ЦСКА пришёл в себя, а что осталось в резерве у «Авангарда»? Что происходит в финале КХЛ

От ЦСКА меньше, чем от кого-либо, можно было ожидать второго плохого матча в плей-офф подряд, так что неудивительно, что в этот раз армейцы выглядели практически безупречно. Отсутствие технического брака, отличное движение, красно-синие не отдавали надолго шайбу сопернику и реализовывали свои моменты. Когда смотришь такие матчи в исполнении ЦСКА, невольно задаёшься вопросом — а кто вообще у них может отобрать Кубок Гагарина?

Любопытно, что у армейцев в этот раз не было стартового навала. Вместо осады ворот Грубеца красно-синие сконцентрировались на активном форчеке по всей площадке и повсеместном контроле шайбы. В результате «Авангарду» не пришлось с первых же минут держать массированную оборону, зато у омских хоккеистов практически не было своего владения, они тратили много сил на передвижения по площадке и при этом ничего не создавали. Это очень выматывающее занятие, а перманентное давление ЦСКА с каждой минутой становилось всё навязчивее и навязчивее и в итоге привело к голам.

Подопечные Игоря Никитина в этот раз не выплеснули всю энергию в первые 10 минут матча, а планомерно распределили её по всей игре, и из-за этого «Авангард» просто не смог найти временное окно в матче до пропущенной шайбы, чтобы попробовать навязать свой хоккей.

Судейство вчера тоже способствовало тому, чтобы игра проходила под диктовку ЦСКА. «Авангард», может быть, и смог бы дольше терпеть натиск армейцев, если бы в разборки двух команд на льду не вмешались арбитры. На матче работали Алексей Белов и Сергей Кулаков — та самая пара судей, которая отвратительно провела третью встречу серии между «Авангардом» и «Ак Барсом». Непонятно, как этим арбитрам нашлось место в финальной серии, но они вновь испортили матч: в совершенно равной, не грубой и не грязной борьбе двух сильных команд «привезли» «Авангарду» в четыре раза больше реальных штрафных минут в первой половине матча, чем сопернику, и в результате этот фактор армейского большинства стал решающим — с четвёртой попытки ЦСКА разыграл-таки голевую комбинацию и забросил победную шайбу.



«Авангард» удаляли за всё подряд, у ЦСКА не замечалось практически ничего — даже откровенный удар клюшкой в голову Толчинскому от Карнаухова. В финальной серии Кубка Гагарина мы вновь вынуждены говорить о непрофессиональном судействе, и как же это уже надоело.

ЦСКА не отдаст Кубок Гагарина? «Авангард» много удаляли, Хартли смеялся и хватался за лицо Команда Игоря Никитина не оставила шансов сопернику, а омичам нужно что-то делать с игровой дисциплиной.

«Авангард» слишком долго дорожил нолями на табло. Или у «ястребов» просто кончились силы?

Тем более вчера «Авангард» наверняка проиграл бы и без «поддушивания» третьей стороной. На фоне ЦСКА, работавшего как единый, слаженный механизм, омичи смотрелись разбалансированно, хромало взаимодействие между игроками, очень редко проходило более двух точных передач подряд. По сути, «ястребы» всю игру бегали за шайбой или держали позиционную оборону, а конструктивных действий впереди было минимум.

Боб Хартли Главный тренер «Авангарда» «Обычно у нас хорошая «химия» между защитниками и нападающими, но сегодня было определённое недопонимание. Нужно быть честными, эта игра получилась не очень хорошей для нас».

Это был ещё один матч «Авангарда» в этом плей-офф, в котором не было понятно, как подопечные Боба Хартли вообще планируют забивать. И дело тут не только в прибавившем ЦСКА — такие встречи у «ястребов» были во всех предыдущих сериях. Слишком простая, слишком аккуратная игра, и снова из неё ничего хорошего для «Авангарда» не вышло. План с выжиданием ошибок соперника у «ястребов» в который уже раз не срабатывает, они добиваются успеха исключительно в тех случаях, когда сами проявляют инициативу, когда берут шайбу под контроль, когда атакуют большими силами и забывают про откат. Вчера этого не было.



Даже несмотря на однобокое судейство, у «Авангарда» вчера имелись возможности отодвинуть игру от своих ворот. Не в первом периоде, так в начале второго. Но прибавить «ястребы» так и не смогли, а затем пропустили первый гол, после которого по такой игре многое стало ясно.



В чём причина пассивности подопечных Хартли? Возможно, был велик соблазн как можно дольше охранять ноли на табло, всегда дающие шанс на успех. А может быть, у «ястребов» вчера просто не было сил переломить ход встречи.

Когда соперник мощно и слаженно бежит и регулярно играет в большинстве, а у тебя из-за постоянных удалений рвётся темп и увеличивается нагрузка на и без того уставших хоккеистов, то тут не до высоких материй — отбиться бы. Впрочем, это не снимает вопросов с креативного ядра «Авангарда», которое не играет в меньшинстве — Ковальчук, Зернов, Толчинский, Хохлачёв вчера не смогли проявить лидерские качества, повести за собой команду.

В целом для «Авангарда» вчера ничего страшного не произошло. 1-1 в серии после гостевых матчей с ЦСКА — хороший результат. Однако вторая игра финала остро поставила вопрос физических возможностей «ястребов» в этом противостоянии, так как очевидно, что вчера армейцы полноценно вкатились в серию и дальше, скорее всего, будут только прибавлять. Сможет ли ответить Омск? Напомню, что переработать армейцев у «Авангарда» всё равно не получится, красно-синих можно только переиграть. Но для того, чтобы навязывать ЦСКА свой хоккей, подопечным Хартли понадобится распотрошить весь свой функциональный и эмоциональный резерв. Но не пусто ли там после такого тяжёлого и напряжённого плей-офф? Не был ли первый матч финала лишь продолжением сумасшедшей серии с «Ак Барсом», а сейчас, на фоне мощного и спокойного ЦСКА, наступил «отходняк»? Многое станет понятно уже в завтрашней игре в Балашихе.