилось в рижском «Динамо», но сложно было ожидать другого результата, зная скромные возможности и состав латвийской команды. Скудра – свой человек для «Динамо», требовательный и системный тренер, однако Рига задолго до завершения регулярки лишилась шансов на попадание в плей-офф. Подкосила команду и эпидемия коронавируса. В следующем сезоне Петерису будет непросто найти себе новый клуб, но варианты у специалиста будут. На место Скудры уже назначен российский тренер Сергей Зубов.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Николай Заварухин («Сибирь»)

Не смог договориться о новом контракте с «Сибирью» Николай Заварухин. Бывшему рулевому сибиряков начали навязывать тренерский штаб, вот только сам специалист не был с этим согласен. В итоге стороны так и не нашли взаимопонимания и логично завершили сотрудничество. Заварухин вернётся в «Автомобилист», где будет помогать канадцу Биллу Питерсу. Об этом назначении будет объявлено в ближайшее время, договорённость уже есть.

Вячеслав Буцаев («Нефтехимик»)

Накануне «Нефтехимик» объявил о завершении сотрудничества с главным тренером Вячеславом Буцаевым и его помощниками. С одной стороны, Буцаев, безусловно, задачу на сезон не выполнил, а сама команда выглядела откровенно слабо. Но чего ещё ожидали боссы нижнекамского клуба, учитывая столь слабое комплектование и серьёзное урезание финансирования? В итоге никакого чуда не произошло, «волки» досрочно завершили сезон на предпоследнем месте в Восточной конференции. Новым главным тренером «Нефтехимика» станет Олег Леонтьев.

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Завершат работу в качестве главного тренера в ближайшее время

Сергей Светлов («Амур»)

Сергея Светлова на следующий год в «Амуре» не будет. В хабаровском клубе сменилась власть, на руководящие должности приходят новые люди, а новым наставником «тигров» с большой долей вероятности станет теперь уже бывший тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв. У Светлова был вариант с трудоустройством в «Сибирь», однако новосибирский клуб остановил свой выбор на Андрее Мартемьянове.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Михаил Кравец («Витязь»)

В конце апреля заканчивается контракт Михаила Кравеца с «Витязем». Специалист, который входит в тренерский штаб сборной Беларуси, больше не будет работать в подольском клубе. В подмосковной команде ожидаются серьёзные изменения. Главное – разобраться с финансированием и хорошо укомплектоваться. «Витязь» в нынешнем сезоне не был каким-то беспросветным аутсайдером, но в плей-офф подольчане не вышли, а значит задача не выполнена.