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Россия — Финляндия: прямая онлайн-трансляция 28 апреля, юниорский чемпионат мира по хоккею — 2021

Россия – Финляндия: прямая онлайн-трансляция
Андрей Гуров Павел Панышев
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Второй матч наших на ЮЧМ — после триумфа с США! Россия — Финляндия. Онлайн
Все подробности, интересные факты и события вокруг игры — в нашей трансляции.
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа между сборными России и Финляндии на юниорском чемпионате мира — 2021. Наша сборная сыграет в группе В в городе Фриско в Техасе, на арене «Комерика-центр», куда будут пускать болельщиков. Соперниками на групповом этапе, помимо американцев (с ними уже сыграли) и финнов, станут Германия и Чехия.

Календарь матчей группового этапа ЮЧМ-2021
Турнирная таблица и состав групп ЮЧМ-2021
U18 ЧМ-2021. Группа B
28 апреля 2021, среда. 00:00 МСК
Финляндия U18
Не начался
Россия U18
Live Павел Панышев

Сборная России стартовала на ЮЧМ-2021 с безумного камбэка против США. Если вы пропустили этот матч, то самое время ознакомиться с нашими текстами.

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19:01 Павел Панышев

В частности, нужно определиться со стартовым голкипером. «Первый вратарь волновался, так получилось, что нам пришлось его поменять, это был ключевой момент матча. У тренера всегда должен присутствовать план Б, никогда не знаешь, как пойдёт игра. Мы сегодня перешли к плану Б, который сработал. Разберём видео, посмотрим, какие ошибки были сделаны», — говорил после игры с американцами наставник россиян.

19:01 Павел Панышев

Стартовое вбрасывание матча Россия — Финляндия запланировано на 00:00 мск. После непростой игры с США (7:6 ОТ) тренерский штаб Альберта Лещёва наверняка сделает определённые выводы, ведь работа не прекращается никогда.

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