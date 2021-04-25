Как сборная США отказалась пожимать руки россиянам на ЮЧМ. Скандал, которого не было

Хотим мы или нет, в международном хоккее периодически вспыхивают скандалы и скандальчики. То игроки сборной России после финала с Канадой не остаются на рукопожатие, а уходят со льда, то капитан канадцев забывает снять шлем во время гимна России, то в телетрансляцию врываются болельщики с оскорбительными плакатами, то организаторы напутают гимны, то ещё что-то. Сегодняшняя история – о скандале на ЮЧМ-2015, который остался за закрытыми дверями. Во-первых, ЮЧМ был ещё не настолько популярным турниром и освещался гораздо слабее, чем теперь. Даже трансляция того матча тогда была совершенно непотребного качества – тёмная картинка на YouTube, съёмка одной камерой. Во-вторых, сами россияне не стремились раздувать громкую историю.

Итак, ЮЧМ-2015 Россия открывала матчем с американцами — действующими чемпионами мира и вообще главными заправилами в юниорском хоккее – пять золотых медалей за шесть лет. Но и в команде Юрия Румянцева были серьёзные игроки – Капризов, Сергачёв, Самсонов, Гурьянов. Но даже с таким составом и с учётом того, что Россия на юниорском уровне всегда довольно успешно играла с США, матч не сулил лёгкой прогулки.

Все 60 минут американцы возили наших по льду, наши героически отбивались, пластались, ложились под шайбы и молились на Илью Самсонова, который божил в воротах. Пропустили первыми, гнулись, но не ломались. Потом Гурьянов выстрелил в меньшинстве, потом Жукенов подставил клюшку под наброс в большинстве, и вот они – 2:1. Третью Россия забила в пустые, Самсонов отразил немыслимые 48 бросков. У наших этих бросков набежало всего 16, уже только по этой статистике живо представляется характер игры.

Румянцев: ребята проявили характер, показали свою способность терпеть

Сыграли от обороны, показали характер, победили чемпионов, но американцы решили взбрыкнуть уже после сирены и полным составом отказались пожимать руки победителям. Неуважение, обида, злость? На скандал-то точно тянуло, сегодня бы общественность забурлила, американцев бы заклеймили и заставили приносить публичные извинения. А тогда ни Румянцев, ни игроки даже не упомянули об инциденте, а сборная России без огласки добилась восстановления справедливости. Свет на историю несколько лет спустя пролил бывший пресс-атташе молодёжки Пётр Терещенков, который принимал непосредственное участие в событиях.

«Подобное нарушение спортивного этикета должно возмущать и быть поводом разбирательств на директорате. На нём я собственно нашу делегацию и представлял. Уж не помню почему. Вроде бы начальник команды Настя не очень хорошо знала английский.

На директоратах крупных турниров ИИХФ всегда стандартная повестка. Точно не скажу, каков порядок и общий перечень её пунктов, но отчёт супервайзера каждого из матчей идёт значительно раньше «Замечания команд». Наш матч, простите, боги правописания, супервайзил то ли немец, то ли швейцарец, но в своём выступлении он монотонно перечислял российские просчёты: вышли раньше на раскатку – штраф, ушли позже с раскатки – ещё штраф. Суммы, если не ошибаюсь, в несколько тысяч франков за каждый проступок.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале USA Hockey в YouTube.

Факт того, что слона-то он и не приметил, хотя за чётким исполнением протокола, судя по озвученному, вполне себе следил, слегка взбесил. Когда пришло время замечаний команд, захотелось устроить небольшой театр. Как я понял, до замечаний на ЮЧМ вообще нечасто доходит – все очень удивились, когда объявил, что у нас они имеются.

«Уважаемый супервайзер очень внимательно следил за матчем, назвал, сколько лишнего времени наша сборная провела на льду вплоть до секунды, но упустил невероятный по своему содержанию неспортивный поступок американской сборной…». На отсутствующих в начале выступления лицах собравшихся представителей команд и ИИХФ вдруг появилась тревога. О чём он вообще? «Хоккеисты сборной США в полном составе проигнорировали послематчевые рукопожатия, что противоречит всем принципам честной игры».

Возникла неловкая пауза. Супервайзер начал извиняться, начальник американской команды тоже, а от ИИХФ прозвучал вопрос: «Что же вы хотите?». Предлагались официальные извинения, специальные заявления на сайте то ли ИИХФ, то ли американской федерации. Румянцеву было достаточно прихода главного тренера и капитана соперника к нашей раздевалке, чтобы рукопожатия в итоге состоялись. На том и порешали, а на следующий день гуманный приговор был приведен в исполнение», — писал Терещенков в своём блоге на Sports.ru.

На ЮЧМ-2021 России опять предстоит открывать турнир матчем с американцами. Внимание к игре будет пристальное, и надеемся, всё пройдёт в честной борьбе и обойдётся без скандалов. Искромётного хоккея будет более чем достаточно.