«Я тогда щегол был». 10 лет назад «Авангард» не разглядел в Никитине будущего топ-тренера

Финал Кубка Гагарина между ЦСКА и «Авангардом» — это не только битва равных команд и столкновение разных систем и стилей. В этом противостоянии есть место и нескольким любопытным личностным дуэлям. Некоторые из них лежат на поверхности. Например, один из лучших форвардов «ястребов» Сергей Толчинский стремится доказать армейцам, что они совершенно зря не стали бороться за него прошлым летом. А Александр Попов, отдавший 19 лет карьеры «Авангарду», становится своего рода джокером ЦСКА и старается вновь оставить практически родной Омск без Кубка.

На этом фоне незаслуженно забытым остаётся ещё одно пикантное соперничество — Игорь Никитин против «Авангарда». Игорь Валерьевич — творец чемпионского ЦСКА современности, и он уже настолько сросся с армейским клубом, что многие могут забыть, с какой команды начинался его тренерский путь. Мы рассказываем о начале карьеры Никитина-тренера в Омске 13 лет назад и вспоминаем, почему его пути с «Авангардом» со временем разошлись.

Игорь Никитин Главный тренер ЦСКА «Конечно, Омск для меня не чужой город. Но хоккей убирает все амбиции и пожелания. Игра затягивает. Остались хорошие воспоминания, но всё было уже давно».

Уроженец Усть-Каменогорска и воспитанник местного «Торпедо» Никитин, как и многие его земляки-хоккеисты, в 90-х перебрался в Россию. Немного поиграл за «Ладу» и «Нефтехимик», а в 1997 году переехал в Омск и на девять лет связал свою судьбу с «Авангардом». С «ястребами» Никитин выиграл серебро (2001, 2006) и золото (2004) Суперлиги, стал обладателем Кубка европейских чемпионов (2005), и именно в Омске он стал готовить себя к тренерской карьере.



«Он никогда не считал себя умнейшим парнем в раздевалке. Но всегда учился», — охарактеризовал как-то Никитина великий Яромир Ягр, поигравший с ним за «Авангард» в локаутном сезоне-2004/2005. Учиться Никитину было у кого: Владимир Голубович, Геннадий Цыгуров, Иван Глинка, Валерий Белоусов — все эти специалисты поработали с «ястребами», пока красно-бело-чёрные цвета защищал надёжнейший разрушитель и защитник-домосед Никитин. В сезоне-2005/2006, который стал последним для него за «Авангард», Игорь мучился с травмой спины и долгое время не мог помочь команде на льду. Тогда-то Никитин и попросился на тренерский мостик к Белоусову, а тот и не думал отказывать. В новом амплуа Игорю понравилось, и вскоре он поступил в Высшую школу тренеров в Омске.



Игровую карьеру Никитин завершил в 2008 году, проведя два сезона в «Сибири». Сразу же ему поступило предложение из «Авангарда» стать помощником Сергея Герсонского, и Никитин, уже успевший получить тренерский диплом, над ним долго не раздумывал. Где ещё начинать учиться на практике новому ремеслу, как не в главной команде из игроцкой жизни?

Драка с британцами, прозвище Царь, гол на Олимпиаде. Каким хоккеистом был Игорь Никитин «Он никогда не считал себя умнейшим парнем в раздевалке. Но всегда учился».

Старт обучения выдался для Никитина весьма экстремальным. Герсонский продержался на своём посту всего шесть матчей и был уволен за плохие результаты (Омск выиграл на этом отрезке только два матча) и потерю контроля над командой. А бразды правления «Авангардом» передали Никитину, который ещё полгода назад сам выходил на лёд в качестве капитана «Сибири».

Фото: photo.khl.ru

Впрочем, столь неожиданный дебют для молодого тренера оказался удачным — в первой игре под руководством Никитина «Авангард» разгромил «Ладу» Петра Воробьёва со счётом 5:1. Более того, с Игорем Валерьевичем у руля «ястребы» выиграли и следующие четыре матча, но руководство клуба всё равно активно искало для команды опытного специалиста, не решаясь на постоянной основе доверить «ястребов» начинающему тренеру. Тогда, кстати, до «Авангарда» мог доехать Боб Хартли, но с ним что-то не срослось, а итоговый выбор сделали в пользу другого канадца — Уэйна Флеминга. Никитин, выигравший все свои пять матчей в роли исполняющего обязанности, переместился обратно в помощники.

Но ненадолго. Флеминг в далёкой и неуютной для него России больше скучал по родине, чем тренировал команду, результаты «Авангарда» шли по нисходящей, а тут ещё и случилось несчастье с Алексеем Черепановым. К концу января стало окончательно понятно, что канадец «ястребам» не помощник, и после домашнего поражения от «Амура» Флеминга уволили. А Никитин вновь стал исполняющим обязанности, в этот раз уже до конца сезона.



С молодым наставником (Никитину тогда было лишь 35 лет) «ястребы» пережили пике в конце регулярки, чудом попали в плей-офф, где волшебным образом преобразились: выкинули из борьбы за Кубок действующего чемпиона «Салават Юлаев» и были в 15 секундах от прохода «Ак Барса». Тут уж заслуги Никитина в «Авангарде» оценили по достоинству, и летом начинающий тренер избавился от приставки «и.о.»

«Команда была в шоке». Гол Никулина, сломивший «Авангард» в серии с «Ак Барсом» Легендарный розыгрыш за 16 секунд до сирены в первый сезон КХЛ. Игорь Никитин признался, что принял неправильное решение.

