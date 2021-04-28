«Хоккейная Россия всегда была сильна регионами». «Красная машина» учит хоккею в Заполярье

Одним из самых ярких спортивных событий этой недели стал фантастический камбэк юниорской сборной России по хоккею на чемпионате мира в США. Наша команда выиграла в овертайме у американцев 7:6, хотя по ходу матча уступала 1:5. Но важно помнить, что «Красная машина» сегодня — это не только институт сборных, но и комплексная программа развития на всех уровнях, которую реализует Федерация хоккея России совместно с компанией «Норникель». В рамках этой программы 24-27 апреля в Норильске прошли дебютный «Кубок Норникеля» и уже пятый в Заполярье семинар для тренеров, судей и юных хоккеистов.

«В Кубке Норникеля играют 14-15-летние хоккеисты. Для каждого подростка это время выбора жизненного пути. Поэтому юным спортсменам в этом возрасте каждый турнир важен как возможность проверить свою конкурентоспособность среди сверстников, свой уровень таланта. Турнир и семинары в Норильске – часть нашей большой программы по развитию хоккея в регионах, которую мы реализуем совместно с Федерацией хоккея России. Здорово, что сегодня работает система, которая позволяет оценить реальный потенциал юного хоккеиста и раскрыть его, помочь стать частью легендарной «Красной машины». Я убежден, что такие турниры, которые включают в себя не только соревнования, но и семинары, мастер-классы и обмен опытом лягут в основу больших побед нашего хоккея в будущем», — подчеркнул президент «Норникеля» Владимир Потанин, реализующий на посту главы попечительского совета Ночной лиги проекты, направленные на развитие и популяризацию хоккея в стране.

В турнире, прошедшем по круговой системе, приняли участие норильские команды «Заполярник-1» и «Заполярник-2», а также московские «Марьино» и «Пингвины». Опыт гостей не мог не сказаться – хоккеисты «Марьино» заняли первое место, выиграв все матчи с разницей шайб 28:5. «Пингвины» стали вторыми, «Заполярник-1» — третьим. Лучшим бомбардиром «Кубка Норникеля» стал нападающий победителей Дмитрий Конохов, забросивший 7 шайб.

Фото: Мария Пешкова

Тренерский и судейский семинар собрал специалистов из Норильска, Талнаха, Кайеркана и Дудинки. Занятие для судей провел действующий арбитр КХЛ Торнике Кучава. В рамках тренерского модуля специалисты ФХР презентовали недавно разработанную тетрадь тренера – специальную систематизированную книгу, в которой наставник в течение сезона ведет учёт по всем показателям: количество игр, описание тренировок, данные по успеваемости и посещаемости детей на занятиях, планы тренировочных занятий на сезон. Также была продемонстрирована система тестирования базовых технических навыков на льду и на земле. Она будет использоваться тренерами для анализа успеваемости спортивной группы и для коррекции плана подготовки. Кроме того, специалисты ФХР провели для норильских коллег мастер-классы по этой системе.

После завершения каждого из модулей семинара слушатели получили сертификаты ФХР о прохождении обучающего курса. Местным специалистам также вручили пособия НППХ «Красная машина» для использования методик программы в своей повседневной тренировочной деятельности.



«Вклад «Норникеля» в развитие отечественного хоккея бесценен. Наши партнеры знают, что такое эффективная забота о спорте. Турниры, которые мы проводим вместе – фундамент будущих успехов национальной сборной на чемпионатах Мира и Олимпийских играх. Хоккейная Россия всегда была сильна регионами, воспитывающими звезд и лидеров. Будущие чемпионы растут, развиваются и выходят на новый уровень именно благодаря соревнованиям — таким, как «Кубок Норникеля». Для игроков в возрасте 14-15 лет такие возможности особо ценны, ведь у них не за горами переход в профессионалы. От всей души благодарю компанию «Норникель» за поддержку, которая дает новому поколению «Красной Машины» путевку в жизнь», — отметил президент ФХР, трёхкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк.

Фото: Мария Пешкова

Интересно, что это уже второе за апрель большое хоккейное событие в Норильске. Две недели назад здесь прошёл четвёртый благотворительный матч легенд хоккея и лучших игроков Ночной хоккейной лиги в Заполярье. На лёд вышли Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Сергей Шепелев, Александр Могильный, Алексей Жамнов и другие прославленные мастера. Как и всегда, все собранные средства были удвоены компанией «Норникель» и пошли на развитие хоккея в регионе. Общая сумма сборов составила более 11 миллионов рублей.

Для местных игроков матч с легендами стал тренировкой перед Всероссийским фестивалем Ночной хоккейной лиги, стартующим в Сочи в мае. Отметим, что Заполярье будет представлено на этом фестивале двумя командами.