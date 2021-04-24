«У Кирилла 340 матчей в КХЛ». В Америке ищут повод оставить Капризова без «Колдера»

Много играл в КХЛ и слишком «стар» для приза. Но пять лет назад эти же факторы не помешали Панарину опередить самого Макдэвида.

Регулярный чемпионат НХЛ близится к своему завершению и потихоньку разгораются споры о будущих лауреатах индивидуальных наград, присуждаемых по итогам гладкого сезона. В этот раз едва ли не главным предметом обсуждений является приз «Колдер Трофи», вручаемый лучшему новичку лиги.

Казалось бы, у лидера «Миннесоты» Кирилла Капризова не должно быть конкурентов. Россиянин лучший бомбардир и снайпер среди всех новичков лиги, а его вклад в успехи «Уайлд» невозможно переоценить — он буквально тащит «дикарей» в этом сезоне, стабильно презентует шедевры на площадке, а ещё привлекает к клубу невиданное ранее внимание медиа по всему миру.

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Но некоторых экспертов в Америке кое-что смущает в кандидатуре Капризова, и они ищут повод оставить россиянина без приза. Общее мнение сомневающихся в том, что Кирилл фаворит номинации, выразил журналист TSN Горд Миллер. «Пошли отличные разговоры о том, кто же получит «Колдера». Присоединюсь к обсуждению. Мне кажется, нужно учесть ещё один фактор: профессиональные лиги, в которых хоккеист играл ранее. Капризов провёл 340 матчей за шесть сезонов в КХЛ, а Робертсон — 63 (три — в НХЛ в прошлом сезоне и 60 — в АХЛ)», — написал Миллер в своём «твиттере».

21-летний Джейсон Робертсон из «Далласа» — это главный конкурент Капризова. Его статистика в этом сезоне не сильно отличается от цифр Кирилла — всего на четыре набранных очка меньше, при том, что у россиянина сыграно на пять игр больше. Кроме того, Робертсон на два года младше Капризова, что тоже даёт ему преимущество в глазах некоторой части общественности.

Впрочем, не совсем понятно, какое всё это может иметь отношение к выбору лауреата «Колдера». Опыт, полученный до НХЛ, и «старость» Капризова в сравнении с Робертсоном — это выдуманные критерии, которые никак не должны влиять на голосование. Кирилл — абсолютно легитимный кандидат. Он проводит первый полный сезон в составе клуба НХЛ, и ему не более 26 лет. Вот два единственных условия для борьбы за «Колдер», а всё остальное — вторично и субъективно.

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Можно ведь придумать дополнительные критерии и в пользу Кирилла. Во-первых, он значит для «Миннесоты» намного больше, чем Робертсон для «Далласа», а ведь «Уайлд» уверенно идут в зоне плей-офф, в отличие от «звёзд». Во-вторых, Капризова уже в первом сезоне в НХЛ успешно «продают» в медийном плане, причём не только в Миннеаполисе, про Робертсона же нецелевая аудитория может вспомнить, лишь заглянув в статистику новичков лиги. Напомним, что «Колдер Трофи» — это награда для игроков, наиболее ярко проявивших себя в первом сезоне.

«Всем лучше прекратить эти разговоры, что Капризов слишком стар для «Колдера» и к тому же он много играл в КХЛ. Чёрт возьми, вы все знаете, что он — новичок НХЛ, а именно за это и присуждается награда», — считает журналистка Алексис Пирсон.

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И правда, зачем усложнять ситуацию? Почти всегда «Колдер Трофи» получает тот новичок, который набрал наибольшее количество очков в сезоне, если, конечно, среди номинантов нет вратарей или как-то особенно ярко себя проявивших защитников. Почему сейчас, в схватке двух форвардов, должно быть иначе? У Робертсона, кстати, есть все шансы за 10 оставшихся матчей обогнать Капризова по набранным баллам, и тогда форвард «Далласа» станет главным кандидатом на приз без учёта всяких второстепенных факторов. Пока этого не произошло, все разговоры о том, что Джейсон — фаворит «Колдера», выглядят слишком натянутыми.

Джейсон Робертсон Фото: Robin Alam/Icon Sportswire via Getty Images

Между прочим, пять лет назад в НХЛ была похожая ситуация. В 2016-м за приз лучшему новичку боролись 24-летний Артемий Панарин и 19-летний Коннор Макдэвид. Хлебушек, играя в звене с Патриком Кейном в «Чикаго», наколотил 77 (30+47) очков в 80 матчах. А молодой Макдэвид сразу же стал тащить «Эдмонтон», но заработал «только» 48 (16+32) очков, потому что половину сезона провёл в лазарете и сыграл лишь 45 матчей в регулярке.

Очевидно было, что у Макдэвида значительнее роль в своей команде, он гораздо моложе Панарина, а у Артемия при этом за плечами три сотни матчей в КХЛ. Но тогда об этом никто не вспоминал — «Колдер» забрал Хлебушек, так как он просто набрал больше очков. Вот и всё.

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И будет очень странно, если сейчас члены Ассоциации спортивных журналистов НХЛ, голосуя за лауреата «Колдера» — 2021, будут руководствоваться какими-то иными критериями. Если Капризов наберёт больше очков, чем Робертсон, но не получит трофей за лучшего новичка, то это будет означать, что в этот раз к оценке кандидатов подошли предвзято и необъективно. Причины могут быть самые разные, но рассуждать о них не хочется. Мы просто надеемся, что до этого не дойдёт.