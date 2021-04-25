Лучший снайпер плей-офф КХЛ пропустит пятый матч финала. Шалунова отстранили за удар Стася

Накануне ЦСКА и «Авангард» выдали абсолютно потрясающий матч в финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина. В ходе встречи армейская команда сначала вела 2:0, затем уступала 2:3, героически спаслась за секунду до конца основного времени, но затем пропустила решающий гол в овертайме в тот момент, когда находилась на льду в большинстве. Героем встречи стал нападающий омской команды Павел Дедунов.

ЦСКА спасся за секунду до конца, но всё равно уступил! Пропустив в большинстве в овертайме Потрясающий матч в финале плей-офф КХЛ. Армейцы получили 60 минут штрафного времени, но решающим оказалось удаление игрока «Авангарда».

Подопечные Боба Хартли сравняли счёт в противостоянии, сделав его 2-2. Обеим командам необходимо одержать две победы, чтобы закончить серию в свою пользу. Пятый матч финала плей-офф КХЛ состоится завтра 26 апреля, в Москве, на домашней арене армейского клуба. Однако далеко не все действующие лица вчерашней встречи смогут выйти на лёд «ЦСКА-Арены» в понедельник.

Шалунов дисквалифицирован на один матч

Нападающий ЦСКА Максим Шалунов заработал одноматчевую дисквалификацию по итогам инцидента, произошедшего на старте второго периода вчерашней встречи. Лучший снайпер плей-офф КХЛ в средней зоне применил очень жёсткий силовой приём против Андрея Стася, угодив в голову белорусскому форварду. В этой ситуации у судей было две опции на выбор — «2+10» или «5+20». После небольшого совещания главные арбитры Виктор Гашилов и Денис Наумов выписали Максиму удаление до конца матча, досрочно отправив ведущего центрфорварда ЦСКА в раздевалку.

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В этом эпизоде 32-летний Стась получил травму и также не смог продолжить участие во вчерашнем матче. На пресс-конференции главный тренер «ястребов» Боб Хартли рассказал о состоянии форварда.

«У Кирилла Семёнова повреждение. Стась ушёл в раздевалку? Его увезли в больницу, ему предстоит пройти все обследования. Понятно, что он получил удар в голову, и это нужно серьёзно исследовать. Считаю, что это очень грязный приём Максима Шалунова, не понимаю, в чём его суть, такого не должно быть в хоккее», — говорил Хартли сразу после матча.

Хартли — о травме Стася: это очень грязный приём Шалунова, такого не должно быть в хоккее

Когда именно Стася доставили в больницу не очень понятно, потому что видео, опубликованное пресс-службой «Авангарда», расходится со словами канадского тренера. На кадрах белорусский форвард был замечен в раздевалке во время послематчевой речи Хартли. Впрочем, возможно, что белорус отправился в лечебное учреждение уже после завершения встречи. По крайней мере сегодня «ястребы» распространили официальное заявление по состоянию здоровья своего хоккеиста.

Майоров: удаления Локтионова и Шалунова — трагическое стечение обстоятельств

«После инцидента с ударом в голову от игрока ЦСКА Максима Шалунова во втором периоде четвёртого матча финальной серии Кубка Гагарина нападающий «Авангарда» Андрей Стась прошёл медицинское обследование в Москве. У хоккеиста выявлена травма верхней части тела, которая не позволит ему сыграть в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА. Точные сроки восстановления пока не определены. В настоящее время игрок проходит необходимое лечение. Желаем Андрею здоровья и скорейшего возвращения на лёд!» – сообщила пресс-служба омского клуба.

Справедлива ли дисквалификация Шалунова на пятый матч финала Кубка Гагарина?

В результате оба участника этого эпизода не смогут помочь своим командам в пятой встрече. 28-летний Шалунов занимает первое место в гонке снайперов нынешнего плей-офф. В 21 матче российский форвард забросил 12 шайб и сделал шесть результативных передач. Важно заметить, что 7 из 12 голов Максима оказались победными для армейской команды. Так что переоценить значение потери Шалунова для коллектива Игоря Никитина вряд ли представляется возможным.

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Что касается Стася, то и его отсутствие может оказаться чувствительным моментом для омичей. Опытный форвард является железобетонным игроком основного состава «Авангарда». Хоккеист выступает на позиции центрфорварда и очень много времени проводит при игре в меньшинстве. Дополнительной сложностью для Хартли является травма Кирилла Семёнова. 26-летний форвард получил повреждение ещё в третьем матче финала и выбыл из строя на неопределённый срок. Вчера Семёнов пропустил первый официальный матч в КХЛ почти за четыре года. Таким образом, в понедельник «ястребы» могут не досчитаться сразу двух центров нижних звеньев.

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Ещё один форвард ЦСКА Андрей Локтионов избежал дисквалификации за момент с Климом Костиным. В конце первого периода Локтионов неосторожно сыграл клюшкой и угодил между ног форварду «ястребов». Главные арбитры выписали Андрею удаление до конца матча. На сегодняшнем заседании СДК КХЛ решение судей осталось в силе, а на Локтионова был наложен денежный штраф, который не помешает форварду принять участие в пятом матче финальной серии.