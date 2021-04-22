ЦСКА забил шедевр и добил «Авангард» в третьем матче! Ещё один шаг к защите титула сделан

У ЦСКА распалось ведущее звено, у «Авангарда» Комаров заменил Потапова

Финальная серия розыгрыша Кубка Гагарина 2021 года переехала в Балашиху при равном счёте. Первый матч противостояния ЦСКА и «Авангарда» остался за «ястребами» (4:1), а спустя два дня московские армейцы взяли реванш на домашнем льду, одержав сухую победу со счётом 3:0. Голкипер московской команды Ларс Юханссон провёл уже седьмой матч на ноль в кубковом этапе, благодаря чему установил рекорд плей-офф КХЛ по количеству шат-аутов за один розыгрыш. Шведский вратарь побил рекорд своего соотечественника Андерса Нильссона, который в период игры за «Ак Барс» засушил шесть матчей в плей-офф 2015 года.

Юханссон установил рекорд по количеству сухих матчей в одном плей-офф

В этом матче столичный клуб понёс чувствительную потерю в составе. В конце второго периода травму получил основной нападающий Максим Мамин.На протяжении всего плей-офф тройка Окулов – Шалунов – Мамин была главной движущей силой команды Игоря Никитина. Это сочетание доминировало в равных составах и в большинстве, последовательно став неразрешимой головной болью для тренерских штабов «Спартака», «Локомотива» и СКА. В российской прессе даже появились разговоры, что тройке Шалунова в полном составе уже гарантировано место в составе сборной России на чемпионате мира 2021 года.

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Но теперь Мамин сломался и выбыл из строя на неопределённый срок. Разумеется, в ходе плей-офф никто не афиширует степень тяжести повреждений, но раз Максима не оказалось в составе на третий матч, значит можно предположить, что его повреждение оказалось довольно серьёзным. Его место в тройке Шалунова занял ветеран КХЛ Александр Попов, поставивший точку в предыдущем матче, а 13-м форвардом в заявку оказался внесён участник молодёжного чемпионата мира – 2021 Егор Афанасьев. «Авангард» обошёлся минимальными изменениями в заявке – Никита Комаров заменил Алексея Потапова.

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Гол «Авангарда» подтвердили после видеопросмотра, ЦСКА ответил шедевром

Гости начали третью встречу чуть активнее, но в основном вся их бросковая активность сводилась к угрозам с периметра. Подопечные Никитина чаще владели шайбой, но до реальных голевых моментов дело почти не доходило. «Ястребы» же смогли переждать порыв армейцев и ближе к середине первого периода перехватили инициативу. На коротком интервале времени хозяевам удалось провести целый ряд затяжных позиционных атак, одна из которых увенчалась голом. Финский защитник Оливер Каски набросил от синей линии, канадец Корбан Найт удачно поборолся на пятаке, шайба отскочила к американцу Риду Буше, который и вогнал её под перекладину. Тренерский штаб ЦСКА использовал челлендж на предмет помехи голкиперу со стороны Найта, но после видеопросмотра взятие ворот было подтверждено.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Таким образом тренерский главный тренер армейской команды потерял право на тайм-аут. Впрочем, на перерыв команды отправились уже при равном счёте не только в серии, но и в матче. Гости восстановили равновесие, расчертив маленький шедевр. Максим Шалунов от борта довёл шайбу на пятак, где 40-летний Попов из-за спины сделал передачу дальше на свободного Константина Окулова, который без помех расстрелял ворота Шимона Грубеца. Ведущее звено армейской команды роскошным образом расчертило голевую комбинацию, словно не заметив потерю Мамина. В данном эпизоде Окулов набрал 18-е очко в нынешнем плей-офф, догнав в гонке бомбардиров форварда «Авангарда» Сергея Толчинского.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Шалунов забил победный гол, Окулов превзошёл Толчинского

За всю первую двадцатиминутку соперники не допустили ни одного нарушения, но со старта второго периода посыпались удаления. Чаще фолили армейцы – особенно усердствовал в этом направлении канадский защитник Мэт Робинсон, дважды допустивший выброс шайбы. В общей сложности «ястребы» трижды играли в большинстве во втором отрезке, но реализовать лишнего так и не смогли. Несколько раз в судьбоносные моменты атак у игроков «Авангарда» банальным образом шайба сходила с крюка – так произошло в эпизоде с броском Буше из убойной позиции и попыткой Зернова выполнить последнюю передачу на чужой пятак. В свою очередь столичные хоккеисты запороли одно численное преимущество.

Ключевые события встречи развернулись в середине заключительной трети, когда «ястребы» снова не смогли остановить неугомонное сочетание Шалунова. Москвичи заперли соперника в зоне, Робинсон от синей линии сделал перевод на левый край, Шалунов принял шайбу и с кистей бросил точно под перекладину! Вторым ассистентом в этой комбинации стал Окулов, набравший 19-е очко и вышедший в единоличные лидеры гонки бомбардиров.

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В оставшееся время «ястребы» упустили четвёртое большинство в матче, да и а равных составах отыграться уже не удалось. Действующий чемпион КХЛ одержал вторую победу кряду, сделав ещё один шаг к защите своего титула. Следующий матч состоится на «Арене-Балашиха» 24 апреля. Больше проигрывать на домашнем льду хозяева уже не имеют права.