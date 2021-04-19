Чемпион не сдаётся! Самый титулованный клуб МХЛ «Локо» впервые обыграл «Динамо» в финале

«Динамо» никогда не проходило в плей-офф МХЛ дальше полуфинала Кубка Харламова

Молодёжная хоккейная лига была основана в марте 2009 года. Первый чемпионат стартовал 4 сентября 2009 год встречей команд МХК «Динамо» и ЦСКА-Красная Армия. В дебютном матче в истории МХЛ бело-голубые одержали убедительную победу со счётом 6:2. По большему счёту, на протяжении последующих 12 лет этот успех оставался одним из самых памятных в жизни динамовской молодёжки.

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Главным достижением МХК «Динамо» стал выход в полуфинал Кубка Харламова 2013 года. Восемь лет назад команда Сергея Орешкина прошла два раунда в плей-офф МХЛ, последовательно убрав со своего пути молодёжные команды «Северстали» и «Атланта». В полуфинале бело-голубые проиграли «Омским ястребам», которые впоследствии стали чемпионом лиги. С тех пор динамовская молодёжка никогда не преодолевала борьбе второго раунда, периодически и вовсе оставаясь за чертой плей-офф.

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«Локо» — рекордсмен МХЛ и действующий чемпион лиги

В свою очередь молодёжная команда «Локомотива» является рекордсменом МХЛ по числу чемпионских трофеев. Младшие железнодорожники трижды поднимали главный трофей лиги, в том числе сделав это и в минувшем сезоне (2018/2019, так как 2019/2020 доигран не был). Более того, за последние четыре розыгрыша «Локо» трижды добивался успеха в решающей серии сезона. Исключением из этого правила стал лишь сезон-2016/2017, когда чемпионом МХЛ стала «Красная Армия».

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Одними из главных действующих лиц последней чемпионской команды «Локо» были такие игроки, как голкипер Даниил Исаев, защитники Антон Малышев, Максим Афанасьев и Даниил Мисюль, а также нападающие Георгий Иванов, Григорий Денисенко, Артур Каюмов, Николай Коваленко и Кирилл Слепец. Многие из перечисленных хоккеистов в минувшем сезоне были основными игроками уже главной команды «Локомотива», а тот же Денисенко уже успел дебютировать в НХЛ в составе «Флориды Пантерз». Ярославская молодёжка успешно штампует кадры для главной команды системы, и в очередной розыгрыш плей-офф входила в качестве одного из двух главных фаворитов.

«Динамо» выиграло регулярку и без поражений дошло до финала плей-офф

Вот только главным открытием нынешнего сезона лиги всё-таки стала молодёжная команда «Динамо». Расцвет динамовской молодёжки во многом связан с фигурой главного тренера Ярослава Люзенкова. 43-летний специалист возглавил МХК «Динамо» в июне 2019 года. На протяжении всей тренерской карьеры Ярослав Игоревич работал с молодыми хоккеистами в системе новосибирской «Сибири». Был тренером юниорской сборной России на ЧМ-2015. С декабря 2015 года работал на посту главного тренера молодежной команды «Сибирские Снайперы».

В первом же сезоне под руководством Люзенкова динамовская молодёжка добилась значительного прогресса в результатах в сравнении с прошлым чемпионатом. Для начала динамовцы пробились в плей-офф, чего с ними не происходило на протяжении пяти минувших сезонов. В этом же сезоне МХК «Динамо» и вовсе сделал огромный шаг вперёд, впервые в своей истории став победителем регулярного чемпионата.

В плей-офф столичные хоккеисты продолжили удивлять. За три серии на пути к финалу Кубка Харламова динамовцы не проиграли ни одного матча, выбив из борьбы «Атлант», «Красную Армию» и «Толпар». В результате бело-голубые стали первой командой, вышедшей в финал плей-офф МХЛ, не потерпев ни одного поражения.

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Динамовский фактор Гутика и Жеренко

Динамовцы не допустили осечек и в домашних встречах на старте финальной серии, доведя победную серию в нынешнем розыгрыше Кубка Харламова до 11 матчей. Главным героем первого матча стал 20-летний нападающий «Динамо» Даниил Гутик. Этот хоккеист пополнил динамовскую молодёжку в ходе этого сезона, оказавшись не нужным системе «Локомотива».

«Думал ли о таком финале, когда осенью переходил из «Локо» в «Динамо»? Знать такое заранее не мог никто, но я на это рассчитывал. Сыграть в финале Кубка Харламова именно против «Локо» – моя небольшая мечта. Рад, что она осуществится, сейчас с большим нетерпением жду начала серии. Хочется проявить себя в матчах против бывшей команды и проверить свои силы против очень сильного соперника. У «Локо» – одна из сильнейших хоккейных школ, играть против них будет очень интересно.

