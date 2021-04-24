Порой у главного тренера армейцев Игоря Никитина не выдерживали нервы, и он на повышенных тонах спорил с арбитрами.

ЦСКА набрал 60 минут штрафа против шести у «Авангарда». Всё ли в порядке с судейством?

В четвёртом матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина «Авангард» отыгрался со счёта 0:2, вышел вперёд 3:2, но ЦСКА сравнял счёт за секунду до сирены об окончании третьего периода и перевёл игру в овертайм.

Команда Игоря Никитина треть основного времени матча отыграла в меньшинстве, всего один раз (не считая овертайма) сыграв в большинстве в концовке третьей двадцатиминутки. Шесть минут штрафа у «Авангарда» против 60 минут у ЦСКА — такова статистика после 60 минут. Главными героями встречи стали главные судьи Виктор Гашилов и Денис Наумов.

Всё началось с того, что Андрея Локтионова удалили до конца игры за фол против Клима Костина. Бить клюшкой между ног опасно для мужского здоровья. Конечно, так делать нельзя.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Эстафету у Локтионова подхватил другой армеец Максим Шалунов, грубо сыгравший против Стася. Андрея увели в раздевалку врачи, а Максима туда отправили судьи, выписав ему, как и Локтионову, «5+20». Формулировка удалени — «удар в голову».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

На какие ещё удаления стоит обратить внимание? Например, на «2+2» в адрес Слепышева, который в кровь разбил клюшкой лицо Каблукова. Илья, как и Стась, не смог продолжить встречу. Правда, самому Каблукову параллельно выписали две минуты за задержку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

А вот так выглядело двухминутное удаление Егора Рыкова за выброс шайбы, приведшее к голу Клима Костина в ворота Ларса Юханссона. На повторе видно, что защитник ЦСКА явно ошибся в этом эпизоде.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Ещё по две минуты штрафа успели заработать армейцы Клас Дальбек и Константин Окулов. Оба за аналогичное нарушение правил — за подножку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Порой на главного тренера ЦСКА Игоря Никитина было больно смотреть, рулевой красно-синих на повышенных тонах спорил с судьями. Ведь не будем забывать, что, помимо удалений, в ворота москвичей был назначен штрафной бросок после того, как защитник Блажиевский прижал шайбу рукой ко льду во вратарской. Буше, правда, не воспользовался шансом забить.

Самое интересное, что в овертайме Костина удалили на две минуты и армейцы получили шанс сыграть в большинстве, но в итоге грубо ошиблись в чужой зоне, после чего пропустили выход два в одного и гол от Дедунова. 4:3 в матче и 2-2 в серии, которая возвращается в Москву.