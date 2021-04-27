Мичков выкинул громадного американца за борт! Тот был выше на голову и тяжелее на 31 кг!

Сборная России приехала на юниорский чемпионат мира по хоккею в статусе одного из главных фаворитов мирового первенства. В предстартовых прогнозах многие эксперты отмечали отменный подбор исполнителей в российской атаке и определённые проблемы в обороне и во вратарской позиции. Дебютный матч команды Альберта Лещёва на турнире в США практически полностью оправдал эти ожидания.
Уже после первого периода россияне проигрывали хозяевам первенства со счётом 1:3. Спустя всего четыре минуты после начала второго отрезка положение россиян и вовсе стало устрашающим, наши парни горели уже в четыре шайбы – 1:5. Но затем за дело взялись лидеры российской сборной – Матвей Мичков и Иван Мирошниченко оформили по дублю, вернув национальную команду в игру. В овертайме отличился капитан команды Никита Чибриков, принеся сборной России победу в этом драматичном матче.
Тон же встречи задал момент, толком не попавший в объективы телекамер. К слову, стоит заметить, что показ турнира ведётся всего тремя камерами, что не лезет ни в какие рамки для соревнований столь высокого уровня. Неудивительно, что эффектный приём Мичкова против громадного нападающего сборной США Чарли Страмела толком не попал в трансляцию и остался незамеченным в прямом эфире.
На третьей минуте первого периода 16-летний Мичков выбросил своего американского сверстника за борт. Необходимо отметить, что в этом эпизоде Матвея не остановило даже значительное превосходство соперника в габаритах. Форвард американской сборной весит 98 кг и является самым тяжёлым игроком в своей команде. Нападающий системы СКА уступает громадному Страмелу по этому показателю 31 кг и значительно проигрывает в росте (174 против 191 см), но всё это никоим образом не помешало россиянину провести роскошный силовой приём.
Приём Мичкова сразу же вызвал естественные аналогии с хитом в исполнении лучшего снайпера в истории НХЛ среди российских игроков Александра Овечкина. На чемпионате мира 2019 года капитан «Вашингтон Кэпиталз» в схожей манере отправил за борт защитника сборной США Брэди Шея. Ещё одним схожим обстоятельством между данными эпизодами является тот факт, что и Овечкин, и Мичков, отправляли американских хоккеистов на скамейку сборной России.
Второй матч на турнире в США юниорская сборная России проведёт уже ближайшей ночью. В соперниках – команда Финляндии, пропускавшая первый игровой день. Начало встречи – в 00:00 мск. К этому матчу российская команда подходит на втором месте в своём квинтете, уступая одно очко чешским хоккеистам, в основное время обыгравшим сборную Германии (3:1).
- 27 апреля 2021
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