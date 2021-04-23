«Из меня делают врага России, останусь в Америке навсегда». Последняя война Кабанова

Сейчас имя Кирилла Кабанова уже позабылось и не вспоминается, а когда-то он считался самым перспективным и талантливым российским хоккеистом по своему году, да что там, он котировался выше Холла, Сегина, Кузнецова и Тарасенко вместе взятых. Он играл на всех крупных юниорских турнирах, был лидером сборной России, дебютировал в КХЛ в 16 лет. Уже тогда пошли первые звоночки, Кабанов стал обвинять КХЛ в коррупции и превозносить Америку и НХЛ. Спустя год он с большим скандалом уехал за океан, где продолжил нахваливать Канаду и пренебрежительно высказываться о России. Весной 2010 года Кирилл неожиданно вернулся на родину, чтобы сыграть на своём втором ЮЧМ, но история закончилась одним из самых громких скандалов в юниорской сборной России.

К тому времени рейтинги Кабанова уже сильно пошатнулись – в QMJHL он начал за здравие, а закончил сезон за упокой – пропустил много времени из-за травмы руки, полученной ещё в КХЛ, а когда вернулся в строй, оказалось, что команда прекрасно справляется и без него. Из «Монктона» его отпустили в сборную без проблем – пусть лучше играет на ЮЧМ, чем сидит в запасе в QMJHL.

В сборную Кабанова приняли, но ожидания не совпали с реальностью. Он всё ещё считал себя новым мессией, будущей суперзвездой, но в команде не желали терпеть его выкрутасы. За пять дней до начала турнира Кабанова отчислили из сборной. Вердикт – неподобающее поведение и отсутствие бытовой дисциплины.

Главный тренер сборной Михаил Васильев подробно рассказал о том, как вёл себя опальный хоккеист:



«Основная причина отчисления Кабанова – даже не бытовая дисциплина, хотя и тут проявилось много нарушений, а поведение на льду. Я говорю, что нужно выполнять тренерское задание. А игрок делает всё, что хочет. Например, вся команда выходит на площадку в красных шлемах. Кабанов и Иван Телегин надевают белые: мол, нам дали красные, но они большие. Я говорю: «Хорошо, но завтра на товарищескую игру с «Витязем» наденьте красные шлемы». Угадайте, кто на следующий день вышел в белом шлеме? Кабанов! Говорю: «Разве я непонятно объяснил? Это сборная России!». В ответ оправдания: мне сюда должны были шлем подвезти… Нарушение игровой дисциплины. Я удалил его из сборной. Мы думали, что Кабанов нам поможет. Но он привнёс в команду только разлад.

Были нарушения и в плане быта. В комнату, где жил Кабанов, было невозможно зайти. Даже горничные отказывались убирать в его номере. Главное, я повторю, – поведение Кабанова в команде. Представьте, я вызываю его в тренерскую комнату. Поговорить один на один. Рассказать, чего мы от него ждём. Приглашаю присесть на стул. Кабанов садится и первым делом, без зазрения совести, запускает руку в тарелку с орехами. Такие ещё у игроков в раздевалке. Берёт орехи и кладёт в рот. Я восклицаю: «Ты что делаешь?» — «А что? Они же здесь стоят. Я думал, можно». И что я после этого ему должен сказать? Выматывайся отсюда?

Кабанов вёл себя так, что вот приехала звезда из Канады, которая будет всех спасать. Что он – единственный настоящий игрок в команде, и без него мы не сможем прожить. Но побеждает коллектив, а не единоличники. Что привнёс Кирилл в сборную? Только разлад», — говорил Васильев «Советскому спорту».

"Хоккей" по-кабановски Страсти вокруг юного форварда Кирилла Кабанова упорно не желают утихать. Причём как в России, так и в Северной Америке. Почему? Попробуем разобраться.

Отец нападающего Сергей Кабанов не мог остаться в стороне и выдал свою версию событий – Кирилла «заказали», чтобы напакостить будущей звезде, которая пошла против КХЛ и отказалась выступать в России.

