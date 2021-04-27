Второй матч наших на ЮЧМ — после триумфа с США! Россия — Финляндия. Онлайн

В частности, нужно определиться со стартовым голкипером. «Первый вратарь волновался, так получилось, что нам пришлось его поменять, это был ключевой момент матча. У тренера всегда должен присутствовать план Б, никогда не знаешь, как пойдёт игра. Мы сегодня перешли к плану Б, который сработал. Разберём видео, посмотрим, какие ошибки были сделаны», — говорил после игры с американцами наставник россиян.