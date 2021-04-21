Каких игроков НХЛ ждать и почему не приедет Панарин. Сборная России перед ЧМ

Проблем с приглашением игроков НХЛ на чемпионат мира не будет. Для сборной России это хорошая новость. Появилась возможность кадрового маневра, усиления слабых мест – в первую очередь в защитной и вратарской линиях. «Чемпионату» стали известны фамилии хоккеистов, которым штаб национальной команды отправит вызовы в первую очередь.

Итак, кого из русских энхаэловцев мы увидим в Риге, а кого ждать, скорее всего, не стоит?

В теории на главный турнир года можно везти хоть две пятерки хоккеистов заокеанской лиги. Даже без оглядок на первый раунд плей-офф Кубка Стэнли. Но достойных кандидатов всегда больше, чем мест в заявке. Очевидно, что главным принципом комплектования станет не количество, а качество. То есть усиление тех самых проблемных позиций. Это первое.

Официальные вызовы в сборную уйдут нашим игрокам чуть позже. Ближе к концу регулярки НХЛ. Необходимо соблюдать деликатность и корпоративную этику и дожидаться, пока клубы потеряют даже формальные шансы на плей-офф. Но в штабе уже сейчас понимают, кто из кандидатов нужен на мировом первенстве больше всего. Это второе.

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Кого ждать

Итак, по нашей информации, кадровые приоритеты таковы. Пять фамилий – Гавриков, Зайцев, Зуб, Григоренко, Барабанов.

Трое из пяти – защитники, что объяснимо. Такой десант из-за океана серьёзно усилит прочность и качество русской обороны на ЧМ. Гавриков – один из ключевых хоккеистов сборной во все последние годы. У него титул олимпийского чемпиона, две медали чемпионатов мира. В расцвете сил и при этом очень опытен – начиная с возраста в 21 год не пропускает ни одного из самых престижных международных турниров. Про Зуба можно сказать всё ровно то же самое. Только с одним важным дополнением: он ещё и праворукий.

Классные защитники с дефицитным хватом обеспечивают любой команде больше тактического разнообразия, причём в таких ключевых компонентах как игра в большинстве. Праворукий, кстати, и одноклубник Зуба Зайцев. Если смотреть не на возраст, а на опыт, то уроженец Москвы вообще один из главных ветеранов сегодняшней сборной. Вы только вдумайтесь: на МЧМ он побеждал десять лет назад, а на свой первый чемпионат мира ездил в 2013-м. Привык выступать на высшем уровне: Кубок мира, первая пара клубов-фаворитов плей-офф КХЛ.

Теперь про нападающих. Проблемный сезон Григоренко в «Коламбусе» не должен никого обманывать. Ни партнёров, ни игрового времени, ни тренерского доверия. Клуб открыто объявлял, что в приоритете развитие других хоккеистов. Но великолепным форвардом Михаил быть не перестал. Все помнят, как он блистал в КХЛ, как выигрывал Олимпиаду. А посмотрите на статистику сборной России на последнем ЧМ доковидной эпохи. По числу заброшенных шайб Григоренко уступил только Кучерову, хотя суперзвёзд в атаке было много и кроме них. И ещё важнейший фактор: в Риге нападающий будет сверхмотивирован. Пока непонятно, где он хочет продолжить карьеру. Но для хорошего контракта в НХЛ надо блеснуть на ЧМ. Для очень хорошего контракта в КХЛ – нужно в квадрате. Идеальный кандидат на усиление.

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Барабанов и его агент прошлым летом крепко ошиблись, подписавшись в укомплектованный звёздами «Торонто». Выиграть конкуренцию в заведомо неравных условиях невозможно, ведь финансовые и тренерские ставки «Мэйпл Лифс» сделали на совсем других игроков. Но при этом забивным и умелым форвардом Александр быть не перестал. Барабанову нужно протянуть руку помощи, дать возможность прийти в себя.

Отметим, что реанимировать будут хоккеиста, который этого заслуживает. Олимпийский чемпион, боец, безотказно приезжавший на чемпионаты мира. Отношения игроков с национальной командой всегда двусторонние. Иногда сборной позарез требуется помощь спортсмена. Иногда наоборот. Ждём, что мировое первенство станет для Барабанова глотком свежего воздуха.

Вратарское усиление – один из важнейших вопросов подготовки к ЧМ, но ясность с кандидатами наступит чуть позже. Например, «рейнджер» Георгиев вряд ли сможет приехать в Ригу. Информации по другим пока нет.

Кого не ждать

Теперь немного о тех, кого не стоит ждать на мировом первенстве. Бучневич и Проворов мог ли бы усилить атакующий потенциал команды, но по разным причинам в Ригу они вряд ли приедут. В списке тех, кто уже сидит на сборах в Новогорске, масса хороших форвардов. Ещё продолжается финал Кубка Гагарина, в котором участвуют Слепышев, Толчинский, блестящая супертройка Мамин – Шалунов – Окулов. Видимо, штаб сборной рассчитывает именно на этих игроков.

Нельзя забывать о таких нюансах как турнирная стратегия. Группа у нас непростая. Гарантированный «побег» от четвертьфинала против Канады или Финляндии обеспечит только первое место. А чтобы выиграть групповой турнир, надо с ходу вкатиться в очень сложный стартовый отрезок мирового первенства. Начинаем сразу против топ-соперника (чехов), три матча за три дня, кроме Чехии в промежутке 21-24 мая нас ждёт ещё и Словакия.

А энхаэловцы, прилетев из-за океана, столкнутся с акклиматизацией. У обоймы игроков российского чемпионата таких проблем не будет. Исходя из этой логики, штаб сборной считает, что ради укрепления командной прочности дальновиднее взять на несколько конкурентных позиций именно игроков КХЛ. А равноценность кандидатов касается в первую очередь линии нападения.

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