«Капризов сыграл невероятно. Это особенный игрок!» Что говорят в НХЛ о русской звезде

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Аризону Койотс» со счётом 4:1, а одну из шайб записал на свой счёт Кирилл Капризов.

Этот гол стал для Капризова 19-м в 45 матчах регулярки, что является новым рекордом для новичков «Миннесоты» по голам в дебютном сезоне НХЛ. Российский форвард превзошёл достижение Мариана Габорика, установленное 20 лет назад. В сезоне-2000/2001 словацкий нападающий забросил 18 шайб, приняв участие в 71 встрече. До конца регулярки «дикарям» осталось сыграть 11 матчей.

Три соперника Капризову не помеха! Долларовый Кирилл вновь забил и вошёл в историю клуба Превзошёл достижение Габорика 20-летней давности и стал самым результативным новичком «Миннесоты».

Очередное достижение российского форварда вызвало бурное обсуждение в Северной Америке.

Отреагировал даже член Зала хоккейной славы и исполнительный советник «Миннесоты» Майк Модано. «Колдер» Капризову», — написал легендарный американец в своём «твиттере».

Телекомментатор Райан Картер, работающий на матчах «Миннесоты», отметил гол, забитый Кириллом Капризовым в матче с «Аризоной» (4:1).

«Один против пятерых, и он за линией ворот, но всё равно забивает. Капризов — особенный», — написал Картер в своём «твиттере».

Капризов забил третий гол своей команды, выкатившись к воротам, объехав их и затолкав шайбу в ворота, в которые не успел вернуться голкипер «Аризоны».

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«Вокруг него было много хайпа перед тем, как он приехал. Пока не увидишь игрока, никогда не знаешь наверняка, как он адаптируется не только к хоккею, но и ко всему вне льда. Бесспорно, своей игрой он вывел эту команду на новый уровень», — сказал нападающий «Миннесоты» Нико Штурм.

«Да, в эпизоде с голом Кирилл сыграл невероятно. Это особенный игрок. Я не был в клубе, когда тут играл Мариан Габорик. Но Капризов сражается в каждом эпизоде. Не так много матчей, в которых Кирилл незаметен и уходит в тень. Он постоянно вовлечён в игру, всегда на виду, вы его всегда видите на площадке и в атаке, и в обороне. Я считаю, это восхитительное начало карьеры в НХЛ», — приводит слова главного тренера «Миннесоты» Дина Эвасона официальный сайт НХЛ.

«Он довольно неплох, не правда ли? Я часто оглядываюсь назад, вспоминая, как для него здесь всё начиналось, как он только приехал в Миннесоту, насколько здорово вписался в наш коллектив. И для него, и для команды всё пока складывается просто отлично. Видно, что он и сам продолжает расти в своем понимании здешнего хоккея. Атакующая игра всегда при нем, но он серьёзно удивил нас всех тем, как борется за шайбу, выигрывает единоборства, поднимает соперникам клюшки и вообще тем, какой он сильный», — отметил нападающий «Миннесоты» Маркус Фолиньо.