«Вероятность участия Панарина в ЧМ-2021 равна нулю». Панарин больше не сыграет за Россию?

Минувшей ночью «Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел сокрушительное поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:6). Теперь «синерубашечники» на шесть очков отстают от занимающего четвёртое место в Восточном дивизионе «Бостон Брюинз» при том, что у «мишек» есть два матча в запасе относительно «Рейнджерс». Таким образом, подопечные Дэвида Куинна практически потеряли шансы на попадание в плей-офф, а это означает, что игроки команды могут принять участие в чемпионате мира по хоккею.
Накануне заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли рассказал, что игроки организации смогут принять участие в мировом первенстве на тех же условиях, что были и в предыдущие годы. «Игроки НХЛ могут спокойно принять участие в чемпионате мира так же, как и во все предыдущие годы», – цитирует функционера издание «Спорт-экспресс».
Всё это означало, что в Риге наша национальная команда в теории могла рассчитывать на услуги лучшего бомбардира нынешнего сезона НХЛ среди российских хоккеистов Артемия Панарина. В активе Артемия 52 (16+36) очка в 35 матчах, и он на 10 баллов опережает ближайшего преследователя в национальной гонке бомбардиров. На счету капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина «всего» 42 очка, и это при том, что нападающий столичных провёл на семь матчей больше Панарина.
29-летний форвард «Рейнджерс» находится в отменной форме, проводя отличную регулярку, переписывая клубные рекорды и идя на втором месте во всей лиге по показателю «очки за матч». На чемпионате мира в Риге он мог стать лицом сборной России и главной звездой всего турнира. Но, к огромному сожалению, всё идёт к тому, что в столицу Латвии команда Валерия Брагина отправится без Артемия.
Сегодня, 21 апреля, издание РИА «Новости» со ссылкой на свой источник сообщило, что российский форвард откажется от вызова в национальную команду даже в том случае, если «Рейнджерс» проедут мимо плей-офф. «Вероятность участия Панарина в чемпионате мира равна нулю. Есть две основные причины: непростой сезон в НХЛ и ситуация, которая сложилась вокруг игрока после скандальных высказываний Андрея Назарова», — утверждает СМИ.
Напомним, бывший главный тренер «Витязя» Андрей Назаров в феврале сообщил, что Панарин, выступавший тогда за подмосковный клуб, избил 18-летнюю девушку в Риге в 2011 году. Высказывания Назарова произвели огромный резонанс как в России, так и в Северной Америке. Панарин был вынужден взять бессрочный отпуск, в течение которого пропустил целый ряд матчей «Рейнджерс», и вернулся к тренировкам лишь 10 марта.
На протяжении всего отсутствия в расположении команды Хлебушек хранил упорное молчание, никак не комментируя заявление своего бывшего тренера. После долгожданного возвращения в состав «Рейнджерс» Артемий сообщил, что ему нечего скрывать, и он всё расскажет после окончания сезона.
Практически сразу пошли разговоры, что карьера нападающего в национальной команде завершена. Многие обратили внимание и на то, что Федерация хоккея России никоим образом не поддержала Артемия в сложившейся ситуации. Все мы помним, как в своё время президент ФХР Владислав Третьяк заступался за голкипера Семёна Варламова, когда он угодил в щепетильную историю, связанную с семейным насилием. Заступалась ФХР и за защитника Вячеслава Войнова, а вот известный своими политическими высказываниями на злободневные темы Панарин остался обделён поддержкой организации.
Наверняка заметил это и сам Артемий. Лишь через полтора месяца после начала истории глава штаба сборной России Роман Ротенберг ответил на вопрос, получит ли нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» вызов в национальную команду в свете своих высказываний на политические темы.
«Является ли Артемий Панарин кандидатом в сборную на чемпионат мира? Знаете, мы всегда говорим о спортивном принципе. Мы с Панариным долгое время работали вместе, когда он ещё был в «Витязе». Мы знаем прекрасно школу, где он воспитывался, знаем директора школы. Знаем Артемия от и до в плане как человеческих качеств, так и игровых. Мы всегда смотрим только на спортивный принцип. Все являются кандидатами, все игроки КХЛ и НХЛ. Кто успеет приехать — это уже другой вопрос.
Заявление Назарова про Панарина? Тяжело комментировать выступления других людей. Я хочу сказать, что Панарин – великолепный хоккеист, который показывает отличные результаты. А всё остальное – это не моя компетенция», — говорил Ротенберг журналистам.
В последний раз талантливый нападающий надевал свитер сборной России на чемпионате мира 2017 года. На турнире в Германии Артемий стал лучшим бомбардиром в составе национальной команды, набрав 17 очков в девяти матчах. По системе «гол+пас» он превзошёл Никиту Кучерова, Евгения Дадонова, Вадима Шипачёва и Никиту Гусева. Один из лучших нападающих в истории российского хоккея стал лучшим бомбардиром мирового первенства и вошёл в символическую сборную турнира наравне с Натаном Маккинноном и Вильямом Нюландером.
С тех пор в матчах за национальную команду мы Панарина больше не видели. Он пропустил уже два чемпионата мира, а теперь практически наверняка не сыграет и в Латвии. Вряд ли кто-то удивится, если сборная России недосчитается Артемия и на Олимпийских играх в Пекине, если НХЛ согласует участие своих игроков в турнире. И кажется, что есть очень большой риск того, что свитер российской сборной нападающий больше не наденет никогда в своей карьере.
- 21 апреля 2021
-
17:40
-
17:00
-
15:21
-
12:45
-
09:30
- 20 апреля 2021
-
23:04
-
18:43
-
16:24
- 19 апреля 2021
-
13:45
-
12:33
-
10:13
- 18 апреля 2021
-
14:43
- 16 апреля 2021
-
18:11
-
17:54
-
11:42
- 15 апреля 2021
-
15:13
-
14:33
-
12:59
- 14 апреля 2021
-
13:44
- 13 апреля 2021
-
20:46
-
19:53
-
13:04
- 10 апреля 2021
-
17:59
- 8 апреля 2021
-
09:58
- 7 апреля 2021
-
18:14
-
18:00
- 6 апреля 2021
-
23:25
- 5 апреля 2021
-
16:49
- 2 апреля 2021
-
12:22
- 1 апреля 2021
-
21:44
- 31 марта 2021
-
14:40
-
14:18
- 29 марта 2021
-
17:48
- 26 марта 2021
-
16:38
- 22 марта 2021
-
14:20