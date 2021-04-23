Легенда «Авангарда» помогает Омску остаться без Кубка. Попов — секретное оружие ЦСКА

ЦСКА разворачивает ход финальной серии в свою пользу. Во втором и третьем матчах армейцы легко доказали, что поражение и несвойственная им игра в первой встрече противостояния стали следствием не только отличных действий «Авангарда», но и собственных проблем, связанных исключительно с паузой между раундами и сменой соперника. После того поединка все винтики были подкручены, бензин залит, и машина Игоря Никитина продолжила путь к Кубку Гагарина.

Омичи очень стараются, в их действиях нет безнадёги, и они не хотят мириться с изменяющейся картинкой серии. Но козыри пришедшего в себя ЦСКА уже два раза подряд оказываются сильнее. В чём так хороши армейцы? Плотная оборона, великолепная физическая подготовка, строгая игра по заданию — это всё понятно. Но, на мой взгляд, главная причина того, что красно-синие уже третий год доминируют в КХЛ, — это уровень их командного взаимодействия, слаженности и быстроты в принятии решений. Это столпы системы Никитина, вновь и вновь доказывающего, кто в лиге сейчас сильнейший специалист.

ЦСКА забил шедевр и добил «Авангард» в третьем матче! Ещё один шаг к защите титула сделан Ведущее звено ЦСКА не заметило потери Максима Мамина. Его идеально заменил 40-летний Александр Попов.

Каждый игрок ЦСКА точно знает, куда и когда ему бежать на площадке. Этот момент отшлифован настолько, что порой складывается ощущение, будто армейцы постоянно играют в большинстве. Потому что почти всегда они первыми подбирают шайбу, успевают закрыть зону, а стоит сопернику получить контроль, как рядом с ним возникают как минимум два хоккеиста ЦСКА.



И вот в финале с «Авангардом» не сказать ведь, что «ястребы» проигрывают армейцам конёк, уступают в «физике». Нет, и мы к этому ещё вернёмся. Но какова у игроков ЦСКА скорость эпизода! В этом им нет равных в КХЛ. И работа с шайбой на этой скорости находится на высочайшем уровне: ни одного лишнего движения, минимум «киксов» и потерь. И если соперник чуть замешкался, чуть завозился, то велик риск, что наказание последует мгновенно.



Первый вчерашний гол армейцев — прямое подтверждение, что когда ЦСКА в идеальной форме, то сопернику вообще нельзя думать и действовать медленно и хотя бы на миг терять концентрацию. В том эпизоде всё началось с того, что Андрей Локтионов в одиночестве зашёл в зону «Авангарда», бросил шайбу по борту и убежал на смену вслед за остальными партнёрами. Обычно такие моменты заканчиваются тем, что другая команда получает лёгкий контроль. Но здесь же «ястребы» промедлили с укрощением шайбы и началом своей атаки, а игроки ЦСКА настолько быстро сменились с дальней лавки, что успели моментально «врубиться» в прессинг, совершили перехват и через несколько секунд разыграли голевую комбинацию. То есть выжали гол из мельчайшей помарки соперника, из ситуации, которая вообще не располагала к заброшенной шайбе. В этом и есть сила ЦСКА.

Прессинг сработал и в моменте с победным голом Шалунова. Но там не было чего-то уникального, обычный активный форчек в чужой зоне, которым умеют пользоваться все клубы приличного уровня. Взятие ворот же состоялось даже не из-за того, что Шалунова оставили неприкрытым (хотя этого, конечно, делать нельзя), а благодаря несчастному случаю с Грубецом. Чешский вратарь споткнулся при перемещении и фактически открыл форварду ЦСКА целый угол для «расстрела». Так бывает в хоккее, что судьбы матчей финальной серии решают и такие эпизоды.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Итак, ЦСКА ведёт 2-1 в серии. Армейцы максимально уверены в себе, а их модель игры и психология победителей ведут их к новому Кубку. Но не спешите хоронить «Авангард». Омичам, в хоккее которых заложена изрядная доля импровизации, самодеятельности и сумбура, невероятно тяжело сражаться с расчётливым, бездушным армейским механизмом. Но они, уверен, будут сражаться, так как «ястребы» для своей большой победы тоже уже созрели и просто так этот финал не отдадут.



