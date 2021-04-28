Свечников готов к походу за Кубком Стэнли? Ассистентский хет-трик перед стартом плей-офф

«Мы никогда не бываем довольны и никогда не сдаёмся. Все ребята были расстроены поражением в предыдущем матче. У нас есть большие цели, которых мы стараемся достичь, и я горжусь тем, как наши парни отреагировали на проигрыш. У нас осталось 8 матчей перед плей-офф. Мы идём вперёд. Хватит негатива! Мы работали на всю катушку целый год. Все оставшиеся матчи мы хотим выиграть», — пламенно говорил главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор, констатируя тот факт, что его команда де-юре стала обладателем путёвки в плей-офф. Случилось это ещё в понедельник, но примечателен был не сам факт выхода в кубковую стадию, а то, что с «ураганами» это произошло третий сезон подряд. До этого в истории клуба был лишь один такой успешный период — с 1986 по 1992 год, когда команда базировалась в Хартфорде.

Повторный матч против «Далласа» дал «Харрикейнз» возможность реабилитироваться за поражение в овертайме накануне, а заодно поработать над командной «химией». В состав «Каролины» вернулся Теуво Терявяйнен, пропустивший 25 матчей из-за симптомов сотрясения мозга, а лидеры команды — капитан Джордан Стаал, Себастьян Ахо и Андрей Свечников сыграли выше всяких похвал. Сезонна серия против «Далласа» завершилась шестой победой «Харрикейнз», а в турнирной таблице Центрального дивизиона «ураганы» расположились на первой строчке.

Сама игра получилась для «Каролины» достаточно спокойной. В середине первого периода «ураганы» забили два гола с интервалом в 61 секунду, и этот задел помог команде комфортно удерживать соперника на необходимом расстоянии. В обеих шайбах поучаствовал российский форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников, который сначала ассистировал Стаалу в большинстве, а затем помог отличиться Себастьяну Ахо.

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Сразу после первого перерыва Стаал снова реализовал численный перевес, и участие в этой шайбе позволило Свечникову оформить ассистентский хет-трик. Россиянин впервые в сезоне набрал 3 очка за один матч, и в последних встречах Андрей, который действует в тройке с Ахо и Терявяйненом, демонстрирует великолепную форму — 1 гол, 4 передачи в шести играх.



«В нынешнем сезоне у Свечникова были и взлёты, и падения, но больше всего люди замечают обилие удалений с его стороны. Он страдает от несбалансированного судейства, а команда вроде бы позволяет ему проявлять эмоции. В начале сезона я спросил Бриндамора, пытается ли Свечников избавиться от «синдрома Кросби», и он ответил: «Из-за твоих вопросов у меня будут проблемы». Думаю, кто команда хорошо справилась с этой ситуацией. Посмотрите на другие команды — сколько тренеров в НХЛ неправильно обращаются с молодыми звёздами», — отметила обозреватель The Athletic Сара Цивиан.

Гурьянов — «пушка»! Мощно выстрелил в касание и помог «Далласу» в борьбе за плей-офф Денис добрался до отметки в 60 очков за карьеру в НХЛ. На чемпионат мира он явно не торопится.

«Мы пытаемся выиграть каждый матч. В конце регулярного чемпионата это особенно важно. Мы хотим в своём стиле сыграть в розыгрыше Кубка Стэнли, хотим, чтобы у нас был удачный кубковый поход. Прошлый матч мы сыграли немного вяло, а сегодня все двигали ногами», — сказал Стаал.



Одним из самых эффектных моментов этого матча стало «спасение» голкипера «Далласа» Антона Худобина, который отразил 25 бросков из 30, но не помог своей команде выиграть. В конце второго периода при счёте 3:1 Худобин лишил верного гола защитника Джейка Бина, который бросал в казавшийся пустым угол. Российский голкипер в шпагате смог отразить шайбу, переведя бросок в штангу.

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