В сезоне-2009/2010 «Авангард» под руководством Никитина шёл достаточно ровно по дистанции регулярки и держал место в топ-4 Востока, но в феврале случился провал. Перед плей-офф «ястребы» проиграли шесть матчей из семи и скатились на пятое место, пропустив вперёд себя «Нефтехимик». Нижнекамцам же омичи и уступили без вариантов в первом раунде Кубка Гагарина (0-3 в серии), но рулил «Авангардом» в кубковых матчах уже Раймо Сумманен. Под впечатлением от провального финиша регулярки директор «ястребов» Анатолий Бардин экстренно нашёл нового тренера, чтобы спасти сезон, при этом Никитин из «Авангарда» был не уволен, а лишь вновь понижен до статуса помощника.



Да, Игорь Валерьевич находился в эпицентре омских чудачеств с тренерами на рубеже десятилетий. Но «Авангард» тогда Никитин не покинул, хоть в клубе и обошлись с ним далеко не лучшим образом. Он вошёл в тренерский штаб Сумманена на следующий сезон, ознаменовавшийся победой омичей в регулярке и очередным разочарованием в плей-офф. И именно Никитин вывел «ястребов» на седьмую игру второго раунда с «Магниткой», когда Раймо, потерявший контроль над командой и своими эмоциями, был отстранён Бардиным от работы с «Авангардом» в решающий момент серии.



Ту встречу омичи, разумеется, проиграли, в межсезонье на смену Сумманену пригласили Ростислава Чаду, который тоже пожелал видеть Никитина в своей тренерской команде. Чех продержался в Омске до декабря и был уволен главным образом за то, что проповедовал скучный оборонительный хоккей, хоть он и позволял «ястребам» держаться в верху таблицы Востока. Ох уж этот «Авангард» 2010-х годов!



И вот тогда, вместе с Чадой, Омск покинул и Никитин. Наблюдательный совет клуба вообще отправил в отставку весь тренерский штаб, не сделав исключения даже для Игоря Валерьевича, перспективного специалиста новой волны, не раз до этого проявлявшего лояльность к «Авангарду». Почему так произошло? Доподлинно неизвестно. Уволили — и всё, к тому же тогда никто не мог предположить, в какого топового специалиста вырастет Никитин. Впрочем, у меня есть одна версия. Возможно, Игоря по каким-то личным причинам не хотел видеть в своём штабе преемник Чады Раймо Сумманен, о возвращении которого «Авангард» явно начал договариваться ещё до того, как объявил об увольнении чеха. В результате у финна во втором пришествии в Омск как такового штаба вовсе не было — до серебра КХЛ Сумманен довёл омичей с одним-единственным помощником Эдуардом Занковцом.

Игорь Никитин Тренер «Авангарда» в 2008-2011 годах «Я тогда щегол был, если б капризничал – это смешно было бы. Я благодарен руководителям за такую возможность».

А что же Никитин? Игорю Валерьевичу было куда уходить. Ещё с начала сезона-2011/2012 он вошёл в тренерский штаб сборной России, и очевидно, что в национальной команде его ценили больше, чем в «Авангарде». Никитин поработал помощником Зинэтулы Билялетдинова на ЧМ-2012 и ЧМ-2013, ассистировал Михаилу Варнакову на МЧМ-2013, а впоследствии от его услуг не отказался и Олег Знарок. С покорителем Пхёнчхана Никитин прошёл через чемпионаты мира в 2014, 2015 и 2016 годах, работал Игорь Валерьевич и над золотом для России в турнире в Южной Корее.



В клубной карьере у Никитина тоже всё сложилось удачно. В 2013-м его пригласил в «Сибирь» Дмитрий Квартальнов, а через год оба специалиста перебрались в Москву, чтобы поднимать ЦСКА. Как мы знаем, это им удалось. Однако если в разряд топ-клубов армейцев вернул Квартальнов (и, конечно же, деньги «Роснефти»), то чемпионами красно-синих сделал именно Никитин.

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В какой-то момент могло показаться, что Игорь Валерьевич пересидел в помощниках. Действительно, почти 10 лет он находился в тени других специалистов, но времени зря Никитин точно не терял. Впитывал знания, как губка, набирался опыта у лучших российских наставников, и сделал шаг вперёд, лишь когда полностью для этого созрел. Зато мгновенно стал давать результат: за четыре сезона при Никитине у ЦСКА два золота чемпионата России, один (пока) Кубок Гагарина и три выхода в финал. И, уверен, было бы четыре, но год назад на мир обрушилась пандемия.

Думаю, что тренерские взгляды Никитина, его система игры сформировались, главным образом, в период работы в сборной России и ЦСКА. Но нет сомнений, что «Авангард» и Омск занимают особое место в его сердце, хоть и уволили его оттуда в своё время без объяснения причины и как будто за компанию.



Однако именно в «Авангарде» Никитин отыграл большую часть карьеры. Именно в «Авангарде» задумался о тренерской стезе и начал путь наставника. Наконец, именно в «Авангарде», уже будучи тренером, Игорь Валерьевич прошёл настоящую закалку и многое понял о том, как устроено хоккейное хозяйство на таком уровне.



Это в Омске начали воспитание специалиста, который через десяток лет станет главной помехой «Авангарда» на пути к заветному Кубку Гагарина. Наверное, если бы это можно было предвидеть, то в декабре 2011-го «ястребы» Никитина так просто не отпустили.