«Только Гретцки делал подобное дважды». Америка – о хет-трике Бучневича в день рождения

Хет-трик Павла Бучневича, оформленный в день рождения форварда в матче против «Нью-Джерси Дэвилз», не остался незамеченным североамериканской прессой.

День рожденья только раз в году

«Он признал, что это был один из самых лучших подарков, которые Павел сам себе когда-либо дарил. Этот хет-трик был первым в карьере Бучневича в НХЛ и позволила команде приблизиться на дистанцию в 4 очка по отношению к последней кубковой строчке. Кроме этого, Бучневич — единственный хоккеист в клубной истории, кто в день рождения оформил «трюк со шляпой».



Отвечая на вопрос о том, как он прогрессирует как игрок, Бучневич сказал, что начал лучше понимать свою роль в команде. Он лучше понимает партнёров и то, чего от него хочет тренерский штаб. После матча я спросила Павла о том, что хет-трик — лучший подарок на день рождения. Он ответил, что да, но этот день только раз в году», — отметила обозреватель New York Post Молли Уокер.



«Это просто общая зрелость. У него есть все возможности успешно играть по всей площадке, а не только в чужой зоне. Сейчас он играет так постоянно, на протяжении всего сезона. И глядя на нынешнюю статистику Бучневича стоит учитывать, что он не играет в нашей первой спецбригаде большинства. Безусловно, это говорит об очень удачном сезоне», — похвалил россиянина главный тренер Дэвид Куинн.

Фееричный матч Бучневича в НХЛ! Вошёл в историю, сделав хет-трик в день рождения! Артемий Панарин набрал четыре очка в матче, а Игорь Шестёркин побил рекорд «Рейнджерс», установленный в сезоне-1939/1940.

«С Бучем очень весело играть. Приятно смотреть за тем, как он прогрессирует. Я чувствую, что сейчас он всё делает правильно. Он много работает, и я готов сказать, что он — один из лучших наших парней», — отметил Мика Зибанеджад.



«Стоит отметить, что «рейнджерам» повезло, что Бучневич сделал хет-трик именно в субботу вечером. Это дало ему возможность стать первым в истории клуба, кто забил три гола в свой день рождения, а всего до него в лиге таких случаев было 14, и только Уэйн Гретцки делал подобное дважды. С результатом в 19 голов Павел стал лучшим снайпером клуба.



В четверг Панарин выражал обеспокоенность тем, что команда неважно играла, несмотря на победу над теми же «дьяволами» (4:0). «Мы недостаточно исправили свои слабые стороны. Снова пропустили слишком много, стали играть небрежно и вальяжно. Пришлось всё исправлять, но, к счастью, добрались до победы», — сказал тогда Артемий», — пишет обозреватель Newsday Колин Стивенсон.

15 хет-триков в НХЛ в день рождения:



, «Рейнджерс» — 17.04.2021,

Виктор Арвидссон, «Нэшвилл» — 8.04.2021,

Патрик Шарп, «Чикаго» — 27.12.2013,

Павол Демитра, «Сент-Луис» — 29.11.2002,

Дино Сисарелли, «Вашингтон» — 8.02.1991,

Уэйн Гретцки, «Лос-Анджелес» — 26.01.1991,

Яри Курри, «Эдмонтон» — 18.05.1990,

Пол Маклин, «Виннипег» — 3.09.1988,

Майк Гартнер, «Вашингтон» — 29.10.1985,

Уэйн Гретцки, «Эдмонтон» — 26.01.1985,

Лэнни Макдональд, «Калгари» — 16.02.1984,

Жильбер Перро, «Баффало» — 13.11.1983,

Матс Халлин, «Айлендерс» — 19.03.1983,

Батч Горинг, «Лос-Анджелес» — 22.10.1975,

Фил Эспозито, «Бостон» — 20.02.1974. Павел Бучневич , «Рейнджерс» — 17.04.2021,Виктор Арвидссон, «Нэшвилл» — 8.04.2021,Патрик Шарп, «Чикаго» — 27.12.2013,Павол Демитра, «Сент-Луис» — 29.11.2002,Дино Сисарелли, «Вашингтон» — 8.02.1991,Уэйн Гретцки, «Лос-Анджелес» — 26.01.1991,Яри Курри, «Эдмонтон» — 18.05.1990,Пол Маклин, «Виннипег» — 3.09.1988,Майк Гартнер, «Вашингтон» — 29.10.1985,Уэйн Гретцки, «Эдмонтон» — 26.01.1985,Лэнни Макдональд, «Калгари» — 16.02.1984,Жильбер Перро, «Баффало» — 13.11.1983,Матс Халлин, «Айлендерс» — 19.03.1983,Батч Горинг, «Лос-Анджелес» — 22.10.1975,Фил Эспозито, «Бостон» — 20.02.1974.

«Бучневич — один из лучших специалистов по игре в меньшинстве»

«Бучневич оформил дубль за первые 12 минут, и казалось, что «Рейнджерс» одержит легкую победу, но последние минуты были интересными. В итоге, «дьяволы» не смогли забить достаточно, а Бучневич оформил хет-трик в день своего 26-летия. Надо отметить и Артемия Панарина, который продолжает оставаться большой силой в атаке: на его счету 7 матчей с двумя и более очками за последние 10 игр. В последнее время команда играет хорошо, но турнирный успех даётся с трудом, поскольку «Бостон» тоже побеждает. Отставание от «Брюинз» составляет 4 очка, но команда получила некоторую подушку безопасности от «Филадельфии», которая тоже участвует в гонке», — считает Роберт Эйткен из LoHud.

«Бучневич — хороший, продуктивный, «двусторонний» нападающий, игра которого за три года под началом Дэвида Куинна прилично выросла. На его счету 12 голов и 8 передач в 18 последних матчах, он является лучшим снайпером команды с 19 шайбами. Этот парень раньше проявлял непоследовательность, нестабильность. Не хотел бросать, и, возможно, плохо играл в обороне. Теперь он — полноценный игрок, и не случайно Бучневич является одним из лучших «убийц» меньшинства в команде, которая идёт третьей в лиге по этому компоненту.



Интересный факт: Бучневич редко выходит на лёд в одной тройке с Панариным и не играет в первой спецбригаде большинства, поэтому то, как он играет в нападении, заслуживает особой похвалы», — резюмировал журналист The Athletic Рик Карпинелло.