ЦСКА провёл худший матч в плей-офф — виноват перерыв или «Авангард»? Что происходит в КХЛ

«Ястребы» били в слабые места армейцев и заставили их растеряться. Что изменится, когда ЦСКА придёт в себя?

После первой игры финальной серии между ЦСКА и «Авангардом» делимся порцией наблюдений и выводов.

«Авангард» выдержал стартовый штурм, а затем был идеален

Сразу стоит сказать, что «ястребы» одержали очень уверенную победу. Несмотря на фактор домашней площадки ЦСКА и маленький перерыв между сериями, именно под диктовку «Авангарда» проходила большая часть первой финальной игры. Конечно, у армейцев был шанс взять матч под свой контроль — в первые 10 минут встречи атаковала только одна команда. Но ЦСКА не забил, стартовый штурм не удался, и именно тогда стало понятно, что у «ястребов» появились отличные шансы на победу. И они ими воспользовались.

«Авангард» сыграл тактически очень грамотно. «Пересидел» начало матча в окопах, а затем просто стал держать шайбу в чужой зоне. Подопечные Хартли не настаивали на инициативе, отдавали сопернику периметр и борты, а сами делали акцент на позиционном нападении. Бегать по своей зоне без шайбы игроки ЦСКА ненавидят — это мы поняли ещё по серии с «Локомотивом». В «Авангарде» это знали, и поэтому, когда схлынул стартовый натиск армейцев, «ястребы» принялись бить в больное место оппонента.

Уже не в первый раз в этом плей-офф выяснилось, что армейские хоккеисты иногда грешат позиционными ошибками, не лучшим образом читают игру. Они, конечно, не пускают на пятачок, но дают наносить опасные броски с периметра. Это допустимо, если в таких ситуациях автоматически включается опция «блокшотов» — так, например, в обороне играет «Авангард». Но ЦСКА вчера и чистый лёд сопернику давал, и накрывал дальние выстрелы как-то неуклюже, больше мешая собственному вратарю. Отсюда пришли голы Чинахова и Готовца.

«Авангард» нисколько не уступил ЦСКА в движении и объёме катания. Это удивительно, учитывая все факторы, но далеко идущих выводов делать не стоит. Всё-таки игровой тонус после больших побед — серьёзная штука, «ястребы» пока летают по площадке в том числе и на эмоциях, на кураже. Армейцы же маленько выпали после перерыва, но они обязательно добавят, и мы ещё посмотрим, как не меняющийся состав защитников «Авангарда» будет выдерживать мощное давление соперника.

Боб Хартли Главный тренер «Авангарда» «Я очень доволен игрой, просто невероятный матч, его можно назвать практически идеальным. Я считаю, что идеальных матчей не бывает, но сегодняшний был близок к тому, чтобы так называться. Все парни выкладывались и играли очень дисциплинированно. Заслуженная победа, очень приятно её одержать».

Но в стартовом матче финала больше всего поразил, конечно, третий период. ЦСКА в нём забил быстрый, долгожданный гол, а затем… сдулся под натиском колоссальной уверенности игроков «Авангарда», которых этот эпизод не только не обескуражил, но и разозлил. Омичи великолепно отреагировали на шайбу Локтионова, просто эталонно. «Ястребы» тут же создали целый ряд моментов у ворот Юханссона, забили в сдвинутые ворота, заставили ЦСКА ошибиться на смене, получили большинство и мгновенно его реализовали, поставив точку в этой встрече.

Я не знал, чему удивляться больше. Тому, что «Авангард», ведя в гостях 2:1 в третьем периоде, даже не подумал слегка откатиться, а играл так, будто это ему надо отыгрываться. Или же пассивности ЦСКА, который, забив такой нужный гол, словно растерялся и вообще не смог больше ничего создать у ворот Грубеца, пока Никитин за 4 (!) минуты до конца основного времени не заменил голкипера шестым полевым.

Хотя, понятно, что это взаимосвязанные вещи. «Авангард» сыграл в третьем периоде идеально, ЦСКА — откровенно плохо. И нет сомнений, что в следующих матчах «ястребы» будут следовать той же модели (пока не кончатся силы, а когда они кончатся — никто не знает), а вот армейцам необходимо добавлять.