«Ошибку сделал я, что привёз Кирилла в юниорскую сборную России. Из-за этого сын потерял в рейтинге. Но ничего, Земля круглая. Неизвестно, кто к кому ещё обратится… Он из-за перелома руки три месяца ходил с имплантатом. Кириллу делали сложную операцию. Ну и что? Это понизило его в рейтинге максимум на семь пунктов. А как только сын приехал в Россию, его сразу убрали с 15-го места на 31-е. И после этого Кирилла ещё из юниорской сборной отчислили. Теперь нам в России делать нечего.

Его отчисление из сборной — это заказ. Не знаете, как это бывает? Парня вызвали в национальную команду, чтобы выгнать и подорвать его репутацию. Теперь – всё, можете сколько угодно звать Кирилла в сборную. Он больше не приедет. Даже во взрослую, когда подрастёт.

Ему поставили подножку перед драфтом, чтобы снизить его шансы. Кирилл не слушал североамериканцев, которые говорили – лучше играй в канадской лиге, не потеряешь в рейтинге. Но его ещё и свои приложили. Ну ничего, другие пробивались в НХЛ и с двухсотых мест. Думаю, сын ниже теперь не опустится. И может, наоборот, попадет в более сильный клуб, пройдёт хорошую школу. Михаил Васильев ничем не объяснил отчисление. Сказал только: «Спрашивайте наверху. Я выполняю чужую волю».

Агент: Кабанова наказывают за отъезд из КХЛ

Спустя месяц взял слово и сам главный герой, только трибуной ему послужила не российская, а североамериканская пресса: «С моей стороны было глупостью уезжать из «Монктона». Я совершил ошибку и признаю это. Когда я должен был приехать в тренировочный лагерь юниорской сборной перед чемпионатом мира, меня попросили взять с собой белый шлем. Когда я приехал, оказалось, что всем выдали красные шлемы, и для меня ни одного красного не осталось. 25 человек были в красных шлемах, а я был двадцать шестым в белом. А историю с орешками вы знаете? Когда тренер разозлился на меня за то, что я без спросу взял со стола его орешки? Я взял лишь один! И не со стола у него в кабинете, а просто из комнаты в раздевалке. Кроме того, тренер назвал меня американской жвачкой и сказал, что команде такие не нужны. Они хотят выставить меня врагом России за то, что я борюсь с КХЛ. Я навсегда останусь в Северной Америке, не хочу возвращаться в Россию».

В Америке к Кабанову относились с большим сочувствием, рисуя образ невероятно талантливого и весёлого паренька, которому только и делают, что строят козни. Но потом запал поутих – Кирилла выбрали на драфте в третьем раунде, до НХЛ он так и не доехал, только до АХЛ и тренировочных лагерей НХЛ. Впоследствии многое переосмыслил.

Кирилл Кабанов извинился перед КХЛ и российскими болельщиками

«Жалею, конечно. Что так получилось и с Россией, и со сборной. Много ошибок я сделал. Но ведь прошлого не вернёшь, нужно жить дальше. Во всем виноват я, ведь я уехал, я же игрок. За мной было последнее слово, я решал, что буду делать дальше, и в итоге уехал в погоне за мечтой детства, будучи молодым и глупым. НХЛ – это было нечто невероятное. Я ведь воспитывался в школе, где были тренеры, у которых не было шанса поиграть в такой лиге, как сейчас КХЛ. Вот все говорили: «НХЛ, НХЛ». Попадешь туда, будешь знаменитым, будешь приезжать, тебя все узнавать будут. Конечно, для меня, маленького мальчишки, сложилось впечатление какого-то рая. А когда приехал сюда, понял, что реальность и придуманный образ – разные вещи. В любом случае, что сделано, то сделано, и жалеть уже поздно», — говорил Кабанов спустя год после скандала. И в сборную хотел вернуться, уже молодёжную, но не взяли.

Его контракт новичка «Айлендерс» в итоге выкупили, он поехал в Европу, потом вернулся в КХЛ. Совсем ненадолго – талант, которого когда-то называли вторым Ковальчуком, ничего не показал ни в «Салавате», ни в «Нефтехимике». Сейчас он играет в Дании – неплохо играет, лидер команды, пару лет назад стал чемпионом, но всё-таки это Дания, а не НХЛ или КХЛ. И кто знает, если бы в своё время он не распылялся на войну против всех, а сосредоточился на хоккее, то его карьера могла бы сложиться иначе.