ЦСКА сыграл правильно, но это больше не проблема для «Авангарда». Что происходит в КХЛ

После сумасшедшего четвёртого матча в Балашихе финальная серия Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом» вернулась в Москву. Чего можно было ожидать от пятой встречи? На самом деле — чего угодно, но только не повторения карнавала. «Ястребы»-то, может, были и не против вновь устроить дестрой, но представить, что строгий ЦСКА второй раз подряд придёт на вечеринку без галстука, было решительно невозможно.

Я уже говорил о том, что, если откинуть эмоции, то можно увидеть суть четвёртой игры: армейцы играли очень хорошо, просто сражались они в тот вечер не только с «Авангардом», но и со своей собственной дисциплиной, и в результате уступили в этой неравной битве. Было понятно, что если ЦСКА сыграет как обычно, без глупостей, то именно он будет фаворитом оставшейся части серии.

Шедевр от Буше приблизил «Авангард» к титулу! Омск в шаге от долгожданного триумфа ЦСКА во втором матче подряд пропустил в большинстве и почувствовал нехватку ведущего форварда Шалунова.

Но в пятой игре внезапно выяснилось несколько моментов. Во-первых, для победы над окрылённым «Авангардом» ЦСКА уже недостаточно просто играть правильно, в свой хоккей. Вчера ведь армейцы всё делали по заданию, по науке: бодро начали, затем по ходу игры периодически взвинчивали темп, много бросали, крутили длинные позиционки, действовали достаточно агрессивно. Но… Ноль голов. И не потому, что Грубец стоял на голове — чех сыграл на своём уровне, спокойно и надёжно, но без чудес. Не потому, что шайба обстучала каркас ворот и никак не желала пересекать линию. Да, Лайпсик однажды угодил в штангу, шлёпнув из круга вбрасывания, но это было уже на исходе основного времени, когда армейцы «горели» 0:2.

ЦСКА вчера как бы постоянно наседал на ворота, но можете вы вспомнить уйму реально опасных моментов? После которых берёшься за голову и не понимаешь, как шайба не зашла. Я не помню, и «Авангард» действительно позволил армейцам немного. Омск не только воодушевился эмоционально той победой в четвёртой игре, но и технически приноровился к армейцам. «Ястребы» научились терпеть, быстрее думать при принятии решений, всегда держать клюшки на льду, а блокировать броски они и раньше умели лучше всех в КХЛ.

Игорь Никитин главный тренер ХК ЦСКА Да забивать нужно, моменты же были. Не думаю, что проблема в тактике. Система простая: пять человек в атаке, пять — в обороне. Если в контратаке нам забивают, значит, кто-то недоработал, всё очень просто.

Вот и вышло, что ЦСКА вчера стучался в закрытую дверь, а надо было пробовать залезть через окно. Но атаки красно-синих выглядели хоть и мощно и быстро, но как-то просто, бесхитростно. По крайней мере, на фоне такого неприступного «Авангарда». Никак не помогли с решением этого вопроса армейские креативщики. Лайпсик только бегал и суетился, Попов ушёл в тень, Сошников совершенно растворился. Разве что Окулов пытался найти неординарные решения и запутать соперников, но его хитрые передачи раз за разом не доходили до адресатов. Вероятно, не хватило ЦСКА дисквалифицированного Шалунова, у которого взаимопонимание с Окуловым давно отработано.

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Второй важный момент — «Авангард» совершенно не устал, у него полно сил. Да, «ястребы» играют без ротации, у них есть травмированные, но это вообще незаметно, когда команда сражается со всегда бегущим ЦСКА. Функционал омичей на высоком уровне, плюс он приправлен эмоциями, и мы видим, что эта гремучая смесь даёт результат.

Против армейцев «ястребы» не жмутся к воротам. Да, отдают периметр, иногда им приходится отбрасываться, но на пятачке они играют не менее плотно, чем ЦСКА — специалист в этом вопросе. Более того, в каждом матче серии «Авангард» находит возможность на регулярной основе отодвигать игру от своих ворот. Выдержав 5-6 смен давления, омичи обязательно отвечают. Их контрвыпады не так долги, как у армейцев, зато зачастую более опасны и продуктивны.

Вчера голы «Авангарда» как раз пришли из контратак. И ладно гол в меньшинстве — тут сыграли мастерство и настойчивость Буше, а также первоначальная ошибка в своей зоне Окулова при обработке шайбы. Но лучше вспомним гол Шарипзянова — это же что-то невероятное. Лучшая иллюстрация того, насколько «ястребы» хотят выиграть этой весной.

ЦСКА на исходе своего большинства запер «Авангард» в зоне, по ходу атаки выпустил свежих игроков и заставил «ястребов» проброситься. Омск уже действовал впятером, но на льду находились три защитника — Шарипзянов выскочил со скамейки штрафников и, не имея возможности смениться, играл наверху в роли форварда. Осада ворот Грубеца продолжалась долго, и вот «Авангарду», наконец, удалось вывести шайбу. Это сделал Каблуков, тут же убежавший на скамейку, а вот Семёнов, получивший передачу, неожиданно поехал вперёд по флангу. И тут Шарипзянов, только что отпахавший в обороне более минуты и заблокировавший очередной бросок, совершает удивительный рывок, открываясь под Семёнова. Передача, гол, «Авангард» повёл. Но откуда только взялись силы у Шарипзянова на это ускорение? Наверное, именно так выглядит воля к победе.

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Вчера местами посещало дежавю: в первом матче серии мы видели точно такой же хоккей. «Авангард» не уступает ЦСКА в физике, цементирует оборону, постепенно выравнивает игру и забивает первый гол. Армейцы же играют излишне просто, не могут забросить, а при счёте 0:2 ловят растерянность. В чём-то похожие матчи, но есть существенная разница: в пятой встрече, в отличие от первой, ЦСКА не вкатывался в серию, не допускал миллион не свойственных ему ошибок, а играл правильно и в полную силу. Но проиграл, так как и «Авангард» был лучше, чем в дебютной игре противостояния.

Что теперь? Думаю, на первый план в этой серии сейчас выходит психология. Смогут ли хоккеисты «Авангарда» в шестом матче сыграть в свой хоккей, не отвлекаясь на думы о возможном величии момента? Не затрясутся ли руки у омских игроков, когда до заветной цели остался один шаг? Ведь среди них совсем немного парней, добивавшихся ранее значительных успехов. Перед серией я писал, что «ястребы» как организация созрели для большой победы, и завтрашний матч будет лучшей проверкой этого тезиса на прочность.

Впрочем, даже если «Авангард» будет идеален, это ничего не гарантирует омичам. ЦСКА умеет делать выводы из поражений и может показывать такой хоккей, которому почти невозможно противостоять. Армейцы тоже наверняка понимают, что одного лишь следования своей системе уже недостаточно, и постараются что-нибудь придумать, достать из себя всё. Возможно, так напрячься им придётся впервые за последние три года.