Гурьянов — «пушка»! Мощно выстрелил в касание и помог «Далласу» в борьбе за плей-офф

Денис добрался до отметки в 60 очков за карьеру в НХЛ. На чемпионат мира он явно не торопится.

Финалист минувшего Кубка Стэнли «Даллас» продолжает погоню за последним кубковым местом, хотя ещё не так давно шансы «звёзд» оценивались достаточно скромно. Хоккеисты «Старз» ударно проводят апрель, в котором одержали 10 побед в 15 матчах, что является шестым лучшим результатом в истории лиги за месяц. Одним из главных козырей «Далласа» стало возрождение капитана команды Джейми Бенна, которого переместили с фланга в центр — после этого вторая тройка «Далласа», где играют Бенн, Денис Гурьянов и Джейсон Дикинсон, заиграла с особым настроем.

Плюс ко всему — лучшее в лиге меньшинство за последний месяц (92,6% до матча с «Каролиной») и качественная игра вратарей Эттингера и Худобина. Всё это дало возможность вплотную приблизиться к «Нэшвиллу», который пока замыкает кубковую четвёрку дивизиона Центральный, имея на два очка больше, чем техасцы, но у «Далласа» есть два матча в запасе.

Матч с «Каролиной» стал триумфальным для Бенна, которого болельщики в социальных сетях назвали «старым-добрым Бенном»: форвард набрал 4 (1+3) очка, поучаствовав во всех голах своей команды. Автором одного из них стал Денис Гурьянов, который добрался до отметки в 60 очков за карьеру в НХЛ. Россиянин оформил настоящую «пушку», выстрелив в касание после удобной скидки в исполнении того же Бенна — этот гол, в итоге, позволил «Далласу» не проиграть в основное время. В последних шести матчах Гурьянов забросил три шайбы и стал второй звездой этой встречи.

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Но в овертайме своё веское слово сказал Джейми Бенн, который вместе с Робертсоном убежал в острую контратаку и принёс победу «Старз».



«Этого парня все любят. Он больше всех хочет побеждать, хочет вывести команду в плей-офф. Болельщики не видят, как он работает вне льда, как много он делает для команды», — сказал голкипер Джейк Эттингер, который пока выигрывает внутрикомандную конкуренцию у Антона Худобина.

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Я думаю, что Бенну нравится ситуация, когда он может положить команду себе на спину и сказать: «Поехали!». С тех пор, как мы поменяли ему позицию, он набрал 13 очков в 11 матчах. Он хорошо играет в центре, это приятно видеть», — оценил своего лидера главный тренер «Далласа» Рик Боунесс.



«Каролина», заработавшая бонусное очко за овертайм, обеспечила себе кубковую путёвку, и вполне возможно, что именно «ураганы» станут соперником «Далласа» в первом раунде — если, конечно, Бенн и Гурьянов не сбавят обороты.