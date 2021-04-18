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Миннесота — Сан-Хосе — 5:2 – видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ 2021

Максим Замятин
«Капризов — настоящая голевая машина!». Он повторил рекорд «Миннесоты» для новичков
А Патрик Марло сравнялся с Горди Хоу по сыгранным матчам, и в понедельник войдёт в историю НХЛ.
Хоккей / НХЛ 0
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Матч «Миннесоты» и «Сан-Хосе» был отмечен двумя интересными рекордами, и если первый носит глобальный характер для всей лиги, то второй пока больше интересен россиянам и болельщикам «Миннесоты Уайлд». Главным рекордсменом был, конечно, ветеран «Шаркс» Патрик Марло, для которого встреча с «дикарями» стала 1 767-й в карьере — он догнал легендарного Горди Хоу по количеству проведённых матчей. Правда, во времена Хоу игр в сезоне было намного меньше, а Мистер Хоккей не вешал коньки на гвоздь до 51 года, достижения Марло это ничуть не умаляет.

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1 595 матчей он отыграл за «Сан-Хосе» и 164 — за «Торонто», где был в небольшой командировке совсем недавно. Нынешний сезон за «Шаркс» — 21-й в карьере Патрика, и самым обидным для форварда «акул» является факт отсутствия Кубка Стэнли в его послужном списке. В следующем матче, который «Сан-Хосе» сыграет с «Вегасом», Марло наверняка станет единоличным автором рекорда по количеству проведённых встреч.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 апреля 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Бёрнс (Балцерс, Гертл) – 12:02' (5x5)   1:1 Цуккарелло (Юханссон, Хартман) – 14:35' (5x5)   2:1 Эрикссон Эк (Гринвей, Фолиньо) – 15:11' (5x5)   3:1 Паризе (Бродин, Бонино) – 15:47' (5x5)   4:1 Капризов (Цуккарелло) – 21:14' (5x5)   5:1 Штурм (Суси) – 39:11' (5x5)   5:2 Келльман (Лабанк, Донато) – 57:45' (5x5)

У Кирилла Капризова наметилось достижение поменьше, но от этого роль российского форварда «Уайлд» в своём клубе ничуть не убавилась. В матче против «Шаркс» россиянин забил очередной эффектный гол и повторил рекорд «Миннесоты» по количеству очков для новичка. Сейчас у Капризова 36 (17+19) баллов — ровно столько же, сколько было у Мариана Габорика 20 лет назад. Словацкий снайпер был очень талантлив, но прославился своей «хрустальностью» и фантастической склонностью к травматизму, поэтому суперменом в стане «Уайлд» ему стать так и не удалось.

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Зато у Капризова есть все шансы выиграть «Колдер Трофи», стать лучшим бомбардиром своей команды в регулярном чемпионате (отрыв от Кевина Фиалы — 9 баллов), а заодно войти в тройку самых результативных россиян в сезоне-2020/2021 (пока Капризов идёт на четвёртом месте, 4 балла уступая Павлу Бучневичу).

Свой гол Кирилл организовал сам: не дал «акулам» выйти из своей зоны, отменно сыграв в отборе, потом быстро организовал «стенку» с Матсом Цуккарелло, ну а с финальным броском не было никаких проблем. «Капризов — настоящая голевая машина! Обладатель «Колдера» уже известен?», — так оценили эту шайбу телевизионщики канадской телекомпании Sportsnet в своём «твиттере».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Шайба Капризова была предпоследней для «Миннесоты» в этом матче, судьба которого была решена за отрезок в 62 секунды в конце первого периода. За этот интервал хоккеисты «Уайлд» трижды поразили ворота гостей, а Йоэль Эрикссон Эк сделал это необычным способом, подправив снаряд туловищем.

«Думаю, мне в этом помог футбол, в который мы играем на разминке», — с улыбкой сказал швед. «Да нет, это всё твой жим лёжа», — подколол одноклубника голкипер Каапо Кяхкёнен.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

«Мне бы хотелось отметить Патрика Марло. Я не знаю, сможет ли кто-то побить его рекорд, но, по крайней мере, Патрик будет наверху надолго. Если вдуматься — он же пережил два локаута. Если бы не они, он мог бы сейчас сыграть и свой двухтысячный матч. Это невероятное количество», — признал ветеран «Миннесоты» Зак Паризе.

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