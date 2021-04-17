У Овечкина 730 голов в НХЛ! Сделал дубль пушечными бросками и готов обойти легенду

«Филадельфия» в этом сезоне – официальный поставщик голов для Александра Овечкина. В шести предыдущих матчах он неизменно забрасывал в ворота «лётчиков», а самая первая игра вообще получилась едва ли не лучшей для россиянина в сезоне, когда он был неудержим и набрал 4 (2+2) очка.

В седьмой игре с «Флайерз» ничего не изменилось, и капитан «столичных» начал с того, что положил в свою копилку ещё одну заброшенную шайбу. Сам заработал большинство, сам же его и реализовал из своего неизменного офиса в круге вбрасывания. Не помешало и то, что «Флайерз» были вынуждены выйти на игру со своим третьим вратарём Алексом Лайоном – он стал 147-м в списке голкиперов НХЛ, кому забил Овечкин.

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Первый период «Вашингтон» мог бы записать себе в актив, если бы не последняя секунда. Гости не смогли вывести шайбу из своей зоны, видимо, уже успокоились и думали о перерыве, а Иван Проворов зарядил с синей линии и пробил Илью Самсонова. Надо отметить, что мимо голкипера в это время проезжало сразу трое игроков, включая двухметрового Здено Хару.

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На предыдущую очную встречу этих соперников, когда «Вашингтон» положил шесть голов и пропустил только один, этот матч пока точно не был похож. «Филадельфия» ещё трепыхается и пытается хотя бы обозначить борьбу за плей-офф. Но второй период начался с гола Дмитрия Орлова – положил из круга вбрасывания не хуже своего капитана!

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У «столичных» вновь не получилось удержать преимущество, столкновение Эллера и Шири на ровном месте привело к потере шайбы и выходу «Флайерз» «два в ноль», который реализовал Ван Римсдайк. Ситуация, которой не позавидуешь, но «Вашингтон» довольно быстро её исправил руками своего капитана. Офис Овечкина снова открылся во время очередного большинства. Две практически идентичные шайбы, и Александр Великий уже в одной шайбе от Марселя Дионна, занимающего пятую строчку в списке снайперов всех времён, осталось всего две шайбы.

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Концерт российских хоккеистов продолжил Евгений Кузнецов – выдвинулся от синей лини к воротам мимо двух ничего не заметивших соперников, получил невероятной красоты передачу от Уилсона и играючи разобрался с Лайоном.

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Осталось только Илье Самсонову забить, и был бы полный комплект, но главный вопрос в третьем периоде состоял в том, состоится ли первый хет-трик Овечкина в сезоне, который сделает его пятым снайпером в истории?

Но вместо того, чтобы помочь капитану забить ещё, «Вашингтон» начал удаляться. Меньшинство «столичных», конечно, сейчас на ходу, но играть с огнём в любом случае было опасной затеей, и не прошло бесследно. У «лётчиков» прошла поперечная передача на дальнюю штангу, и Уэйд Эллисон поразил пустой угол.

Уровня «Вашингтона» оказалось достаточно, чтобы не дать сопернику надежду на камбэк – в следующей же смене прорывался к воротам Орлов, а через несколько минут Шири восстановил преимущество в два гола. Больше счёт не менялся, Овечкин остановился в одном голе от Дионна. В большинстве за несколько минут до конца «столичные» провели все две минуты, пытаясь довести шайбу до россиянина, однако хорошего точного паса под бросок всё никак не получалось. Может, немного переволновались в предвкушении исторического события? Точку поставил Энтони Манта в пустые ворота – Овечкин улыбался и поздравлял партнёра на скамейке – достижения могут подождать, главное – победа команды. Следующий шанс обойти легенду у него будет уже завтра, в матче с «Бостоном».