Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
«Авангард» — обладатель Кубка Гагарина!
«Авангард» — обладатель Кубка Гагарина!
Омская команда впервые в истории завоевала долгожданный трофей
AMP-версия
Все решила шайба, заброшенная Сергеем Толчинским
Все решила шайба, заброшенная Сергеем Толчинским
ЦСКА не сумел повторить успех прошлой финальной серии
ЦСКА не сумел повторить успех прошлой финальной серии
Трофей подняли два капитана «Авангарда» Алексей Емелин и Илья Ковальчук
Трофей подняли два капитана «Авангарда» Алексей Емелин и Илья Ковальчук
Ковальчук – один из тех, кто стал трёхкратным обладателем Кубка Гагарина
Ковальчук – один из тех, кто стал трёхкратным обладателем Кубка Гагарина
Эмоции чемпионов!
Эмоции чемпионов!
«Ястребы» героически бились за эти мгновения триумфа
«Ястребы» героически бились за эти мгновения триумфа
Абсолютное счастье
Абсолютное счастье
С чемпионством!
С чемпионством!
«Авангард» — обладатель Кубка Гагарина!
Читайте также
«Авангард» — ЦСКА — 1:0
Игорь Никитин
В Норильске состоялся дебютный Кубок Норникеля
Что пишут в Финляндии о камбэке своей сборной
Швеция – Канада – 1:12
© championat.com 2000–2021