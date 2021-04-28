«Авангард» празднует победу в Кубке Гагарина! Ковальчук стал трёхкратным! LIVE

Король умер — да здравствует король! ЦСКА больше не чемпион — да здравствует новый чемпион! «Авангард» выиграл Кубок Гагарина! Всё закончилось в ещё одном невероятном по накалу матче, где всё решил гол Сергея Толчинского и «сухарь» Шимона Грубеца, и почти две минуты идеального меньшинства «три на пять» в концовке от Найта, Шарипзянова и Береглазова.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в «твиттере» КХЛ.
«Авангард» стал чемпионом КХЛ с третьей попытки. Илья Ковальчук — трёхкратный обладатель Кубка Гагарина! И Илья Каблуков с Максимом Чудиновым и Алексеем Емелиным — тоже. Боб Хартли — второй в истории тренер, бравший и Стэнли, и Гагарина. Первым был, как все помнят, железный Майк Кинэн. А Хартли вообще продолжает собственную традицию выигрывать абсолютно везде, где тренирует — НХЛ, АХЛ, лига Квебека, Швейцария и теперь — КХЛ.
Ух!
«Автомобилист» ✔
«Металлург» ✔
«Ак Барс» ✔
ЦСКА ✔
Всё в порядке, шампанское нашлось! Чемпионскую кричалку заводит Илья Каблуков.
«А где шампанское?», — первый вопрос Ковальчука, когда зашёл в раздевалку с Кубком. И правда, где шампанское?
Дедунов-младший повторяет проход папы из четвёртого матча. Самое милое видео с чемпионского льда.
We are the champions, my friend!
Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов уже не чувствует боли, только чистейшую радость.
«Кубок Гагарина, конечно, исцеляет от всех синяков. Эту победу посвящаю всем своим близким, своей жене, мы ждём пополнения в семье очень скоро. Надеюсь, всё будет хорошо. Это для Омска победа тоже! На мне места живого нет? Да всё нормально! Согласен, что меньшинство «3 на 5» было ключевым моментом игры. Я знал, что если выстоим, то выиграем этот матч! Да, сейчас уже можно сказать, что с травмой играл. Пальцы сломаны, всё болит, но ничего страшного! Согласен, что сегодня лучший день в моей жизни, эмоции до сих пор захлёстывают, немножко не верится, но вот он Кубок! Да, не верили в «Авангард», но это придавало нам сил. Со второго раунда в нас не верили, но мы всё ещё здесь и Кубок наш!».
С пылу с жару — наш отчёт о решающем матче.
Илья Ковальчук просит подождать с вопросами о следующем сезоне.
«Всегда приятно побеждать, тем более у нас в команде огромное количество пацанов, которые в первый раз выиграли. Скоро буду стремиться к пятикратному Зарипову? Дай бог, чтобы у Зарипа их было больше. У меня своя дорога.
Ощущения супер, нас списывали много раз, мы постоянно доказывали, что мы команда, мы семья. У нас очень тёплые отношения с тренерским штабом, с персоналом, все единый кулак, поэтому мы выиграли.
ЦСКА – это эталон КХЛ, все знали, что будет серьёзная серия. Нам чуть больше повезло. Они в прошлый раз поднимали Кубок здесь, в Балашихе, в этот раз выиграл «Авангард».
Следующий сезон? Да подождите, дайте отметить!»
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в «твиттере» КХЛ.
Первые эмоции Боба Хартли:
«Посмотрите вокруг! Говорят, картина говорит сама за себя, посмотрите, что творится! Мы этот сезон завершили «три на пять», и мы выстояли, столько бросков заблокировали. Мы только что обыграли невероятную команду. Я так горжусь своими игроками, всем клубом».
И трёхкратного Ковальчука, который только что поднял над своей головой Кубок:
«Супер! Хорошая игра, нервная получилась. У нас немного пацанов играли в этой ситуации, в конце нервы чуть сдали. Но вратарь и меньшинство выстояли. В моём случае надо было приехать и не помешать. У нас было лучшее большинство, меньшинство в лиге. Самое главное было собрать команду, стать семьёй. Мы это сделали»
Сергей Толчинский — самый ценный игрок плей-офф КХЛ в сезоне-2020/2021. Он же — лучший бомбардир Кубка Гагарина, 24 очка.
Железный Дамир Шарипзянов. Три блока в одной смене на последних минутах при игре «три на пять».
Видео можно посмотреть здесь.
- 28 апреля 2021
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