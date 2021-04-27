Второй матч наших на ЮЧМ — после триумфа с США! Россия — Финляндия. Онлайн

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа между сборными России и Финляндии на юниорском чемпионате мира — 2021. Наша сборная сыграет в группе В в городе Фриско в Техасе, на арене «Комерика-центр», куда будут пускать болельщиков. Соперниками на групповом этапе, помимо американцев (с ними уже сыграли) и финнов, станут Германия и Чехия.
Сборная России стартовала на ЮЧМ-2021 с безумного камбэка против США. Если вы пропустили этот матч, то самое время ознакомиться с нашими текстами.
В частности, нужно определиться со стартовым голкипером. «Первый вратарь волновался, так получилось, что нам пришлось его поменять, это был ключевой момент матча. У тренера всегда должен присутствовать план Б, никогда не знаешь, как пойдёт игра. Мы сегодня перешли к плану Б, который сработал. Разберём видео, посмотрим, какие ошибки были сделаны», — говорил после игры с американцами наставник россиян.
Стартовое вбрасывание матча Россия — Финляндия запланировано на 00:00 мск. После непростой игры с США (7:6 ОТ) тренерский штаб Альберта Лещёва наверняка сделает определённые выводы, ведь работа не прекращается никогда.
- 27 апреля 2021
-
18:23
-
18:19
-
17:30
-
17:04
-
17:00
-
16:57
-
16:37
-
16:25
-
16:16
-
15:42
-
15:00
-
14:57
-
14:31
-
13:50
-
13:30
-
12:52
-
12:45
-
12:43
-
12:02
-
12:00
-
11:42
-
11:27
-
11:10
-
10:54
-
10:22
-
10:18
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
09:45
-
09:42
-
09:30
-
08:55
-
08:37
-
08:30