Шедевр «ястребов» в большинстве добил ЦСКА! «Авангард» начал финал КХЛ с уверенной победы Омск выдержал стартовый натиск армейцев, а затем не оставил им ни шанса на успех.

Слабая реализация, потеря концентрации, растерянность, ошибки — это точно был ЦСКА?

Вчера мы увидели, пожалуй, худший матч ЦСКА в этом плей-офф. Армейцы сумели организовать фирменный мощный штурм на старте игры, но не забили. И не потому, что не создали толком опасных эпизодов (как раз наоборот), а из-за ужасной реализации. А ведь ЦСКА как раз славится тем, что даже из полумоментов выжимает голы и лучше всех в КХЛ наказывает соперников за малейшие ошибки.

У подопечных Никитина было непривычно большое для них количество индивидуального брака. Неточные передачи, плохой приём шайбы, странные решения — ЦСКА как будто не хватало концентрации. То Лайпсик с близкого расстояния не может бросить мимо Грубеца, то Мамин с пятачка не завозит шайбу в пустые ворота, хотя голкипер уже отыгран, то Слепышев почему-то оказывается не готов к диагональному переводу и принимает передачу в коньки. И таких мелочей, когда хоккеисты ЦСКА выглядели удивительно несобранными на пике эпизода, за матч набралось не один десяток.

Владимир Плющев Заслуженный тренер Росси «Я не ожидал, что ЦСКА будет играть так аморфно, не видел куража, огня. Они думали, что «Авангард» сам себе будет забивать? Так не бывает. Сегодня армейцы были не в своей тарелке. Возможно, сказался долгий перерыв между играми. Когда одна команда в игровом тонусе, а ты отдыхаешь и много — так бывает. ЦСКА нужно прибавлять во всём: в желании, тактике, технике, кураже, уверенности в себе. Такое ощущение, что полкоманды стояло»

Кроме того, я уже отмечал ошибки армейцев в позиционной защите, они обнажились из-за высочайшей реализации «Авангарда». В этом контексте ужасный матч провёл Павел Карнаухов, поспособствовавший сразу трём голам «ястребов». В первом периоде форвард армейцев дал слишком много пространства Чинахову и не смог заблокировать бросок Егора, во втором отрезке он прозевал подключение Готовца и дал защитнику омичей «стрелять» без сопротивления, а в третьей двадцатиминутке именно Карнаухов упустил на правом фланге Рида Буше, который без помех реализовал «ястребиное» большинство. Уверен, что в следующем матче Карнаухова мы не увидим, равно как и Никиту Сошникова, заработавшего вчера «-3» в графе полезности.

Что ещё неприятно удивило в игре ЦСКА? Очень слабое и безыдейное большинство, всего лишь 7 блоков за весь матч (у «Авангарда» в три раза больше), уход в тень лидеров. Да, ведущее звено армейцев, по сути, провалило игру — Мамин ещё был заметен, а вот Шалунов с Окуловым словно бы и не принимали участия в матче. А ведь ЦСКА в этом сезоне гораздо больше зависит от своих главных звёзд, чем это было в предыдущие годы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Но самое странное, что касается подопечных Никитина во вчерашней игре, — это чувство какой-то растерянности, обречённости, которое стало ощущаться в действиях ЦСКА после второй пропущенной шайбы. И даже гол Локтионова нисколько не взбодрил армейцев — про третий период я уже писал выше. Вот такой разобранный ЦСКА на своей площадке в плей-офф видеть не доводилось уже несколько лет. У красно-синих, конечно, бывали ранее матчи, где что-то не получалось в начале, но ЦСКА неизменно приходил в себя по ходу игры. Вчера же после провала плана А армейцы как-то очень сильно расстроились, и быстро стало понятно, что переломить эту встречу им поможет только чудо.

В чём же причина? Возможно, она банальна до безобразия — ЦСКА просто растерял пресловутый игровой тонус и ещё не вкатился в серию. Это ведь была лишь одна игра, и мы помним, что, например, в дебюте противостояния с «Локомотивом» армейцы тоже сыграли плохо.

Но, может быть, это «Авангард» действительно так хорош, что способен вывести из зоны комфорта даже такую машину, как ЦСКА? Истина проявится уже послезавтра.