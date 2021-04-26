Разбогатели и теперь уедут? Легионеры, которые вряд ли найдут работу в России в межсезонье

Уже в конце этой недели в Континентальной хоккейной лиге стартует самая горячая пора – 1 мая откроется рынок свободных агентов. Многие игроки уже договорились о контрактах с новыми клубами, но лишь начиная с субботы эти сделки можно задокументировать официально. Впрочем, некоторые иностранцы практически наверняка будут искать варианты трудоустройства в других европейских лигах. Рассказываем о легионерах, которые разбогатели, но провалились в прошедшем сезоне КХЛ и вряд ли найдут работу в российских клубах.

н. Антон Ландер («Локомотив»), 30 лет

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Статистика в регулярном чемпионате: 53 матча, 32 (14+18) очка, полезность «+10»

Статистика в плей-офф: 7 игр, 0 очков, полезность «-1»

Для 30-летнего нападающего нынешний сезон стал уже четвёртым в КХЛ. Так получилось, что с каждым чемпионатом шведский форвард выглядел всё хуже и хуже. Лучшим в российской карьере Ландера стал дебютный сезон (2017/2018) за «Ак Барс», когда Антон вместе с казанским клубом выиграл Кубок Гагарина. Уроженец Сундсвалля образовал ударное звено вместе с Иржи Секачем и Джастином Азеведу, которое сыграло огромную роль в итоговом успехе команды из Татарстана.

В 2019 году Антон перебрался в «Локомотив», где абсолютно отвратительным образом выглядел на стадии плей-офф. За 13 матчей за два сезона в розыгрыше Кубка Гагарина хоккеист умудрился не набрать ни одного очка. В этой связи решение ярославского клуба отказаться от услуг Ландера и не предлагать ему продление контракта лежало на поверхности. Возможно, в этом году Антона подвела травма, полученная незадолго до начала плей-офф, но для хоккеиста с зарплатой в 85 млн рублей это являлось слабым оправданием. Вчера появилась ожидаемая информация, что центрфорвард не получил ни одного предложения из КХЛ и близок к продолжению карьеры в родной Швеции или Швейцарии.

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н. Магнус Пяаярви («Локомотив»/«Динамо» Москва), 30 лет

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Статистика в регулярном чемпионате: 50 матчей, 19 (7+12) очков, полезность «+8»

Статистика в плей-офф: 10 игр, 1 (1+0) очко, полезность «+1»

30-летний форвард в этом сезоне умудрился провалиться сразу в двух клубах нашей лиги. Для начала Магнус разочаровал руководство и тренерский штаб «Локомотива», набрав очень слабые для легионера 11 очков в 26 матчах. Казалось, что обмен в московское «Динамо» может стать поворотным моментом в карьере Пяаярви в КХЛ. В столичной команде возлагали серьёзные надежды на шведскую связку во втором звене, закономерно определив Магнуса в сочетание к его старому другу Оскару Линдбергу.

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Но это решение не сработало вообще. Если к Линдбергу у болельщиков бело-голубых могут быть минимальные вопросы и претензии, то Пяаярви смотрелся просто нелепо. Особенно жутко нападающий выглядел в плей-офф, отметившись 1 баллом в 10 встречах. Магнус ничем не смог помочь динамовцам и закономерно оказался без работы в КХЛ. Скорее всего, 10-й номер драфта НХЛ 2010 года продолжит карьеру в одном из швейцарских клубов.

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н. Понтус Оберг («Трактор»), 27 лет

Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Статистика в регулярном чемпионате: 49 матчей, 23 (10+13) очка, полезность «0»

Статистика в плей-офф: 5 игр, 0 очков, полезность «-1»

27-летний форвард перебрался в КХЛ в минувшее межсезонье, заключив однолетний контракт с «Трактором». Права на Оберга в лиге принадлежали «Витязю», и челябинцам пришлось проводить сделку с подмосковным клубом, чтобы получить право на подписание контракта с игроком. «Трактор» провёл очень большую работу, пытаясь уговорить нападающего с серьёзным опытом выступлений в НХЛ приехать в КХЛ, но Понтус откровенно разочаровал своей игрой в России.

