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Даллас — Каролина — 4:3 ОТ – видео, голы, обзор матча регулярного чемпионата НХЛ 2021

Максим Замятин
Гурьянов — «пушка»! Мощно выстрелил в касание и помог «Далласу» в борьбе за плей-офф
Денис добрался до отметки в 60 очков за карьеру в НХЛ. На чемпионат мира он явно не торопится.
Хоккей / НХЛ 0
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Финалист минувшего Кубка Стэнли «Даллас» продолжает погоню за последним кубковым местом, хотя ещё не так давно шансы «звёзд» оценивались достаточно скромно. Хоккеисты «Старз» ударно проводят апрель, в котором одержали 10 побед в 15 матчах, что является шестым лучшим результатом в истории лиги за месяц. Одним из главных козырей «Далласа» стало возрождение капитана команды Джейми Бенна, которого переместили с фланга в центр — после этого вторая тройка «Далласа», где играют Бенн, Денис Гурьянов и Джейсон Дикинсон, заиграла с особым настроем.

Таблица сезона НХЛ 2020/2021

Плюс ко всему — лучшее в лиге меньшинство за последний месяц (92,6% до матча с «Каролиной») и качественная игра вратарей Эттингера и Худобина. Всё это дало возможность вплотную приблизиться к «Нэшвиллу», который пока замыкает кубковую четвёрку дивизиона Центральный, имея на два очка больше, чем техасцы, но у «Далласа» есть два матча в запасе.

НХЛ - регулярный чемпионат
27 апреля 2021, вторник. 02:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Павелски (Робертсон, Бенн) – 01:19' (5x4)   2:0 Дикинсон (Линделль, Бенн) – 16:59' (5x5)   2:1 Маккормик (Гики, Пакетт) – 33:24' (5x5)   2:2 Славин (Ахо, Нидеррайтер) – 36:28' (5x5)   3:2 Гурьянов (Бенн) – 37:04' (5x5)   3:3 Хаканпяя (Гики, Стаал) – 55:46' (5x5)   4:3 Бенн (Робертсон) – 62:44' (3x3)

Матч с «Каролиной» стал триумфальным для Бенна, которого болельщики в социальных сетях назвали «старым-добрым Бенном»: форвард набрал 4 (1+3) очка, поучаствовав во всех голах своей команды. Автором одного из них стал Денис Гурьянов, который добрался до отметки в 60 очков за карьеру в НХЛ. Россиянин оформил настоящую «пушку», выстрелив в касание после удобной скидки в исполнении того же Бенна — этот гол, в итоге, позволил «Далласу» не проиграть в основное время. В последних шести матчах Гурьянов забросил три шайбы и стал второй звездой этой встречи.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Но в овертайме своё веское слово сказал Джейми Бенн, который вместе с Робертсоном убежал в острую контратаку и принёс победу «Старз».

«Этого парня все любят. Он больше всех хочет побеждать, хочет вывести команду в плей-офф. Болельщики не видят, как он работает вне льда, как много он делает для команды», — сказал голкипер Джейк Эттингер, который пока выигрывает внутрикомандную конкуренцию у Антона Худобина.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Я думаю, что Бенну нравится ситуация, когда он может положить команду себе на спину и сказать: «Поехали!». С тех пор, как мы поменяли ему позицию, он набрал 13 очков в 11 матчах. Он хорошо играет в центре, это приятно видеть», — оценил своего лидера главный тренер «Далласа» Рик Боунесс.

«Каролина», заработавшая бонусное очко за овертайм, обеспечила себе кубковую путёвку, и вполне возможно, что именно «ураганы» станут соперником «Далласа» в первом раунде — если, конечно, Бенн и Гурьянов не сбавят обороты.

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