«Вы журналисты или фанаты ЦСКА»? Как Ковальчук сорвался в раздевалке СКА

В 2015 году, когда Илья Ковальчук выступал в составе СКА, с ним произошёл интересный и памятный случай. Форвард питерского клуба спокойно отвечал на вопросы журналистов, однако сорвался после вопроса о ЦСКА — главном сопернике СКА в регулярном чемпионате КХЛ и Западной конференции. Ковальчук позволил себе не самые цензурные выражения в адрес журналистов и немедленно прекратил разговор. Случилось это после матча с братиславским «Слованом», который завершился победой словацкой команды со счётом 2:1 в серии буллитов.

Общественность бурно обсуждала поведение нападающего. Кто-то считал, что КХЛ должна оштрафовать Ковальчука, другие не видели в его поступке ничего из ряда вон выходящего. Мнений много, и они были самые разные. А вот что тогда случилось в раздевалке армейцев с берегов Невы.

— Почему игра сложилась для СКА таким непростым образом?

— Не реализовали свои моменты, не реализовали большинство. Так сложилось. Сейчас простых игр не будет ни дома, ни в гостях. Всем нужны очки, все бьются, стараются, — спокойно объяснил Ковальчук. — Как мы играли третий период, так нужно играть все 60 минут.

— «Слован» занимает последнее место в Западной конференции. Не могло быть такого, что игроки СКА не очень хорошо настроились на матч изначально?

— Лично у меня ни к одному игроку претензий нет. Все выложились полностью. Старались, бились, толкались. Такие матчи бывают.

— ЦСКА сыграл чуть раньше…

— (Перебивает) Да мне какая разница, как ЦСКА сыграл?! Что вы (ненормативная лексика), задавайте вопросы по игре. Ещё есть вопросы? Нет – вперёд тогда (ненормативная лексика). Вы журналисты или кто (ненормативная лексика)? Или фанаты ЦСКА!?

Судьба игроков СКА, сотворивших главный камбэк в КХЛ. Многие пропали с хоккейной карты Кто-то, как Панарин, стал звездой в Америке, другие закончили, а Белов даже подрабатывал официантом.

Конечно, каждый человек имеет право погорячиться после выполненной работы, которая не принесла ему желаемого результата. Сорваться может каждый. По-человечески Илью понять можно. Правильно в своё время сказал ныне покойный эксперт Сергей Гимаев-старший: «У нас вся страна так разговаривает. 90 процентов граждан. Выйдите на улицу, послушайте. Что десятилетние дети говорят, что в метро слышно. А мы преподносим это в прессе, будто Илья совершил что-то неординарное. А ведь мы все так говорим. Зачем строить из себя праведников?»

В спорте, при высокой конкуренции и накале борьбы, это вообще нормальная вещь. Только эти слова почти никогда не доходят до зрителей. Да и одно дело ненароком произнести матерное слово в беседе с журналистами (а такое случается), и совсем другое – специально направить их в чей-то адрес. Это уже как минимум некрасиво безотносительно того, кому это было сказано: журналисту, болельщику или работнику клуба. С того времени утекло много воды, и Илья, безусловно, прекрасно осознал и проанализировал все свои ошибки.

Ковальчук в плей-офф — обуза или скрытый резерв «Авангарда»? Что происходит в КХЛ «Ак Барс» показывает целостный хоккей, у «ястребов» выпадает ряд игроков. Это и проблема, и потенциал омичей.

Так почему же Илья тогда сорвался? Возможно, ему не понравился вопрос про ЦСКА. Но ведь, во-первых, в регламенте КХЛ не прописано, о чём журналисту можно спрашивать игроков, а о чём нельзя. А во-вторых, в самой сути вопроса не было ничего криминального и провокационного. Но дошло до того, что Ковальчук назвал журналистов фанатами ЦСКА.

В какой-то степени можно согласиться и с теми, кто удивлялся: почему некоторым журналистам порой можно давать оценку (кстати, не всегда объективную) действий хоккеистов в том или ином эпизоде, а хоккеистам нельзя поговорить с ними в жёсткой форме? Можно. И такие беседы не редкость. Вопрос только в том, как это происходит. Тот же Александр Радулов далеко не всегда спокойно отвечает на вопросы журналистов после матчей. Он тоже бывает в плохом настроении, и ему тоже может не понравиться вопрос. И реакция Радулова бывает разной. Только всё это остаётся в раздевалке, потому что даже если Радулов переборщит, в следующую минуту он признает свою неправоту.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Судя по тому, что питерские журналисты тогда обнародовали запись беседы с Ковальчуком, капитан СКА не посчитал нужным объясниться с людьми. Впрочем, Илья уже на тот момент был взрослым и состоявшимся человеком, который сам определял, с кем и в какой форме ему разговаривать. Настораживало только то, что Ковальчук начал срываться за пределами льда. Раньше, когда его команда проигрывала, Илья вёл себя иначе.

«Можно пересматривать вечно». Что творилось после невероятной победы «Авангарда» Хартли обнимался с Ковальчуком, а затем говорил, что эта серия достойна экранизации.

Ковальчук всегда был эмоциональным и целеустремлённым игроком. Что главное для Ильи в преддверии финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА? Нынешний игрок и капитан «Авангарда» должен оставлять все свои эмоции исключительно на льду. И, главное, как можно чаще поражать ворота соперника. В таком случае у омичей появится реальная возможность впервые в своей истории завоевать почётный трофей и не допустить ошибок прошлого финала.