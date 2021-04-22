Лучший снайпер КХЛ уезжает в НХЛ. Супертройка Шипачёва рушится на глазах

Мы уже сообщали о том, что московское «Динамо» не будет продлевать контракт с нападающим Дмитрием Кагарлицкий, чьё соглашение заканчивается 30 апреля 2021 года. Москвичей возглавил Алексей Кудашов, который уже обозначил курс на серьёзное омоложение команды. Не стоит забывать, что Кудашов и Кагарлицкий не нашли взаимопонимания ещё со времён совместной работы в СКА, поэтому в «Динамо» их сотрудничество исключено.

Кагарлицкого в «Динамо» не будет. Партнёру Шипачёва уже нашли замену? В «Салавате» так и не договорились с Жарковым, а в «Витязе» будет новый главный тренер.

С лучшим российским центральным нападающим в КХЛ – Вадимом Шипачёвым – клуб уже подписал новый трёхлетний контракт, а вот ещё один партнёр Вадима по тройке – форвард Дмитрий Яшкин – практически наверняка снова отправится пробовать себя в НХЛ.

Накануне в прессе появились новости, что чешский нападающий ведёт активные переговоры с тремя клубами североамериканской лиги, а основным претендентом на Яшкина называют «Аризону».

Нападающий «Динамо» Дмитрий Яшкин рассматривает вариант с возвращением в НХЛ

«Нападающий Дмитрий Яшкин действительно близок к возвращению в НХЛ. Речь идёт не только об «Аризоне», есть заинтересованность ещё со стороны двух клубов. Вероятность отъезда Дмитрия составляет 80%. В случае если у Яшкина не получится за океаном, он вернётся обратно в «Динамо», — сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Что это означает? У Дмитрия есть джентльменская договорённость с «Динамо» о том, что в случае неудачи в НХЛ он вернётся в Россию и будет играть именно за бело-голубых, даже несмотря на статус неограниченно свободного агента. Динамовцы со своей стороны тоже поступили красиво и не стали чинить Яшкину препятствий при действующем до 30 апреля 2022 года контракте. Дело в том, что между клубом и игроком тоже существовала договорённость, что нападающего отпустят в НХЛ в случае поступления предложений из-за океана. Поговаривают, что всё это было даже задокументировано.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«С возможным уходом Яшкина звено Шипачёва перестанет существовать в прежнем виде, но оно хорошо себя проявило, они были лидерами по результативности в сезоне. Для «Динамо» всё это вырастает в большую проблему, но Кудашов заявляет, что она будет решаться. С опорой на подрастающую молодёжь из системы «Динамо» остаётся надеяться именно на это. Но без приглашений игроков высокого класса, которые способны заменить Яшкина с Кагарлицким, не обойтись. Клуб будет этим заниматься, чтобы сохранить ударную мощь нападения.

Я думаю, что ничего особенного Яшкин в НХЛ не приобретёт. Не уверен, что он сможет продолжать там карьеру с таким же успехом, как тут последние два сезона. У него в КХЛ широкая дорога, он уже многого добился. Тут он вполне успешно может продолжить карьеру, у него есть все условия для этого: хорошая команда, приличный контракт и определённые перспективы», — считает прославленный динамовец, олимпийский чемпион Александр Пашков.

Бадюков: НХЛ – мечта Яшкина, оставаться в КХЛ для него было бы нелогично

С мнением уважаемого Александра Константиновича можно поспорить. Да, в прошлый заход у Дмитрия в НХЛ получилось не слишком хорошо. Обмен из «Сент-Луиса» в «Вашингтон», 8 (2+6) очков в регулярном чемпионате в 37 играх при показателе полезности «-5»… Сам Яшкин тоже ожидал от себя большего. Но когда, если не сейчас, форварду нужно постараться реализовать себя в лучшей лиге мира? Всё-таки чешскому нападающему уже 28 лет.

Для КХЛ и московского «Динамо» (куда Яшкина рекомендовал сам Александр Овечкин) переезд Дмитрия в НХЛ – огромная потеря в плане имиджа и популярности, а для бело-голубых ещё и в плане результата. Суперзвено Яшкин – Шипачёв – Кагарлицкий, тащившее на себе команду, рушится буквально на глазах, поэтому тренерскому штабу Кудашова придётся серьёзно поработать, чтобы найти Вадиму новых забивных крайних форвардов. Одним из них почти наверняка станет Станислав Галиев из «Ак Барса».

Шипачёв: спрашивал у руководства насчёт партнёров — сказали, будут хорошие игроки

Яшкина в какой-то степени можно назвать легендой «Динамо». Согласитесь, далеко не каждый снайпер способен побить рекорд великого Александра Мальцева, установленный в сезоне-1970/1971. Дмитрий побил клубный рекорд московского «Динамо» по заброшенным шайбам в одном сезоне чемпионата страны. Всего за регулярный чемпионат чешский нападающий забросил 38 шайб (у Мальцева было 37), став лучшим снайпером с отрывом в 10 голов от ближайшего преследователя Теэму Хартикайнена из «Салавата Юлаева».

Думается, что мы ещё увидим Дмитрия Яшкина в форме московского «Динамо», а пока хочется искренне пожелать хоккеисту в полной мере проявить себя в НХЛ. Все данные для этого у игрока есть. Главное, верить в свои силы.