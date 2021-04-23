Панарин зря не хочет на ЧМ? У «Рейнджерс» почти не осталось шансов на плей-офф

После разгрома от «Айлендерс» со счётом 1:6 от «синерубашечников» требовалось особенное усилие, чтобы вернуть себе уверенность и продолжить погоню за заветным четвёртым местом в Восточном дивизионе. «Филадельфия», приехавшая в «Мэдисон», реальные шансы на плей-офф почти потеряла, но «рейнджеры» не смогли одолеть «лётчиков», которые играли с особым воодушевлением.

«Рейнджерс» не спас даже шикарный гол Артемия Панарина, забитый за две минуты до конца основного времени. Хлебушек мощно выстрелил от синей линии после выигранного вбрасывания в чужой зоне, «прошив» голкипера Брайана Эллиотта, но эта шайба подарила лишь ложную надежду на спасение. Увы, но почти полное отсутствие командного характера стало одним из ключевых недостатков «Рейнджерс» в нынешнем сезоне: из 19 матчей, которые завершились с разницей в одну шайбу, «синерубашечники» проиграли 15.

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«Раз за разом мы проигрываем эти напряжённые матчи. Причины разные, но итог один — поражение. Будь то большое количество удалений, или, может быть, молодые парни слишком много нервничали. Или опытные парни были не в порядке… Каждый раз что-то новое», — с грустью сказал наставник «рейнджеров» Дэвид Куинн.



С «Филадельфией» у его команды было почти всё вышеперечисленное. На матч Куинн «одел» 5 защитников в возрасте 23 года и младше, в том числе и 20-летнего Зака Джонса. Не хватало дисциплины: ньюйоркцы получили 6 удалений, два из которых были реализованы «Филадельфией». «Трудно попасть в нормальный игровой ритм, когда ты всё время обороняешься. Нужно просто играть умнее», — заметил Адам Фокс, который сыграл за матч почти 27 минут.

Теперь отставание от заветной четвёртой строчки в дивизионе составляет 8 очков. «Бостон», который замыкает кубковую четвёрку, идёт хорошим темпом — у команды 6 побед подряд. Кроме этого, у «Рейнджерс» на 2 сыгранных матча больше и не самый простой календарь в концовке регулярного чемпионата. Два поединка с неудобными «островитянами», две игры с сильным «Вашингтоном» могут лишить «синерубашечников» всех шансов ещё до того, как придёт время двух финальных битв против «Брюинз».



Лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин в пяти последних матчах забросил 4 шайбы и отдал 6 передач, но его стараний явно недостаточно, чтобы увеличить шансы команды на плей-офф. Недавняя информация о том, что Панарин, скорее всего, не приедет на чемпионат мира и не будет выступать за сборную России, в свете последних результатов «Рейнджерс» заставляет лишь грустно вздохнуть и сказать — зря. Форвард, находящийся в отличной форме, мог бы очень пригодиться российской команде на турнире в Риге. Отсутствие у Артемия желания вполне объяснимо, но вся эта история рискует оказаться проигрышной для всех.