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Швеция – Канада – 1:12, действующие чемпионы ЮЧМ потерпели самое сокрушительное поражение в истории

Швеция – Канада – 1:12
Елена Кузнецова
«Играли мальчики против мужчин». Швеция опозорилась на ЮЧМ, получив от Канады 12 шайб!
Это самое сокрушительное поражение младших «тре крунур» в истории турнира.
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 0

Самый ожидаемый матч в группе А на ЮЧМ-2021 – между Швецией и Канадой – закончился оглушительной победой «кленовых листьев». Канадцы забросили по четыре шайбы в каждом из периодов и нанесли шведам самое сокрушительное поражение в истории ЮЧМ. Нет, конечно, канадцы и на бумаге выглядели сильнее действующих чемпионов мира, но вряд ли кто-то мог предположить, что всё закончится разгромом в одну калитку.

Турнирная таблица ЮЧМ-2021

Канадцы выскочили так, как когда-то очень точно описал Илья Брызгалов, гориллы из клетки, заставляли шведов ошибаться на каждом шагу, терять шайбу даже на ровном месте. Первый гол канадцы забили в большинстве на шестой минуте игры – точный бросок из круга вбрасывания нанёс Шейн Райт, который закончил игру с хет-триком.

Этого было достаточно, чтобы шведы окончательно посыпались – канадцам даже не надо было сильно стараться и придумывать что-то особенное, следующие восемь шайб были заброшены в быстрых атаках, а седьмым голом можно охарактеризовать всю игру в целом.

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Теперь Дмитрий Кузьмин повторил трюк на ЮЧМ. Белорусы разгромили швейцарцев, одержав свою самую крупную победу в истории турнира.

Один швед теряет шайбу, пытаясь выбросить её из своей зоны, второй промахивается мимо неё, Райан Уинтертон накатывает вторым темпом, забирает шайбу и забивает.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» ИИХФ.

U18 ЧМ-2021. Группа A
28 апреля 2021, среда. 04:00 МСК
Швеция U18
Окончен
1 : 12
Канада U18
0:1 Райт (Кларк, Гюнтер) – 05:19' (5x4)   0:2 Кларк (Пинелли) – 10:43' (5x5)   0:3 Харрисон (Бедард) – 12:14' (5x5)   0:4 Пинелли (Стэнковен, Рулетт) – 13:29' (5x5)   0:5 Райт (Отманн, Кларк) – 20:30' (5x5)   0:6 Аллан (Гюнтер) – 24:00' (5x5)   0:7 Уинтертон (Джонстон) – 26:04' (5x5)   0:8 Райт (Матье) – 38:57' (4x5)   0:9 Мактавиш (Кулеманс) – 43:52' (5x5)   0:10 Кларк (Стиллман, Пинелли) – 47:16' (5x5)   1:10 Форсмарк – 51:17' (5x5)   1:11 Джонстон (Рулетт) – 52:37' (5x5)   1:12 Стэнковен (Мактавиш) – 55:21' (5x5)

У канадцев залетало абсолютно всё, что можно, шведы стояли как вкопанные и не могли ничего противопоставить поймавшему кураж сопернику. Только в середине третьего периода Симон Форсмарк размочил счёт, но эта шайба не могла скрасить позора шведов. Канадцы ответили через полторы минуты своей 11-й шайбой, которая тоже неплохо описывает происходящее на льду.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.

«Сегодня играли мальчики против мужчин. Мы слишком часто теряли шайбу в первом периоде, теперь нам надо извлечь урок из этого матча. У нас будет выходной перед матчем со Швейцарией, надеюсь, мы сможем стать сильнее после этой игры», — заключил главный тренер сборной Швеции Андерс Эриксен.

Канадцы предпочли не заниматься шапкозакидательством после такого оглушительного успеха. «Понятно, что мы не будем так доминировать в каждом матче, но сегодня мы здорово сыграли по нашей системе», — заявил нападающий Франческо Пинелли, набравший 3 (1+2) очка.

«Нам повезло реализовать столько голевых моментов, но нужно отметить и вратаря, он делал важные сейвы в нужное время. Тренеры никогда не бывают полностью довольны, но сегодня мы многое делали правильно», — отметил главный тренер канадцев Дэйв Барр.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: iihf.com

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