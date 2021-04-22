СКА не нужен лучший бомбардир. Ткачёв разочаровал армейцев, а теперь собрался в НХЛ?

Отношения между Владимиром Ткачёвым и руководителями всех рангов в СКА в этом сезоне были тяжёлыми. 25-летний нападающий, в котором два года назад видели новую главную звезду невских армейцев, а также наследника Панарина и Гусева на левом фланге ведущего звена СКА, стал лучшим бомбардиром и ассистентом петербуржцев в регулярном чемпионате, но при этом пропустил с десяток матчей по решению тренера. Сам по себе факт попадания ведущего хоккеиста в ротацию вызывает удивление, так ещё и наставник армейцев Валерий Брагин откровенно воспитывал подопечного, а может быть, даже придирался к нему: выводил из состава после поражений, хотя Ткачёва нельзя было назвать главным виновником, урезал игровое время, спускал в четвёртое звено или сажал на скамейку прямо по ходу матчей. Кстати, не только в играх за СКА, но и за сборную России на Кубке Первого канала.

Очевидно, что Брагин не сработался с Ткачёвым, причём уже не в первый раз — ещё в середине прошлого десятилетия Валерий Николаевич оставлял молодого и талантливого омича за бортом МЧМ. Но почему сейчас за Владимира не вступился Роман Ротенберг? Мы ведь все прекрасно знаем, что вице-президент СКА едва ли меньше влияет на состав армейцев, чем главный тренер, а тут место в основе терял фактически его ставленник — летом 2019-го глава штаба сборной России специально прилетал в Омск, чтобы уговорить Ткачёва не уезжать в НХЛ и подписать трёхлетний контракт со СКА.

Ткачёв: разговор с Ротенбергом заставил меня развернуть голову в другую сторону

По ходу этого сезона проскакивали слухи о конфликте Ротенберга и Ткачёва, и, возможно, они и были беспочвенными, но очевидно, что вслед за Брагиным в форварде разочаровался и главный босс СКА. Петербуржцы заканчивали плей-офф без Ткачёва (его вновь показательно вывели из состава, когда счёт в серии финала Запада стал 3-0 в пользу ЦСКА), и сложно было представить, что оставшийся год по контракту Владимир проведёт в Северной столице как ни в чём не бывало. И вот на скорейшую развязку ситуации коллегам из «Спорт-Экспресса» намекнул агент Ткачёва Шуми Бабаев.

Шуми Бабаев агент Владимира Ткачёва «Руководство в СКА адекватное. Мы понимаем, что в данной ситуации Ткачёв им не нужен. Он не подходит под их тактику, стратегию. Ни с моей стороны, ни со стороны игрока никаких обвинений нет. Но если СКА отдаст его в другой клуб КХЛ, то усилит этот клуб. Будет ли СКА делать это? Думаю, нет. У нас как были предложения из НХЛ, так и остались. Надеюсь, что мы расторгнем контракт, права останутся у СКА, а Ткачёв продолжит карьеру в НХЛ».

Вот так — Ткачёв не нужен СКА. Как не нужны были прошлым летом Якупов, Каблуков, Карпов, Плотников, от чьих контрактов петербуржцы избавлялись всеми правдами и неправдами.

Ненужные миллионеры. СКА очищается, но только платят за это другие клубы КХЛ Справедливости в лиге по-прежнему не хватает.

Впрочем, ситуация с Ткачёвым всё-таки отличается. Он стал лишним в клубе не из-за того, что мешает прогрессу молодёжи СКА, и не потому, что его контракт занимает слишком много места в платёжке. Тут другое, и я предположу, что Владимир разочаровал руководство армейцев как хоккеист и личность. Да, он безумно талантливый, невероятно креативный, умный игрок, способный на нестандартные действия. Последние два года также показали, что у него всё в порядке со стабильной результативностью. Но Ткачёв, как бы это сказать, ментально не подходит нынешнему СКА и конкретно Брагину. Он весьма инфантильный парень, художник, но не боец, не трудяга, не лидер по духу. Владимир может нарисовать красоту на хоккейной площадке, но где-то лишний раз не съездит в оборону. Он выдаст умопомрачительный пас на пустой угол, но в следующей смене не вступит в единоборство.

Понятно, что даже игроков такого плана и такого характера можно вписать в состав команды, претендующей на чемпионство. Однако в СКА, видимо, возиться с Ткачёвым не хотят и вскоре выпишут ему вольную. Тут бы, по-хорошему, порассуждать о том, где Владимиру лучше всего продолжить карьеру. Есть ведь и «Салават», где нужно решать вечную проблему второго ударного звена, и «Магнитка», где либерал Илья Воробьёв не будет придираться к Ткачёву по мелочам, и московское «Динамо», которое возглавил Кудашов, легко находивший с Владимиром общий язык в Санкт-Петербурге.

Но Шуми Бабаев чётко даёт понять, что он собирается отправить Ткачёва в НХЛ. И дело тут не в том, что СКА не хочет усиливать конкурентов в КХЛ. Отдали же они в прошлом году Кагарлицкого в «Динамо» — и ничего. Просто контракт Владимира в лучшей лиге мира — это давняя мечта не только Бабаева, но и самого Ткачёва.

Форвард не закрепился в Америке, когда ездил туда в 19 лет (его даже не выбрали на драфте), затем не уехал туда после «Салавата», а если не пробовать сейчас — то потом уже будет поздно.

И невозможно как-то осуждать Ткачёва за это стремление: НХЛ — это цель любого хоккеиста, и если предоставляется шанс попробовать, то им обязательно нужно пользоваться. Вот только, принимая во внимание особенности характера Владимира, мне, честно говоря, не верится, что у него что-то получится за океаном. Скорее стоит ждать повторения пути Шипачёва, Шумакова, да того же Гусева, который, уверен, скоро вернётся в Россию.

Но это всего лишь мнение. И я буду только рад, если Ткачёв, уехав в НХЛ, сможет посрамить скептиков. Возраст для дебюта в лучшей лиге мира у Владимира неплохой, он ненамного старше Капризова, а тот же Панарин стартовал в «Чикаго» в 24 года.

Тут, конечно, главное — угадать с командой. Ехать Ткачёву нужно не только туда, где есть места в топ-6 (иное даже обсуждаться не должно), но и где тренер способен будет проявить к Владимиру изрядную долю терпения. Реально ли найти такие варианты? Сказать тяжело, к тому же в НХЛ ещё нескоро наступит межсезонье, но хочется одного — чтобы период неопределённости не затянулся для Ткачёва надолго и не навредил бы его карьере. А то помним мы историю Антона Бурдасова.