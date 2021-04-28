«Авангард» празднует победу в Кубке Гагарина! Ковальчук стал трёхкратным! LIVE

Долгожданный кубок омичей в КХЛ и непередаваемые эмоции чемпионов на льду и в раздевалке.

Король умер — да здравствует король! ЦСКА больше не чемпион — да здравствует новый чемпион! «Авангард» выиграл Кубок Гагарина! Всё закончилось в ещё одном невероятном по накалу матче, где всё решил гол Сергея Толчинского и «сухарь» Шимона Грубеца, и почти две минуты идеального меньшинства «три на пять» в концовке от Найта, Шарипзянова и Береглазова.

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«Авангард» стал чемпионом КХЛ с третьей попытки. Илья Ковальчук — трёхкратный обладатель Кубка Гагарина! И Илья Каблуков с Максимом Чудиновым и Алексеем Емелиным — тоже. Боб Хартли — второй в истории тренер, бравший и Стэнли, и Гагарина. Первым был, как все помнят, железный Майк Кинэн. А Хартли вообще продолжает собственную традицию выигрывать абсолютно везде, где тренирует — НХЛ, АХЛ, лига Квебека, Швейцария и теперь — КХЛ.

Ух!

«Автомобилист» ✔

«Металлург» ✔

«Ак Барс» ✔

ЦСКА ✔