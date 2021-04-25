Кузнецов выдал пас-конфету! С его шикарной передачи «Вашингтон» забил победный гол

Перед выездным матчем «Вашингтона» против «Айлендерс» одним из ключевых вопросов для «столичных» было состояние Александра Овечкина. В предыдущей игре он получил травму нижней части тела и не вышел на овертайм, а также серию буллитов. При этом, главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт максимально затемнил для журналистов ситуацию, никак не прояснив состояние капитана команды.

«Овечкин не участвовал в утренней разминке? Мы прорабатываем кое-ечто в раздевалке, включая его», — загадочно сказал тренер. «Что вы хотите, это же Лавиолетт. Он всегда очень строго относится к информациям о травмах и не хочет, чтобы что-то проникало наружу», — отметил обозреватель The Athletic Тарик Эль-Башир. Так или иначе, но о том, что Великая восьмёрка не сыграет, стало понятно непосредственно перед встречей, когда были оглашены составы.

В первом звене с Евгением Кузнецовым и Томом Уилсоном появился Даниэль Спронг, к бывшим партнёрам Овечкина по тройке — Бекстрёму и Оши — передвинули Тони Манту, а Илья Самсонов получил свой второй «старт» подряд. Для Овечкина этот пропуск матча из-за травмы стал первым с 2015 года: за 16 сезонов он пропустил 35 матчей, но лишь 17 были вызваны состоянием здоровья.

Выяснилось, что «Вашингтон» вполне может забивать и без своего лидера — матч получился контрастным по результативности, если сравнивать с поединком двухдневной давности, когда оба голкипера за 65 минут не пропустили ни одной шайбы. На этот раз уже к середине стартового периода гости вели с перевесом в два гола, и особенно эффектным была «расчерченная» шайба в исполнении Ти Джея Оши.

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Однако развить своё преимущество «столичные» не смогли, и хоккеисты «Айлендерс» достаточно быстро ликвидировали отставание. Защитник «островитян» Адам Пелех устроил настоящий сюрприз Самсонову, когда хозяева играли в меньшинстве: подхватив шайбу в своей зоне, он прошёл через всю площадку и зарядил пушечный бросок от синей линии — так счёт стал равным.

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К счастью для «Вашингтона», в составе команды был человек, который взял на себя функции лидера, и не дал «столичным» провалиться под давлением команды Барри Тротца. В середине второго периода Ник Дауд вернул гостям лидерство в счёте, а затем блеснул Евгений Кузнецов, «сделавший» гол для Даниэля Спронга: получив шайбу на чужой синей линии, челябинец проскочил между двух соперников и выдал шикарную передачуна дальнюю штангу. После такого паса-конфеты Спронг не имел права промахнуться, и этот гол стал для «Вашингтона» победным.

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В концовке встречи Спронг оформил дубль, а Кузнецов второй раз за четыре матча набрал 3 (1+2) очка за игру. Что же касается возвращения Овечкина в строй, то здесь наставник «Кэпиталз» никак не пролил свет на ситуацию.

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«Может быть, в следующем матче? Я не уверен на данный момент. На этом этапе сезона лучше ошибиться в сторону излишней осторожности. Мы не собираемся рисковать, но я надеюсь, что Александру станет лучше», — сказал Лавиолетт.

Ещё одной задачей для тренера станет определение стартового вратаря в плей-офф — за этот статус с переменным успехом ведут борьбу Илья Самсонов и Витек Ванечек. «Для них в последних 10 матчах регулярного чемпионата будет прекрасная возможность доказать, кто именно достоин играть в плей-офф. Мы надеемся, что весна будет долгой и нам потребуются все наши хоккеисты. Для нас важно, чтобы оба голкипера играли хорошо. Но наши глаза открыты в отношении позиции вратаря», — заявил Лавиолетт.