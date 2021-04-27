Невероятный старт России на ЮЧМ! Летели американцам 1:5, но сотворили героический камбэк!

22-й юниорский чемпионат мира по хоккею стартовал в штате Техас 27 апреля рано утром по московскому времени. Сборная России, возглавляемая Альбертом Лещёвым, открывала турнир матчем с хозяевами площадки американцами.



Даже в составе юниорской команды у россиян можно найти настоящих звёзд по своему возрасту — машина пиара сейчас работает на полную катушку даже в отношении 17-ти и 18-летних парней. К долгожданной победе (Россия не выигрывала ЮЧМ с 2007 года) нашу страну должны были потащить Матвей Мичков, Иван Мирошниченко, Фёдор Свечков, Данила Юров, Никита Чибриков. Все эти фамилии на слуху, а кто-то из ребят уже даже успел дебютировать в КХЛ.

16-летний Мичков побил рекорд Кучерова! В России растёт новая суперзвезда Уже 30 голов в сезоне на уровне МХЛ! Это достижение никто не мог превзойти 11 лет.

Однако начало поединка с США не внушило оптимизм. Американцы начали очень активно и за первые пять с половиной минут отправили две шайбы в ворота Кирилла Герасимюка. Сначала Райан Чесли с правого фланга ухнул в верхний угол, а затем Дилан Дюк с пятачка реализовал большинство, воспользовавшись рикошетом от конька нашего защитника.



После обескураживающего начала подопечные Лещёва достаточно быстро пришли в себя и соорудили ответный гол. Данила Юров, самый опытный хоккеист в этой команде, получил пас на ход, убежал по левому флангу и здорово бросил в дальний угол. Тут же россияне провели несколько атак с неплохим контролем шайбы, полумоменты возникали у Свечкова и Чибрикова, но на 16-й минуте форвард системы СКА сам всё испортил. В центре площадки у борта Чибриков грубо атаковал соперника и получил «2+10» — это большинство было реализовано Шоном Беренсом.

3:1 в пользу сборной США после первого периода, а в начале второго отрезка ситуация для России стала ещё печальнее. На 22-й минуте Итан Страки с близкого расстояния в четвёртый раз пробил Герасимюка и отправил Кирилла на скамейку. Но и вышедший на замену Валерий Бринкман недолго оставался «сухим». Третье удаление в составе сборной России обернулось третьим пропущенным голом! На этот раз комбинацию броском из правого круга вбрасывания замкнул Саша Пастухов — американец с русскими корнями.

5:1 в пользу Америки — игра у нашей команды откровенно не получалась. Но тем и хорош юниорский/молодёжный хоккей, что в нём иногда нет места логике и банальным раскладам. Россия выглядела тускло в этот вечер во Фриско, но стоило Матвею Мичкову удачно поймать отскок на пятачке и забросить вторую нашу шайбу, как игра взорвалась!



Через три минуты счёт стал 3:5 — Никита Чибриков на паузе здорово убрал защитника, бросил с кистей и, если опираться на протокол, попал в находившегося на пятачке Всеволода Гайдамака, от которого шайба юркнула за спину Гибсону Хомеру. Тут же россияне устроили настоящий штурм, чудом не забили четвёртый гол, но в результате смогли заработать большинство, которое своим феноменальным кистевым броском реализовал Мичков. Главная звезда этой сборной оформила дубль за период!

Россия нацелилась на грандиозный камбэк, но до второго перерыва уравнять цифры на табло подопечным Лещёва всё-таки не удалось. Дело в том, что американцы забили свой шестой гол — Дилан Дюк подставил клюшку на пятачке и оформил дубль. Но последнее слово в периоде всё же осталось за нами! Удаление Райана Сан-Луи (сына легенды «Тампы») шикарным броском в касание из левого круга вбрасывания реализовал Иван Мирошниченко.

11 шайб за два периода, но в третьей двадцатиминутке игра успокоилась. Обе сборные старались сыграть аккуратно, насколько это возможно для юниорского хоккея, и острых моментов у ворот Бринкмана и Хомера долгое время не возникало.



Но чем ближе было к сирене, тем активнее старались действовать россияне, всё ещё уступавшие в счёте. Несколько вылазок на пятачок закончились кучей-малой в американской вратарской площади, но вскоре сборной России удалось-таки разыграть «чистую» комбинацию. Фёдор Свечков за счёт техники вытянул на себя защитника, отдал на пятак, где Мирошниченко переиграл защитника и отправил шайбу в сетку. 6:6, суперкамбэк удался!

Но это было ещё не финальное чудо в исполнении сборной России! В самом начале овертайма, который команды играли в формате «3 на 3», Никита Чибриков протащил шайбу через всю площадку и хитрым броском в домик переиграл Хомера! 7:6 в пользу нашей команды!

Невероятный старт России на ЮЧМ! Наши в начале второго периода летели Америке со счётом 1:5, но сумели сотворить героический камбэк и дожать соперника в овертайме. В нужный момент слово взяли главные русские звёзды — Матвей Мичков и Иван Мирошниченко оформили по дублю, а Никита Чибриков забил решающий гол. Великолепная победа, которая должна зарядить нашу команду на весь турнир.