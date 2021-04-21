«Вероятность участия Панарина в ЧМ-2021 равна нулю». Панарин больше не сыграет за Россию?

Минувшей ночью «Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел сокрушительное поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:6). Теперь «синерубашечники» на шесть очков отстают от занимающего четвёртое место в Восточном дивизионе «Бостон Брюинз» при том, что у «мишек» есть два матча в запасе относительно «Рейнджерс». Таким образом, подопечные Дэвида Куинна практически потеряли шансы на попадание в плей-офф, а это означает, что игроки команды могут принять участие в чемпионате мира по хоккею.

«Это унизительно». Шестёркин пропустил шесть шайб, «Рейнджерс» могут забыть о плей-офф? «Айлендерс» спустили «синерубашечников» с небес на землю, у Панарина, Зибанеджада и Бучневича – 0 очков и «-8» на троих.

Накануне заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли рассказал, что игроки организации смогут принять участие в мировом первенстве на тех же условиях, что были и в предыдущие годы. «Игроки НХЛ могут спокойно принять участие в чемпионате мира так же, как и во все предыдущие годы», – цитирует функционера издание «Спорт-экспресс».

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Всё это означало, что в Риге наша национальная команда в теории могла рассчитывать на услуги лучшего бомбардира нынешнего сезона НХЛ среди российских хоккеистов Артемия Панарина. В активе Артемия 52 (16+36) очка в 35 матчах, и он на 10 баллов опережает ближайшего преследователя в национальной гонке бомбардиров. На счету капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина «всего» 42 очка, и это при том, что нападающий столичных провёл на семь матчей больше Панарина.

29-летний форвард «Рейнджерс» находится в отменной форме, проводя отличную регулярку, переписывая клубные рекорды и идя на втором месте во всей лиге по показателю «очки за матч». На чемпионате мира в Риге он мог стать лицом сборной России и главной звездой всего турнира. Но, к огромному сожалению, всё идёт к тому, что в столицу Латвии команда Валерия Брагина отправится без Артемия.

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Сегодня, 21 апреля, издание РИА «Новости» со ссылкой на свой источник сообщило, что российский форвард откажется от вызова в национальную команду даже в том случае, если «Рейнджерс» проедут мимо плей-офф. «Вероятность участия Панарина в чемпионате мира равна нулю. Есть две основные причины: непростой сезон в НХЛ и ситуация, которая сложилась вокруг игрока после скандальных высказываний Андрея Назарова», — утверждает СМИ.

Источник: Панарин не сыграет на чемпионате мира

Напомним, бывший главный тренер «Витязя» Андрей Назаров в феврале сообщил, что Панарин, выступавший тогда за подмосковный клуб, избил 18-летнюю девушку в Риге в 2011 году. Высказывания Назарова произвели огромный резонанс как в России, так и в Северной Америке. Панарин был вынужден взять бессрочный отпуск, в течение которого пропустил целый ряд матчей «Рейнджерс», и вернулся к тренировкам лишь 10 марта.

На протяжении всего отсутствия в расположении команды Хлебушек хранил упорное молчание, никак не комментируя заявление своего бывшего тренера. После долгожданного возвращения в состав «Рейнджерс» Артемий сообщил, что ему нечего скрывать, и он всё расскажет после окончания сезона.

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Практически сразу пошли разговоры, что карьера нападающего в национальной команде завершена. Многие обратили внимание и на то, что Федерация хоккея России никоим образом не поддержала Артемия в сложившейся ситуации. Все мы помним, как в своё время президент ФХР Владислав Третьяк заступался за голкипера Семёна Варламова, когда он угодил в щепетильную историю, связанную с семейным насилием. Заступалась ФХР и за защитника Вячеслава Войнова, а вот известный своими политическими высказываниями на злободневные темы Панарин остался обделён поддержкой организации.

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Наверняка заметил это и сам Артемий. Лишь через полтора месяца после начала истории глава штаба сборной России Роман Ротенберг ответил на вопрос, получит ли нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» вызов в национальную команду в свете своих высказываний на политические темы.

«Является ли Артемий Панарин кандидатом в сборную на чемпионат мира? Знаете, мы всегда говорим о спортивном принципе. Мы с Панариным долгое время работали вместе, когда он ещё был в «Витязе». Мы знаем прекрасно школу, где он воспитывался, знаем директора школы. Знаем Артемия от и до в плане как человеческих качеств, так и игровых. Мы всегда смотрим только на спортивный принцип. Все являются кандидатами, все игроки КХЛ и НХЛ. Кто успеет приехать — это уже другой вопрос.

Заявление Назарова про Панарина? Тяжело комментировать выступления других людей. Я хочу сказать, что Панарин – великолепный хоккеист, который показывает отличные результаты. А всё остальное – это не моя компетенция», — говорил Ротенберг журналистам.

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В последний раз талантливый нападающий надевал свитер сборной России на чемпионате мира 2017 года. На турнире в Германии Артемий стал лучшим бомбардиром в составе национальной команды, набрав 17 очков в девяти матчах. По системе «гол+пас» он превзошёл Никиту Кучерова, Евгения Дадонова, Вадима Шипачёва и Никиту Гусева. Один из лучших нападающих в истории российского хоккея стал лучшим бомбардиром мирового первенства и вошёл в символическую сборную турнира наравне с Натаном Маккинноном и Вильямом Нюландером.

Герой «золотой» молодёжки и любимец Назарова. Каким был Панарин 10 лет назад Тогда Артемий тащил «Витязь» вместе с Анисиным, а главный тренер чеховцев называл Панарина «замечательным парнем».

С тех пор в матчах за национальную команду мы Панарина больше не видели. Он пропустил уже два чемпионата мира, а теперь практически наверняка не сыграет и в Латвии. Вряд ли кто-то удивится, если сборная России недосчитается Артемия и на Олимпийских играх в Пекине, если НХЛ согласует участие своих игроков в турнире. И кажется, что есть очень большой риск того, что свитер российской сборной нападающий больше не наденет никогда в своей карьере.