Реализуется ли мечта, если заброшу победную шайбу? Это было бы очень хорошее завершение истории. Но даже если победную шайбу забросит кто-то другой, не расстроюсь. Что касается празднования, то точно не буду что-то показывать в сторону парней или болельщиков «Локо» – даже мыслей таких нет! Но в душе остался определенный «осадочек», поэтому праздновать эту шайбу буду и посмотрю в ту сторону, в которую очень хочется посмотреть», — говорил Даниил перед стартом серии с практически родной командой.

Даниил Гутик: остался осадочек, поэтому, если забью «Локо», буду праздновать

Слова молодого форварда не разошлись с делом. В первом матче серии Гутик стал единственным хоккеистом, которому удалось реализовать буллит в послематчевой серии штрафных бросков. Шайба Даниила стала победной (2:1 Б) – и динамовцы повели в серии 1-0. На следующий день подопечные Люзенкова одержали ещё одну победу (3:1), упрочив преимущество в противостоянии (2-0).

Необходимо отметить, что во всех матчах плей-офф ворота команды защищал проспект «Сент-Луис Блюз» Вадим Жеренко. В Ярославль бело-голубые отправились с надеждой уже на выезде завоевать последний недостающий титул в линейке трофеев, выигранных динамовской системой: Кубок Гагарина (КХЛ) – Кубок Братины (ВХЛ) – Кубок Харламова (МХЛ).

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Лучший снайпер «Локо» Никулин повторил достижение Кугрышева в МХЛ

Стартовый период первого ярославского матча не получился богатым на заброшенные шайбы. Первые 10-15 минут команды в основном проводили разведку боем, а самые интересные события начали разворачиваться на льду ближе к завершению отрезка. Гутик перестарался в чужой зоне и отправился в штрафной бокс за блокировку вратаря. Железнодорожники продемонстрировали отличный контроль шайбы, но открыть счёт в большинстве не сумели. Уже при игре в равных составах от синей линии опасно заряжал защитник «Локо» Роман Бычков – его бросок парировала перекладина.

После перерыва хозяева продолжали гнуть атакующую линию и во второй раз в матче заработали большинство. Малым штрафом за игру высоко поднятой клюшкой был наказан защитник «Динамо» Михаил Большаков. На сей раз железнодорожники численным преимуществом воспользовались – отличился лучший снайпер команды в этом плей-офф Степан Никулин. Для 20-летнего форварда заброшенная шайба стала 12-й в 14 матчах розыгрыша Кубка Харламова. Для сравнения, на втором месте в зачёте снайперов «Локо» в плей-офф располагается Даниил Тесанов, в активе которого четыре точных броска.

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Никулин вышел на третье место по голам за один плей-офф МХЛ, повторив достижение Дмитрия Кугрышева («Красная Армия») в сезоне-2011/2012. Впереди по шайбам за один розыгрыш Кубка Харламова − лишь экс-нападающий «Красной Армии» Никита Гусев. В сезоне-2010/2011 он забросил 17 раз, а в сезоне-2011/2012 − 16.

Удаление Прибыльского могло стать фатальным для «Динамо»

Роскошный шанс упрочить отрыв в счёте и во многом предопределить судьбу встречи хозяева получили за пять минут до конца второго периода. За удар соперника клюшкой удалением до конца матча был наказан ведущий защитник «Динамо» Андрей Прибыльский. Хоккеист с самым большим опытом игры в КХЛ (55 матчей) в динамовской молодёжке сильно подвёл свою команду, и подопечные Александра Ардашева превратили розыгрыш лишнего в гол. Строго говоря, из пяти минут в большинстве железнодорожники провели только три – всему виной удаление Павла Тютнева.

18-летний Тютнев мог стать героем Ярославля, но ЦСКА добыл победу в овертайме Слепышев закончил матч спустя полторы минуты после начала дополнительного периода.

Но и этого времени хозяевам хватило для одной заброшенной шайбы – сольный проход удался нападающему Руслану Абросимову. Взятие ворот было подтверждено после видеопросмотра, связанного с определением фиксации полного пересечения шайбой ленточки. На второй перерыв подопечные Ардашева ушли с комфортным преимуществом в две шайбы.

Денежкин повторил нарушение Прибыльского, но «Динамо» не смогло сравнять счёт

Однако в начале третьего периода Никита Луховской вернул динамовцев в игру, сумев размочить Егора Горшкова. А в середине отрезка нападающий «Локо» Максим Денежкин повторил удаление Прибыльского, также заработав «5+20» за удар клюшкой. Гости создали целый ряд опасных моментов, но извлечь выгоду в виде второго гола так и не сумели. Просто блистательно действовал голкипер Горшков, совершивший очень крутые спасения.

Отбившись в большом меньшинстве, железнодорожники довели игру до своей первой победы в серии. Окончательный счёт установил Максим Берёзкин, отправивший шайбу в пустые ворота. Действующий чемпион МХЛ сократил отставание до минимума (1-2), нанеся бело-голубым первое поражение в этом розыгрыше плей-офф. Четвёртый матч состоится завтра, 20 апреля, на «Арене-2000».