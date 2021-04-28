«Играли мальчики против мужчин». Швеция опозорилась на ЮЧМ, получив от Канады 12 шайб!

Самый ожидаемый матч в группе А на ЮЧМ-2021 – между Швецией и Канадой – закончился оглушительной победой «кленовых листьев». Канадцы забросили по четыре шайбы в каждом из периодов и нанесли шведам самое сокрушительное поражение в истории ЮЧМ. Нет, конечно, канадцы и на бумаге выглядели сильнее действующих чемпионов мира, но вряд ли кто-то мог предположить, что всё закончится разгромом в одну калитку.
Канадцы выскочили так, как когда-то очень точно описал Илья Брызгалов, гориллы из клетки, заставляли шведов ошибаться на каждом шагу, терять шайбу даже на ровном месте. Первый гол канадцы забили в большинстве на шестой минуте игры – точный бросок из круга вбрасывания нанёс Шейн Райт, который закончил игру с хет-триком.
Этого было достаточно, чтобы шведы окончательно посыпались – канадцам даже не надо было сильно стараться и придумывать что-то особенное, следующие восемь шайб были заброшены в быстрых атаках, а седьмым голом можно охарактеризовать всю игру в целом.
Один швед теряет шайбу, пытаясь выбросить её из своей зоны, второй промахивается мимо неё, Райан Уинтертон накатывает вторым темпом, забирает шайбу и забивает.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.
У канадцев залетало абсолютно всё, что можно, шведы стояли как вкопанные и не могли ничего противопоставить поймавшему кураж сопернику. Только в середине третьего периода Симон Форсмарк размочил счёт, но эта шайба не могла скрасить позора шведов. Канадцы ответили через полторы минуты своей 11-й шайбой, которая тоже неплохо описывает происходящее на льду.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.
«Сегодня играли мальчики против мужчин. Мы слишком часто теряли шайбу в первом периоде, теперь нам надо извлечь урок из этого матча. У нас будет выходной перед матчем со Швейцарией, надеюсь, мы сможем стать сильнее после этой игры», — заключил главный тренер сборной Швеции Андерс Эриксен.
Канадцы предпочли не заниматься шапкозакидательством после такого оглушительного успеха. «Понятно, что мы не будем так доминировать в каждом матче, но сегодня мы здорово сыграли по нашей системе», — заявил нападающий Франческо Пинелли, набравший 3 (1+2) очка.
«Нам повезло реализовать столько голевых моментов, но нужно отметить и вратаря, он делал важные сейвы в нужное время. Тренеры никогда не бывают полностью довольны, но сегодня мы многое делали правильно», — отметил главный тренер канадцев Дэйв Барр.
- 28 апреля 2021
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