«Капризов был один против пятерых — и всё равно забил!» Гол, которым восхищаются в Америке

Комплименты в адрес Кирилла Капризова стали уже чем-то привычным в нынешнем сезоне. Россиянина хвалят все — и тренеры, и партнёры, и журналисты, однако весь этот шум не мешает форварду продвигаться к одной из главных целей — титулу лучшего новичка сезона. Лучшим в своём клубе он уже стал, забив в очередном матче против «Аризоны» свой 19-й гол, что является новым рекордом для новичков «Миннесоты». Предыдущее достижение, установленное Марианом Габориком, продержалось 20 лет, и за оставшиеся до конца регулярного чемпионата 11 матчей Кирилл вполне может добраться до красивой отметки в 25 шайб.

Впрочем, голая статистика — это одно, а тот факт, что «койоты» получили от Капризова очередной шедевр — вещь не менее значимая, чем простое восхождение по лестнице рекордов. Гол Кирилла в ворота голкипера «Аризоны» Дарси Кемпера получился шикарным, заставив экспертов и болельщиков в Америке очередной раз восхищаться техникой и талантом российского новичка.

Капризов забил третий гол «Миннесоты», когда до конца матча оставалось 100 секунд, и все вопросы о победителе встречи после этой шайбы были решены. Партнёр Кирилла Матс Цуккарелло на красной линии обокрал сорперников, и точный пас норвежца отправил Капризова в «сольное творчество» в чужой зоне. Попытки капитана «Койотс» Оливера Экмана-Ларссона и его коллеги Алекса Голигоски угнаться за россиянином выглядели жалко, а единственным, кто хоть чуть-чуть смог притормозить Кирилла, был вратарь Кемпер.



Голкипер не дал возможности Капризову комфортно бросить сразу, но шайбу не выбил, а возвращение стража ворот на исходную позицию заняло слишком много времени — Кирилл уже успел объехать «рамку» и забить в противоположный угол.



«Один против пятерых позади ворот — и всё равно забил! Капризов — особенный», — отметил комментатор Райан Картер.

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На очередное достижение российского форварда отреагировал член Зала хоккейной славы, известный в прошлом нападающий, а ныне исполнительный советник «Миннесоты» Майк Модано. «Колдер» Капризову», — написал легендарный американец в своём «твиттере».



«Нельзя отрицать тот факт, что Капризов взял эту команду и переместил её на другой уровень. Было много шума перед тем, как он приехал сюда. Все знали, что он хороший игрок, но пока не увидишь игрока, никогда не знаешь наверняка, как он адаптируется не только к хоккею, но и ко всему вне льда», — отметил партнёр Кирилла Нико Штурм. «Какая прекрасная попытка от этого молодого парня! Боже мой, вот это Каризов!», — восхитился обозреватель The Athletic Майкл Руссо.

Три соперника Капризову не помеха! Долларовый Кирилл вновь забил и вошёл в историю клуба Превзошёл достижение Габорика 20-летней давности и стал самым результативным новичком «Миннесоты».

«Он за одну смену создал три хороших момента. До него в «Миннесоте» на протяжении 20 лет никто не мог сделать ничего подобного», — добавил автор подкаста Skor North Джадд Зулгад.



«Миннесота» продолжает бороться с «Колорадо» за вторую строчку в Западном дивизионе, но шансы «дикарей» обойти соперника можно оценить как скромные. «Лавины» имеют на три очка больше и сыграли на два матча меньше, что может стать решающим фактором в деле распределения итоговых мест.