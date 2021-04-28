«Подняли нос и проиграли матч». Россияне – о поражении от Финляндии на ЮЧМ

Сборная России потерпела первое поражение на юниорском чемпионате мира 2021 года. На следующий день после роскошного камбэка в матче с командой США (7:6 ОТ) россияне досадным образом проиграли сборной Финляндии (3:4 Б). Наши парни вели 3:1 к 57-й минуте встречи, но не смогли удержать преимущество в основное время, после чего проиграли по буллитам.

Первое поражение России на ЮЧМ. Пропустили две шайбы за 69 секунд и проиграли по буллитам Финские хоккеисты спаслись в самом конце третьего периода. Их камбэк начался с тяжёлой травмы Оливера Капанена.

«Меньше суток было на отдых. России не хватило сил»

Главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещёв прокомментировал поражение своей команды, назвав одной из причин неудачи недостаток времени на восстановление после матча с командой США.

«Игра получилась менее эмоциональной, вчера мы отдали много эмоций, меньше суток было на отдых, немного не хватило сил. Но ребята бились и старались, все молодцы.

Хорошая игра сборной России в меньшинстве? Готовились, разбирали соперника, немного перестроились. Иванов играл в воротах, так как до этого мы уже приняли решение, что он сыграет во втором матче, это было запланировано.

Не могу сказать, что пауза после травмы финна в третьем периоде повлияла на ход игры, травмы в хоккее случаются. Судьи матча работали предвзято? Никогда не комментирую работу судей. У нас своя работа, у них — своя», — сказал Лещёв.

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«Подняли нос, потеряли инициативу и проиграли матч»

Нападающий юниорской сборной России Иван Мирошниченко подвёл итог неудачному матчу с командой Финляндии и поделился мнением об игре партнёра по звену Фёдора Свечкова.

«Игра проходила по нашему сценарию, играли с позиции силы, всё было хорошо до третьего периода. Немножко подняли нос, пропустили в конце, потеряли инициативу и проиграли матч.

Игра Свечкова? Молодчик, забил, мы ему много помогали, чтобы он добился такого результата. Удаления случились на эмоциях. Потом овертайм, понятно, что не хотели до такого довести. Будем играть лучше, как своим звеном, так и командой. Есть над чем работать.

Нам надо поработать немного в своей зоне, над выходом из обороны. Нет идеальных связок каких-то, это, наверное, нам помешало выиграть, устали под конец. Парни не смогли дотерпеть, не выводили шайбу из зоны. Они сняли вратаря, «пять на шесть» мы ничего сделать не смогли.

В концовке у финнов сил побольше осталось. Мы держали первый и второй периоды, а затем сказалось. Перед игрой мы разбирали общую тактику финнов. Не следили ни за Ламбертом, ни за другими», — сказал Мирошниченко.

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«Голкипер Иванов сыграл хорошо. Мы ему поднасрали немножко»

Нападающий юниорской сборной России Данила Юров прокомментировал взаимодействие с партнёрами по звену и оценил действия вратаря Сергея Иванова.

«Голкипер Иванов хорошо сыграл, дебютный матч для него был. Старались помогать, но в конце поднасрали ему немножко. Но в принципе он молодец. Под мои передачи партнёры хорошо открывались, мне оставалось только отдать. Не могу быть собой доволен, мы проиграли, значит где-то недоработал.

Не думаю, что пауза, возникшая после травмы финна, как-то повлияла на ход матча. Мы должны быть всегда в игре, вне зависимости от того, что произошло. Это не стало ключевым моментом», — заявил Юров.