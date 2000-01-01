«Авангард» — обладатель Кубка Гагарина!
Омская команда впервые в истории завоевала долгожданный трофей
Все решила шайба, заброшенная Сергеем Толчинским
ЦСКА не сумел повторить успех прошлой финальной серии
Трофей подняли два капитана «Авангарда» Алексей Емелин и Илья Ковальчук
Ковальчук – один из тех, кто стал трёхкратным обладателем Кубка Гагарина
Эмоции чемпионов!
«Ястребы» героически бились за эти мгновения триумфа
Абсолютное счастье
С чемпионством!
«Авангард» — обладатель Кубка Гагарина!
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