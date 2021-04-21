«Вся желтизна про «Ак Барс». В команде не было подлецов!» Квартальнова едва не довели

Сегодня состоялась пресс-конференция «Ак Барса» с участием генерального менеджера Рафика Якубова и главного тренера Дмитрия Квартальнова, на которой были подведены итоги сезона для казанского клуба. Первым на вопросы журналистов отвечал Рафик Якубов, поведавший о селекционных планах «барсов», судьбе тренерского штаба и многом другом.

Вершки и корешки. В плей-офф «Ак Барс» тащила молодёжь, а легионеры сидели на трибуне У воспитанников системы клуба не было поддержки от взрослых лидеров. Это стало главной проблемой Казани в финале Востока.

О тренерском штабе и селекции

«Была поставлена задача: выиграть Кубок Гагарина. Не попали в финал, хотя были все шансы. Сезон со знаком плюс всё-таки. Ведём переговоры с тренерским штабом, сегодня у нас апрель, до мая вопрос будет решён. Обсуждаем и детали, и сам контракт. Президент клуба ещё не принял решение».

Мы ведём переговоры, это ни для кого не секрет. Конечно, в команде произойдут перемены. С кем-то придётся расстаться, кому-то скажем большое спасибо, придут новые игроки. До 30 апреля просто не имею права оглашать фамилии тех, с кем расстаёмся».

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О будущем Зарипова

«Ещё раз могу повториться — идут переговоры. У нас есть ограниченно свободные агенты, а есть неограниченно свободные агенты, которые будут сами выбирать клубы. Мы разговариваем и ведём переговоры, то же самое происходит и с Данисом. Всё в процессе. Многое и от него будет зависеть. Сами понимаете, он возрастной парень, хоть и наша звезда. Пятикратный обладатель Кубка Гагарина, и наш клуб приводил к этому кубку. По нему отдельный вопрос, не то что он сложный, но это дело времени.

Готовы ли мы предложить ему должность в клубе? Думаю, что да, но, может быть, он и министром захочет стать. Тут уж в голову не залезешь».

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О ситуации с Да Костой

«Есть регламент соревнований. И то, что он вёл переговоры… Вы понимаете, идёт плей-офф, идёт борьба за Кубок Гагарина. Команда на ходу, парень играет в первом звене, провёл очень хороший регулярный чемпионат, был лидером команды. То, что он не подписал контракт, — это 100%, потому что не имеет права. А то, что вёл переговоры, — может быть, это не он, а его агент. Есть и менеджмент других команд, который наверняка ведёт работу так же, как это делаем и мы. Видимо, был звонок, после чего всё это и вышло. Это невозможно предвидеть.

Это предательство с его стороны? Если он вёл переговоры и дал согласие, то наверное. Но я не думаю, что так было. Идёт плей-офф, большие задачи, на горизонте Кубок. Какой нормальный человек будет так себя вести? Может быть, устно и согласился, наверное, так и было. Но мало верится, что он подписал контракт».

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О Воронкове и Мифтахове

«Думаю, что Дмитрий Воронков не сыграет на чемпионате мира. Там физический момент — он похудел на семь килограммов. Его вызвали вот в сборную, Рома Ротенберг хочет побеседовать со всеми кандидатами в команду, но думаю, что он вернётся. Ему сейчас шины поставили. Он есть не может.

Амир Мифтахов уедет в Америку на следующий сезон, Максим Марушев уже уехал. Мы были к этому готовы. Они хотят попробовать свои силы. Они наши ребята, наша семья».

О легионерах «Ак Барса»

«Вы считаете, что «Авангард» переиграл нас в плане легионеров? Если они играют в финале, а мы — нет, значит, так оно и есть. Каски, Покка, Буше — хорошие игроки, которые делают результат в «Авангарде». Плей-офф — это плей-офф, и последняя серия это показала.

Но чемпионат шёл шесть месяцев, весь сезон у нас были полные трибуны на «Татнефть-Арене», болельщики радовались красивым голам в исполнении наших ребят, которые набрали по 50 с лишним очков в регулярке. Да, в плей-офф они не сыграли. Но в середине сезона ни один человек не мог сказать, что так будет, и мы думали, что они сыграют в плей-офф. В чемпионате они были лучшими, в плей-офф, к сожалению… В прошлом сезоне у нас не работало большинство, и мы брали Доуса и Да Косту с таким прицелом».

Полную пресс-конференцию с участием Рафика Якубова и Дмитрия Квартальнова можно посмотреть на официальном YouTube-канале «Ак Барса».

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов выступил в привычной для себя эмоциональной манере.

О желтизне и «Ак Барсе»

«Вы говорите про Да Косту, а откуда эта информация пришла? Вам лично Да Коста это говорил? Ни про одну команду в плей-офф никаких источников не было, это закрытая информация. Здесь я много читаю всех моментов. Да Коста, Доус, Зарипов, тренер… Только о нашей команде пишутся все домыслы, ни об одной другой команде! Мы как на базаре, начинаем брать всё что угодно.

Я болею всей душой за «Ак Барс», но сам из Воскресенска, за который тоже буду переживать всю жизнь. Я говорю к тому, что ребята всё читают, они переживают. В другую команду никакие источники не вбрасываются! Значит, у других команд всё идеально, а у нас нет. Вся желтизна идёт на нашу команду, это читают ребята!»

Фото: ak-bars.ru

О подлецах, которых не было в команде

«Вы пишите не про тренировки, а что Квартальнов крикнул Хенкелю и так далее. Вас интересует не команда, а то, что около неё. Услышьте, что я вам сказал. Я не знаю и не верю, что Стефан вёл переговоры. Те, кто готов биться, сражаться, всегда будут в составе. Да Коста не играл с Уфой после столкновения с Жарковым. У нас не шло большинство, а Стефан играет ключевую роль. Увы, он не до конца оправился, у всех же разное здоровье. Тот же Воронков получает травму, а в следующей смене уже выходит играть. Я не думаю, что у нас были подлецы в команде, которые вели переговоры за спиной.

Думаю, мы провели хорошо сезон. У каждого свой ад, понимаете? Мы сыграли сезон очень достойно. Понятно, ошибки всегда были. Не сработало большинство, с тем же «Авангардом». Было давление, кто-то не справился, кто-то физически не готов. Значит, надо менять чуть-чуть игру. Мы подсказывали, говорили. Не смогли реализовать, хотя моменты были».

Квартальнов — самый невезучий тренер КХЛ. Он проиграл все седьмые матчи серий плей-офф Очередное фиаско случилось в противостоянии с «Авангардом», в котором «Ак Барс» уступил накануне.

О проигрышах в седьмых матчах серий плей-офф

«Тенденция, что мы периодически проигрываем в концовке, есть. Её нужно ломать. Седьмые матчи? Да, было 3-0, а в итоге 3-4 в серии Питером (на тот момент Дмитрий Квартальнов работал главным тренером ЦСКА. — Прим. «Чемпионата»), но в следующем году мы выиграли серию 4-0, это очень большое достижение, это же никому не интересно?

Каждая седьмая игра разная, мы хотим её выиграть. Просыпаешься, на следующий день отряхнулся, привёл себя в порядок и работаешь над вещами, которые не дали тебе тех моментов. Мы по ходу меняли тактику, она срабатывала. В открытый хоккей с «Авангардом» нельзя играть, они блокируют много бросков».