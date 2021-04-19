«Продал олимпийскую медаль за копейки». Какой была жизнь легендарного Виктора Шувалова

Сегодня ушёл из жизни легендарный советский хоккеист Виктор Шувалов. Виктору Григорьевичу было 97 лет, но он до последнего старался бодрствовать и следить за хоккеем. И даже анализировать матчи, выступая со своим авторитетным мнением!

Шувалов начинал с игры в хоккей с мячом в Челябинске, после чего переключился на классический хоккей с шайбой. Слава пришла к Шувалову, когда он выиграл чемпионат мира в Стокгольме образца 1954 года, а затем и Олимпийские игры 1956 года в Кортина-д’Ампеццо. Увы, но после смерти Шувалова чемпионов мира и олимпийских чемпионов тех лет у нас больше не осталось…

Ушёл из жизни первый чемпион мира и олимпийский чемпион по хоккею Виктор Шувалов

«К дебюту на чемпионате мира 1954 года примерную силу европейских команд мы знали — к тому моменту провели с ними не одну товарищескую игру. Правда, выезжали редко, в основном они к нам. Первым для нас должен был быть чемпионат мира — 1953, но Боброву прооперировали колено, и он почти полсезона не играл. Руководство решило, что без лидера выступать не стоит. А так вполне могли сыграть. Уже был опыт встреч с чехами, шведами, финнами, норвежцами. Товарищеские матчи с норвежцами до сих пор помню — они приехали к нам, и как раз умер Сталин. Матчи все-таки решили провести, но в закрытом режиме, без зрителей», — вспоминал сам Шувалов.

Шувалов, кстати, стал одним из трёх игроков ВВС (команды всесильного Василия Сталина — сына Иосифа Сталина), не полетевших в рейс в январе 1950 года, где вся команда разбилась. Судьба!

«Сталин запретил мне лететь с командой — игры предстояли в Челябинске, он опасался выходок со стороны болельщиков, недовольных моим переходом из «Дзержинца». А Бобров не полетел вовсе не потому, что, как пишут, загулял накануне. Он к тому моменту не сыграл за нас ни одной игры, ему оформляли документы о переходе, потому и отправили поездом.

В этот день мы смотрели какую-то хоккейную игру на «Динамо». Но холодно было, мы два периода выдержали и поехали ко мне в комнату на Хорошёвку. Только чайник поставили, приезжает адъютант Василия Иосифовича: собирайтесь, говорит, хозяин вызывает. В приёмной у Сталина уже слухи ходили, что с ребятами что-то случилось. Через пять минут нас вызывают в кабинет, и Василий Иосифович говорит: «Ребята, большое несчастье. При заходе на посадку в Свердловске погибла вся команда. Вам надо быстро собрать команду и выехать в Челябинск на игру», — рассказывал про тут случай Шувалов.

Удивительно, но Шувалов успел выступить бок о бок с не менее легендарным Бобровым и играющим тренером Тарасовым, с которыми у Виктора Григорьевича были не самые простые отношения. «Забивал он много, — говорил Шувалов про Боброва. — Но играть с ним в одной команде было непросто. Всё время требовал, чтобы играли только на него. Если у тебя мяч или шайба, он сразу кричал: «А! А!» — мол, отдавай ему, даже если ты в лучшей позиции. Очень обижался, если ты не отдавал».

Виктор Шувалов всегда и везде был лидером. На чемпионате мира 1954 года советский форвард сравнял счёт в третьем периоде крайне важного матча с хозяевами турнира. В финальной встрече с канадцами, которых советская команда победила со счётом 7:2, Шувалов поразил ворота дважды. Таким образом, при непосредственном участии этого прославленного нападающего сборная нашей страны дважды одерживала победы на чемпионатах мира (1954, 1956) и трижды – на чемпионатах Европы (1954, 1955, 1956). Всего в 22 матчах на этих турнирах Шувалов отличился 18 раз. Достойный результат.

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«Какая игра на том чемпионате мира оказалась самой сложной? С хозяевами — шведами. Арена была с искусственным льдом, но открытой. В первом периоде по хорошему льду они нам забили. А во втором и третьем периодах хлопьями повалил мокрый снег, площадку чистили по 10–15 минут. Шайбы не видно в сугробах. На последних минутах мы уже перешли на навал, с красной линии вбрасывали в зону и там боролись. И вот в один из моментов Бабич с угла по воздуху набрасывает на пятачок, я «метелочкой» загребаю, и шайба проскакивает под мышкой у вратаря. Эта ничья стала решающей — на следующий день мы победили канадцев и стали чемпионами мира.

Что касается матча с Канадой, то они очень самоуверенными оказались. Мы-то на все их игры и занятия ездили, старались понять их тактику. А они приехали на нашу тренировку лишь раз, почавкали жвачкой 10 минут на трибуне и уехали. А игра их была примитивной: они вбрасывали шайбу в угол чужой зоны, один нападающий шёл в борьбу, второй его страховал. Но наши защитники в скорости им не уступали, борьбу почти не проигрывали и первым пасом выводили шайбу из зоны. Так на контратаках мы уже в первом периоде повели 4:0. Но самое удивительное, что канадцы даже после перерыва ничуть не перестроились. Удивительно упертые ребята. Всё, как и сейчас, только вот драк тогда еще не было», — говорил Шувалов.

Фото: Metallurg.ru

Случился в жизни и карьере Виктора Григорьевича Шувалова и ещё один занимательный эпизод. В тяжёлые 90-е годы многим людям, в том числе и легендарным спортсменам, приходилось не жить, а выживать. Некоторые спортсмены, и в их числе оказался Шувалов, продали свои медали за бесценок. «Ко мне подкатывал молодой парень из Спорткомитета, предлагал тысячу долларов за олимпийскую медаль. Жена отговаривала, но я продал. Не в могилу же с собой забирать. Детей ведь у меня нет», — говорил сам Шувалов.

Но история в итоге закончилась хорошо. Медаль позднее была найдена в США и выкуплена. Шувалов вновь получил её в своё распоряжение из рук президента России Владимира Путина во время его встречи со сборной России, выигравшей чемпионат мира 2014 года в Минске. Капитан россиян Александр Овечкин и вся остальная команда аплодировали хоккейной легенде стоя.

Редакция «Чемпионата» выражает соболезнования родным и близким Виктора Григорьевича Шувалова.