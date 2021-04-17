Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Статьи /

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 3:6, видео, голы, дубль Овечкина, обзор матча НХЛ

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 3:6
Елена Кузнецова
У Овечкина 730 голов в НХЛ! Сделал дубль пушечными бросками и готов обойти легенду
Офис Александра не прекращает работу – до Марселя Дионна и звания пятого снайпера в истории осталась одна шайба.
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

«Филадельфия» в этом сезоне – официальный поставщик голов для Александра Овечкина. В шести предыдущих матчах он неизменно забрасывал в ворота «лётчиков», а самая первая игра вообще получилась едва ли не лучшей для россиянина в сезоне, когда он был неудержим и набрал 4 (2+2) очка.

В седьмой игре с «Флайерз» ничего не изменилось, и капитан «столичных» начал с того, что положил в свою копилку ещё одну заброшенную шайбу. Сам заработал большинство, сам же его и реализовал из своего неизменного офиса в круге вбрасывания. Не помешало и то, что «Флайерз» были вынуждены выйти на игру со своим третьим вратарём Алексом Лайоном – он стал 147-м в списке голкиперов НХЛ, кому забил Овечкин.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Первый период «Вашингтон» мог бы записать себе в актив, если бы не последняя секунда. Гости не смогли вывести шайбу из своей зоны, видимо, уже успокоились и думали о перерыве, а Иван Проворов зарядил с синей линии и пробил Илью Самсонова. Надо отметить, что мимо голкипера в это время проезжало сразу трое игроков, включая двухметрового Здено Хару.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 апреля 2021, суббота. 19:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Кузнецов) – 03:38' (5x4)   1:1 Проворов (Жиру, Фараби) – 19:59' (5x5)   1:2 Орлов (Карлсон, Овечкин) – 20:33' (5x5)   2:2 ван Римсдайк (Обе-Кюбель) – 25:28' (5x5)   2:3 Овечкин (Карлсон, Кузнецов) – 26:15' (5x4)   2:4 Кузнецов (Уилсон, Карлсон) – 35:02' (5x5)   3:4 Эллисон (Хейз, Жиру) – 47:02' (5x4)   3:5 Шири (Шульц, Эллер) – 49:15' (5x5)   3:6 Манта – 58:48' (en)

На предыдущую очную встречу этих соперников, когда «Вашингтон» положил шесть голов и пропустил только один, этот матч пока точно не был похож. «Филадельфия» ещё трепыхается и пытается хотя бы обозначить борьбу за плей-офф. Но второй период начался с гола Дмитрия Орлова – положил из круга вбрасывания не хуже своего капитана!

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

У «столичных» вновь не получилось удержать преимущество, столкновение Эллера и Шири на ровном месте привело к потере шайбы и выходу «Флайерз» «два в ноль», который реализовал Ван Римсдайк. Ситуация, которой не позавидуешь, но «Вашингтон» довольно быстро её исправил руками своего капитана. Офис Овечкина снова открылся во время очередного большинства. Две практически идентичные шайбы, и Александр Великий уже в одной шайбе от Марселя Дионна, занимающего пятую строчку в списке снайперов всех времён, осталось всего две шайбы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Концерт российских хоккеистов продолжил Евгений Кузнецов – выдвинулся от синей лини к воротам мимо двух ничего не заметивших соперников, получил невероятной красоты передачу от Уилсона и играючи разобрался с Лайоном.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Разрушитель рекордов. Овечкин на пути к хоккейному бессмертию
Догонит ли Александр Великий Уэйна Гретцки?

Осталось только Илье Самсонову забить, и был бы полный комплект, но главный вопрос в третьем периоде состоял в том, состоится ли первый хет-трик Овечкина в сезоне, который сделает его пятым снайпером в истории?

Но вместо того, чтобы помочь капитану забить ещё, «Вашингтон» начал удаляться. Меньшинство «столичных», конечно, сейчас на ходу, но играть с огнём в любом случае было опасной затеей, и не прошло бесследно. У «лётчиков» прошла поперечная передача на дальнюю штангу, и Уэйд Эллисон поразил пустой угол.
Уровня «Вашингтона» оказалось достаточно, чтобы не дать сопернику надежду на камбэк – в следующей же смене прорывался к воротам Орлов, а через несколько минут Шири восстановил преимущество в два гола. Больше счёт не менялся, Овечкин остановился в одном голе от Дионна. В большинстве за несколько минут до конца «столичные» провели все две минуты, пытаясь довести шайбу до россиянина, однако хорошего точного паса под бросок всё никак не получалось. Может, немного переволновались в предвкушении исторического события? Точку поставил Энтони Манта в пустые ворота – Овечкин улыбался и поздравлял партнёра на скамейке – достижения могут подождать, главное – победа команды. Следующий шанс обойти легенду у него будет уже завтра, в матче с «Бостоном».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021