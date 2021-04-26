Шедевр от Буше приблизил «Авангард» к титулу! Омск в шаге от долгожданного триумфа

Одной из наиболее обсуждаемых тем перед пятым матчем финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом» стала дисквалификация ведущего центрального нападающего москвичей Максима Шалунова. Напомним, что в прошлой встрече форвард получил «5+20» за удар в голову Андрея Стася, в результате чего был наказан спортивно-дисциплинарным комитетом лиги. Потеря Шалунова – серьёзный удар по атаке ЦСКА, но не было сомнений, что главный тренер армейцев Игорь Никитин прочитал все ходы и знал, как с достоинством выйти из сложной ситуации.

Лучший снайпер плей-офф КХЛ пропустит пятый матч финала. Шалунова отстранили за удар Стася Другой форвард ЦСКА, Андрей Локтионов, отделался денежным штрафом за эпизод с Климом Костиным.

«Шалунов дисквалифицирован на один матч и оштрафован на 100 тысяч рублей? Ничего себе! Решения выносит СДК — они вообще что хотят, то и делают. В ситуации с Шалуновым был неумышленный силовой приём — нападающий ЦСКА никого не бил. Вчера слышал, что дадут две игры, но, видимо, вместо второй решили дать денежный штраф. Хотя могли и две игры дать, а в финале это очень много», – заявил известный в прошлом арбитр Александр Зайцев.

«Ставь лайк, если жив». Развязка одного из лучших матчей сезона КХЛ Боб Хартли сказал, что победный гол в меньшинстве – за пределами реальности, и предложил снять по матчу реалити-шоу.

Прежде всего Никитину нужно было подготовить команду в психологическом плане. Напомним, что москвичи вели 2:0, затем проигрывали 2:3, но за секунду до сирены об окончании третьего периода защитник Мэт Робинсон перевёл игру в овертайм. В дополнительное время ЦСКА умудрился пропустить от Дедунова, играя в большинстве. В это сложно поверить, но армейская система и строгая дисциплина периодически дают сбои.

Произошли ли изменения в составах команд? Кемпе вместо Шалунова, Сошников вместо Афанасьева, Чайка вместо Гилмора – такие коррективы внёс тренерский штаб хозяев. У «Авангарда» место Андрея Стася вернулся в заявку Кирилл Семёнов.

В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели, но сам хоккей получился зрелищным. Команды играли на высоких скоростях, то и дело угрожая воротам друг друга. Команды получили по одной возможности поиграть в большинстве (удаляли Каски и Светлакова), Юханссону и Грубецу пришлось серьёзно потрудиться, но оба голкипера сохраняли уверенность.

В одном из эпизодов Зернов здорово поставил корпус, вылез на пятак и попытался затолкать шайбу в нижний угол — Юханссон всё перекрыл щитками. Вскоре Слепышев набрал скорость, ворвался в зону и с правого края бросил по воротам, но Грубец отразил шайбу блином.

Вряд ли подобное положение дел могло устраивать как Никитина, так и Хартли, поэтому в перерыве наверняка были внесены корректировки. Уходить в длительный овертайм вряд ли кто-то хотел, ведь шестого матча в любом случае было не избежать, а значит, силы ещё пригодятся.

Вторая двадцатиминутка полностью осталась за омичами. Сперва Шарипзянов отличился во втором матче подряд. «Ястребы» совершили перехват и убежали в контратаку, Семёнов прорвался по левому флангу и сделал подкидку в центр —Дамир в касание расстрелял ворота Юханссона.

А затем (и снова во втором матче подряд!) «Авангард» забил в меньшинстве. Буше убежал по правому флангу, полез в обыгрыш на Киселевича, а затем с разворота с неудобной руки послал шайбу в дальний угол. Просто блестяще всё сделал форвард гостей, настоящий шедевр! Легионеры омичей продолжают доказывать и показывать свою мощь. Во многом благодаря иностранцам команда Боба Хартли ранее прошла «Ак Барс», чей зарубежный десант, наоборот, провалился.

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В третьем периоде «Авангард» старался играть по счёту, а ЦСКА максимально давил, но никак не мог отличиться. Омичи мужественно блокировали броски армейцев, выглядели единым целым и выжимали из себя буквально всё. Брендан Лайпсик в концовке бросал, казалось, наверняка, но попал в штангу. Это был явно не день ЦСКА.

2:0 в матче и 3-2 в серии в пользу «Авангарда». В активе Грубеца встреча на ноль и 26 спасений за игру. Серия возвращается в Балашиху, где всё может решиться. Омск остановился в шаге от долгожданного триумфа.