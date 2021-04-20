В «Салавате» так и не договорились с Жарковым, а в «Витязе» будет новый главный тренер.

Кагарлицкого в «Динамо» не будет. Партнёру Шипачёва уже нашли замену?

Рассказываем о последних трансферных новостях и слухах в Континентальной лиге. Нам удалось узнать об изменениях в тренерском штабе «Витязя» и серьёзных кадровых изменениях в московском «Динамо».

Легионеры теряют работу. Что происходит на трансферном рынке КХЛ Топ-клубы лиги планируют отказаться от дорогостоящих и малоэффективных иностранцев.

Кагарлицкого в «Динамо» не будет

Новый тренерский штаб во главе с Алексеем Кудашовым не заинтересован в продолжении сотрудничества с нападающим Дмитрием Кагарлицким. Напомним, что ранее Кудашов и Кагарлицкий вместе работали в системе СКА, однако Дмитрий редко пробивался в состав. Дмитрий выйдет на рынок свободных агентов, интерес к нему со стороны команд КХЛ большой. В частности, называются варианты с «Автомобилистом», «Салаватом Юлаевым» и магнитогорским «Металлургом».

Галиев близок к подписанию контракта с «Динамо»

На место Кагарлицкого динамовцы скорее всего пригласят форварда Станислава Галиева, у которого заканчивается контракт с «Ак Барсом». По всей видимости, Вадиму Шипачёву уже нашли другого партнёра по первому звену. Будет интересно посмотреть на эту атакующую связку. В «Ак Барсе» же планируют расстаться с целым рядом игроков, включая многих легионеров и Галиева.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Жарков близок к уходу из «Салавата»

По-прежнему не договорились о новом контракте нападающий Владимир Жарков и его нынешняя команда «Салават Юлаев». Сам Жарков хочет остаться в Уфе, но ему предлагают однолетнее соглашение с уменьшенными финансовыми условиями, что не устраивает хоккеиста. Жарков почти наверняка начнёт следующий сезон в другом клубе. Предметная заинтересованность в нападающем есть у «Авангарда».

Жамнов и Каменский останутся в «Спартаке»

Оба легендарных в прошлом хоккеиста продолжат работать в московском клубе, несмотря на смену власти в «Спартаке». Ожидается, что нынешние руководители Алексей Жамнов и Валерий Каменский станут советниками Олега Усачёва, возглавившего наблюдательный совет столичной команды.

Кравец и Савченков покинут «Витязь»

В подольском клубе не будут продлевать контракты со старым тренерским штабом. В частности, покинет подмосковный коллектив нынешний рулевой «витязей» Михаил Кравец, а также его помощник Александр Савченков, который перейдёт на работу в московское «Динамо» к своему давнему товарищу и единомышленнику Алексею Кудашову.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Трактор» ещё пошумит на трансферном рынке, с Ткачёвым и Пулккиненом договорились

«Трактор», как сообщалось ранее, уже договорился с нападающими Владимиром Ткачёвым и Теэму Пулккиненом, о чём официально будет объявлено после 30 апреля. По нашей информации, челябинцы намерены продолжить активную трансферную кампанию и подпишут ещё нескольких известных хоккеистов. Был конкретный интерес к Галиеву и Жаркову, что говорит об амбициях клуба, плюс уральцы близки к подписанию контракта с Абрамовым.

Откуда деньги, спросите вы? Часть средств после закрытия «Челмета» будет задействована как раз на трансферную кампанию первой команды, другая часть пойдёт на развитие партнёрства с «Зауральем» (новый фарм-клуб челябинцев) и юношеских команд из системы «Трактора».

Ткачёв и Пулккинен близки к переходу в «Трактор». Главные инсайды КХЛ В московском «Динамо» практически определились с главным тренером, не согласившись с условиями Знарка.

В «Торпедо» пригласили лучшего бомбардира чемпионата Швеции

Лучший бомбардир и MVP чемпионата Швеции Марек Гривик продолжит карьеру в «Торпедо». Нападающий, выступающий за «Лександ ИФ» из Шведской хоккейной лиги, принял участие в 44 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 14 шайб и отдал 37 результативных передач, таким образом набрав 51 очко. Его показатель полезности составил «+9» при 26 минутах штрафного времени. Отметим, что Гривик уже выступал в КХЛ. Сезон-2018/2019 нападающий словацкий провёл в «Витязе».

Никонцев договорился с «Магниткой», по Волгину идут переговоры

Нападающий «Спартака» Анатолий Никонцев покинет московский клуб и переедет в Магнитогорск. Стороны уже договорились о будущем сотрудничестве. Никонцев был одним из лидеров атак красно-белых и даже капитаном команды. Может оказаться в «Металлурге» и защитник «Нефтехимика» Алексей Волгин, но для этого уральцам нужно трудоустроить в другой клуб одного из нынешних дорогостоящих игроков обороны, ведь жёсткий потолок зарплат никто не отменял.