Если в регулярке форвард ещё чередовал разовые отдельные всплески с серией провальных матчей, то в плей-офф у него не получилось решительным образом ничего. За весь сезон Понтус так и не смог адаптироваться к модели игры Анвара Гатиятулина. Неудивительно, что чёрно-белые уже объявили, что Оберг не получит нового контракта от клуба. И вряд ли можно представить, что какой-то другой клуб лиги захочет платить компенсацию за права на Понтуса. Да и сам игрок, скорее всего, захочет вернуться в Европу, учитывая непростую ситуацию в своей семейной жизни.

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н. Дэн Секстон («Автомобилист»), 33 года

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Статистика в регулярном чемпионате: 41 матч, 25 (7+18) очков, полезность «+8»

Статистика в плей-офф: ни разу не попал в состав

Различные слухи давно отправляли 33-летнего американца на выход из екатеринбургского клуба. Известно, что в дедлайн Секстон должен был отправиться в «Нефтехимик» в обмен на Либора Гудачека, но сделка в последний момент сорвалась. Любопытно, что в канун закрытия окна переходов Дэн оформил хет-трик в ворота «волков», после чего обмен не состоялся. Эти шайбы оказались для Секстона последними в составе «Автомобилиста».

В январе-феврале он провёл всего семь матчей, а в плей-офф и вовсе ни разу не попал в состав команды Билла Питерса. Возможно, в предстоящее межсезонье игроком заинтересуются в одном из иностранных клубов КХЛ, но поверить в то, что кто-то из российских команд обратит внимание на этого нападающего довольно тяжело.

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з. Корбиниан Хольцер («Автомобилист»), 33 года

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Статистика в регулярном чемпионате: 25 матчей, 4 (1+3) очка, полезность «-7»

Статистика в плей-офф: 5 матчей, 2 (0+2) очка, полезность «-2»

Ещё один иностранный игрок, который стал жертвой легионерской зачистки в уральском клубе. Немецкий защитник пополнил состав «Автомобилиста» уже по ходу сезона и сыграл откровенно неудачно. В первую очередь от Корбиниана ожидали надёжных действий у своих ворот, но Хольцер выглядел довольно слабо. Всего половины регулярки немцу хватило, чтобы ворваться в топ-2 худших защитников «Автомобилиста» по полезности, да и в плей-офф ему не удалось вывести свою игру на другой уровень.

з. Эмиль Юсе («Спартак»), 27 лет

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Статистика в регулярном чемпионате: 45 матчей, 28 (6+22) очков, полезность «-8»

Статистика в плей-офф: 4 игры, 0 очков, полезность «-3»

Если посмотреть на сухие цифры в статистике шведского защитника, у кого-то могут возникнуть вопросы, как Юсе попал в данный рейтинг. Но если вы смотрели матчи «Спартака», то не могли не видеть, сколько голевых ошибок совершал Эмиль не только в своей зоне, но и на чужой синей линии при игре в большинстве.

27-летний хоккеист допустил просто невероятное количество обрезов, которые то и дело приводили к опасным моментам у ворот московского клуба. Во многом благодаря действиям Эмиля «Спартак» вошёл в число лидеров регулярки по голам, пропущенным в большинстве. Уже известно, что московский клуб отказывается от услуг хоккеиста, и он становится ограниченно свободным агентом в КХЛ. О новых желающих на Эмиля пока что ничего не слышно.

в. Марек Лангхамер («Амур»), 26 лет

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Статистика в регулярном чемпионате: 27 игр, 10 побед, 11 поражений, 91,6% отражённых бросков, 2,75 коэффициент надёжности

Для 26-летнего вратаря этот сезон стал уже третьим в хабаровском клубе. Откровенно говоря, понять смысл пребывания Марека в «Амуре», если говорить исключительно о спортивных мотивах, очень тяжело. Чешский вратарь играет намного слабее своего российского коллеги Евгения Аликина, по всем ключевым вратарским показателям проигрывая конкуренцию во вратарской линии. Держать дорогостоящего легионера для позиции бэкапа – очень неразумные затраты для «тигров», и вряд ли новое руководство хабаровского клуба пойдёт на них.