И «Авангарду» есть, за что зацепиться. Самое главное для «ястребов» — у ЦСКА нет общего физического превосходства над ними. Да, на некоторых отрезках армейцы мощно играют в давление, но подопечные Хартли всякий раз справляются с тем, чтобы отодвинуть игру от своих ворот. Иногда это получается сделать прямо по ходу периода, иногда для этого нужен перерыв. Вчера, например, мы видели, как «Авангард» вытерпел стартовый натиск ЦСКА и во второй половине периода выглядел интереснее по общекомандному движению. А начало третьего отрезка? «Ястребы» намного лучше катались, контролировали шайбу и создавали моменты, накладывая смены и вынуждая армейцев пробрасываться.



Да и вообще всю заключительную двадцатиминутку «Авангард» провёл активнее, и гол Шалунова не очень-то и вытекал из логики игры. Другое дело, что в активности «ястребов» было мало реальной остроты и много хаоса, а ЦСКА же свой момент реализовал, пусть и при помощи удачи.

Боб Хартли главный тренер «Авангарда» «Конечно, мы расстроены такой концовкой и результатом. Ребята хорошо старались и выкладывались, но всё свелось к одному моменту. В целом плотный матч, боевой, как и все в этой серии. Обидное поражение».

«Физика» у «Авангарда» есть — это уже полдела. Но чтобы побеждать ЦСКА этого мало. Надо как-то постараться быстрее принимать решения, а ещё — играть проще. Несколько раз за последние две игры омские хоккеисты, находясь на позиции для броска, искали партнёра передачей, чем губили те редкие моменты, когда армейцы предоставляли им свободный лёд. Комбинации — это прекрасно, но тогда «ястребам» нужно работать с шайбой в несколько раз быстрее. Либо же делать свою игру в чужой зоне более примитивной. Чем больше бросков, тем больше возможностей поймать удачный отскок или счастливый рикошет. А в хоккей, как в первом матче серии, ЦСКА больше поиграть не даст. Чем быстрее омичи это поймут, тем больше у них будет шансов не упустить окончательно этот финал.

Но, рассуждая о тактиках, стратегиях, системах, в хоккее нельзя забывать о факторе личности. Этот момент есть и в нашем финале. Я про секретное оружие ЦСКА — Александра Попова.



40-летняя легенда омского хоккея, отыгравший за «Авангард» 18 (!) сезонов, становится настоящим джокером команды Игоря Никитина. Попов пропустил первый матч финала, но вышел во втором и мастерски реализовал выход «1 в 1», сняв все вопросы о победителе той встречи.



Вчера же Александр подменил Мамина в ведущем звене ЦСКА с Шалуновым и Окуловым, и сделал это так мастерски, что отсутствия Максима никто не заметил. У Попова высочайший хоккейный интеллект, но он нисколько не уступал более молодым партнёрам и в скорости, а игра тройки смотрелась невероятно органично. Собственно, они и организовали оба гола, ну а гениальная передача от Попова на Окулова — это просто космос.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Любопытные зигзаги судьбы случаются в жизни. Преданный «Авангарду» Попов собирался играть в Омске до конца карьеры, но летом 2016-го он вынужден был уйти из клуба после конфликта с тренером Евгением Корноуховым. Руководство в лице Владимира Шалаева тогда встало на сторону наставника… А через месяц Корноухова самого уволили после неудачи на первом предсезонном турнире!



Попову нечего доказывать омским болельщикам, которые его до сих пор обожают, а в руководстве «Авангарда» давно нет тех людей, что устроили цирк пять лет назад. Но так получается, что уже во второй раз подряд ЦСКА при содействии Попова может оставить «ястребов» без долгожданного трофея.



Два года назад Александр в трёх первых матчах финала не набирал очков, зато в четвёртом, «золотом» для армейцев, именно его классная передача помогла Окулову сравнять счёт на 58-й минуте и перевести игру в победный для ЦСКА овертайм.



Сейчас влияние Попова на результат гораздо ощутимее (особенно, если не вернётся Мамин), а его комбинации с Окуловым всё также остаются неразрешимой загадкой для «Авангарда». Неужели омские болельщики вновь вскоре увидят, как Попов поднимает над головой Кубок Гагарина на фоне поникших «ястребов»?