«Мы заперты в тюрьме! Они лгали нам в лицо». Голкипер Ленер обрушился с критикой на НХЛ

Шведский вратарь «Вегаса» Робин Ленер известен не только своей игрой, но и борьбой с психологическими проблемами. Одна из них, с которой он живёт уже целый год, – практически полная изоляция от внешнего мира, связанная с ограничениями в НХЛ. Игрокам нельзя собираться вместе, выходить из дома или покидать номера отелей, ходить по магазинам, вести нормальную жизнь.

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Ленер пережил многое — алкоголизм, депрессию, пристрастие к таблеткам, мысли о суициде. Несколько лет назад в его карьере был момент, когда он чуть не закончил играть, но вовремя обратился за помощью, только это его и спасло. У него диагностировали маниакально-депрессивный психоз, он начал лечение, избавился от зависимостей, а затем получил ещё один шанс в НХЛ. Вратарь за него ухватился как за спасительную соломинку и смог вернуться на высокий уровень.

Теперь он не только играет, но и выступает как просветитель в вопросах душевного здоровья, активно поддерживает людей, попавших в трудные жизненные ситуации. Сегодня он обрушился на НХЛ с гневной критикой – заявил, что лига заставляла игроков делать прививку, обещая послабления в протоколах, но не сдержала слово.

«Около месяца назад, когда я вернулся после сотрясения, нам сказали, что если определённое количество игроков сделает прививку, появятся новые правила. Нам показали протоколы НБА, сказали, что можно будет вернуться к более или менее нормальной жизни. Нам обещали изменения, что через 10 дней после повторной вакцинации мы сможем снова наслаждаться жизнью. Вы знаете, что мы находимся в полной изоляции – не можем выходить из дома или отеля, ничего не можем делать. Это длится уже год, никто не обсуждает, какое влияние это оказывает на психологическое здоровье. У меня нет статистики, но со мной говорят многие люди, я вижу, какими бывают последствия.

Нам обещали, многие думали, стоит ли делать прививку. Я тоже не был уверен, но сделал прививку ради своего психического здоровья. А теперь они говорят, что ничего не будет, это неправильно. Я общался с представителями лиги и профсоюза, и вот что приводит меня в бешенство. Мне всё равно, что со мной будет, что лига может со мной сделать.

Вчера мне сказали, что НХЛ проводит опросы всех команд, чтобы узнать, кто сделал прививку, а кто нет, и что они не собираются менять правила для нас, пока все игроки не получат вакцину, чтобы она не давала конкурентное преимущество. Я просто обалдел, если честно.

Они говорят о конкурентном преимуществе, а не о человеческих жизнях. Мы тоже люди! Я люблю эту лигу и не хочу её разрушать, но они лгали нам в лицо! Говорили: сделайте это и получите это, а потом включили заднюю из-за конкурентного преимущества. Где вы были со своим конкурентным преимуществом, когда «Ванкувер» после трёх недель карантина и одной тренировки должен был играть с одной из лучших команд в лиге?

«Похоже, НХЛ выборочно применяет правило, требуя изолировать четырёх русских» За океаном есть те, кто согласен с супругой Александра Овечкина.

Где вы были со своим конкурентным преимуществом, когда в «Вашингтоне» дисквалифицировали трёх лучших игроков, и он всё равно играл? Мы потеряли одного игрока, и нас посадили на неделю на карантин, где вы были тогда?

В «пузыре» в Эдмонтоне мы застряли во внутреннем дворике со «Старбаксом», сидели в своих номерах, в то время как в «пузыре» в Торонто игроки катались на лодках, что только ни делали! Я говорил с многими игроками из пузыря в Эдмонтоне, у многих начались психологические проблемы. Не говорите мне о конкурентном преимуществе.

Тут две проблемы. Первая – нам обещали кое-что за то, что мы сделаем прививку, которую не все горели желанием делать. Это была ложь, неприкрытая ложь. Теперь они говорят о конкурентном преимуществе, это возмутительно.

Вторая – они ставят конкурентное преимущество выше человеческой жизни. Не поймите меня неправильно, я отдаю должное врачам, которые много сделали, в том числе для меня. Это не их вина, а лиги. Дело в ответственности, они думают о том, как бы их не засудили, а не о здоровье людей.

Я не один так думаю и считаю, что это неприемлемо. Мы сделали прививку и всё равно заперты в тюрьме. У меня биполярное расстройство, с таким заболеванием не рекомендуют самоизоляцию. Но я говорю не только о себе. Можно прочитать, что даже школьники говорят о суициде. Последствия всего этого мы увидим в ближайшие три-пять лет. Суициды, финансовые трудности, депрессия, всё это мы не видим в статистике прямо сейчас. Да, мы играем в НХЛ, у нас одни из лучших докторов, но в какой-то момент надо посмотреть на людей вокруг, а не только в НХЛ».

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По протоколам НБА, о которых говорит Ленер, как только 85% игроков и персонала клуба сделают прививку, лига может снять запрет на собрания и уменьшить частоту тестирования на коронавирус. Но в НХЛ отрицают, что обещали подобное. «Мы обсуждали этот вопрос с профсоюзом, но никогда не принимали решения и не сообщали о таком», — заявил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

Начнут ли другие игроки высказываться на эту тему по примеру Ленера, и смогут ли они изменить ситуацию? Посмотрим.