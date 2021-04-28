«Победа за пределами воображения!». В «Авангарде» не скрывали эмоций после взятия кубка

Канадский тренер Хартли уже мечтает приехать в Омск с трофеем и баннером, который они поднимут под своды новой арены.

В шестом матче финальной серии Кубка Гагарина «Авангард» на льду «Балашихи-Арены» сломил сопротивление ЦСКА (1:0). Автором победного гола стал бывший форвард армейской команды Сергей Толчинский. Благодаря этой победе «ястребы» впервые в клубной истории завоевали главный трофей Континентальной хоккейной лиги, завершив противостояние с ЦСКА со счётом 4-2 в свою пользу. «Авангард» стал седьмым клубом, выигрывавшим Кубок Гагарина.

«Авангард» — чемпион КХЛ! «Ястребы» героически отбились в концовке и взяли Кубок Гагарина! Омск ждал этого успеха долгих 17 лет.

Ранее омичи дважды добирались до решающей стадии плей-офф КХЛ, но там неизменно терпели поражение – в 2012 году от московского «Динамо» (3-4), а спустя семь лет – от ЦСКА (0-4). И вот он долгожданный успех, которого болельщики омской команды ждали на протяжении последних 17 лет – с момента своей первой победы в чемпионате России 2004 года, когда в финале плей-офф был обыгран магнитогорский «Металлург» (3-2). После завершения серии с армейцами счастливые представители омского клуба пообщались с журналистами.

«Мы вернёмся в Омск с трофеем и баннером, который поднимем под своды новой арены»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли стал обладателем уникального достижения. Канадский специалист выигрывал титул чемпиона во всех лигах, где тренировал команды. Свою первую победу он одержал в Юниорской лиге Квебека (QMJHL) в 1992 году с командой «Лаваль Титан». Следующую победу он одержал в Американской хоккейной лиге (AHL) в сезоне-1996\1997 с командой «Херши Беарс». В сезоне-2000\2001 Хартли добился победы в Кубке Стэнли, будучи главным тренером «Колорадо Эвеланш». В 2012 году он сумел выиграть Швейцарскую национальную лигу возглавляя «Цюрих Лайонс», а теперь стал чемпионом в КХЛ.

«Я так счастлив видеть наших игроков, персонал. Мы – чемпионы, и мы это заслужили. Мы – невероятная команда, невероятный клуб. Я оглядываюсь назад, когда 15 июля мы начали сборы. Мы бросили вызов игрокам, чтобы они каждый день становились лучше. И в последних двух матчах мы всухую обыграли ЦСКА, это победа за пределами воображения! Очень горжусь нашими ребятами.

Омские фанаты невероятны. Помню, как мы садились в автобус, ехали в аэропорт, улетали из Омска. Там были болельщики всех возрастов – мужчины, женщины, дети, все плакали, они теряли свою команду. Мы в общей сложности проведём здесь, в Балашихе, четыре года, к тому времени, как построят новую арену. Но мы вернёмся с трофеем и баннером, который мы поднимем под своды новой арены. Наши фанаты путешествуют везде. Мы приезжаем в Новосибирск, они там, мы видим их на выездах. Мы получили новых фанатов в Балашихе, но мы также играем за наших фанатов в Омске. Мы задолжали им это чемпионство», — сказал Хартли.

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«Уже забыл про сегодняшний гол. Если честно, всё как в тумане»

Самым ценным игроком плей-офф Континентальной хоккейной лиги стал нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский, ещё в минувшем сезоне защищавший цвета ЦСКА, чьим воспитанником он и является.

«Я не знаю, судьба это, или нет, но то, что произошло — это что-то нереальное! Я просто счастлив, что я переживаю такой момент, просто счастлив. Я уже ничего сказать не могу, про гол сегодняшний уже забыл, всё как в тумане, если честно», — сказал Толчинский.

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«Следующий сезон? Да подождите, дайте отметить!»

Сразу несколько игроков омской команды уже в третий в своей карьере стали обладателями Кубка Гагарина. Одним из этих хоккеистов стал 38-летний капитан «ястребов» Илья Ковальчук.

«Супер! Хорошая игра, нервная получилась. У нас немного пацанов играли в этой ситуации, в конце нервы чуть сдали. Но вратарь и меньшинство выстояли. В моём случае надо было приехать и не помешать. У нас было лучшее большинство, меньшинство в лиге. Самое главное было собрать команду, стать семьёй. Мы это сделали.

Всегда приятно побеждать, тем более у нас в команде огромное количество пацанов, которые в первый раз выиграли. Скоро буду стремиться к пятикратному Зарипову? Дай бог, чтобы у Зарипа их было больше. У меня своя дорога. Ощущения супер, нас списывали много раз, мы постоянно доказывали, что мы команда, мы семья.

У нас очень тёплые отношения с тренерским штабом, с персоналом, все единый кулак, поэтому мы выиграли. ЦСКА – это эталон КХЛ, все знали, что будет серьёзная серия. Нам чуть больше повезло. Они в прошлый раз поднимали Кубок здесь, в Балашихе, в этот раз выиграл «Авангард». Следующий сезон? Да подождите, дайте отметить», — заявил Ковальчук.

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«Через неделю буду в полном порядке и продолжу карьеру»

Для ещё одного капитана «Авангарда» Алексея Емелина сезон завершился досрочно ещё в серии с «Ак Барсом». Но победу в серии с ЦСКА опытный хоккеист разделил вместе со своей командой.

«Безусловно, я рад. Команда весь сезон трудилась, шла к этому, с каждой серией мы становились только сильнее и больше сплачивались. К финалу мы подошли в той форме, которая позволила выиграть Кубок. К победам невозможно привыкнуть, каждый Кубок украшен своими эмоциями, это не повторится никогда. В нас никто не верил? Нас это только больше мотивировало и придавало сил.

Моё самочувствие? Всё гораздо лучше, через неделю я буду в полном порядке и продолжу карьеру. Конечно, до меня доводили все эти новости, которые появлялись во время серии с Казанью. Считаю, это грязь, что-то немыслимое, такого быть не должно. Да, это было круто, что у «Авангарда» было два капитана. Это дало уверенность всей команде. Ребята всегда писали мне, звонили, всячески поддерживали, пока я находился в больнице», — сказал Емелин.

Капитан «Авангарда» Емелин находится в тяжёлом состоянии. Что случилось с хоккеистом? Сообщается, что у 34-летнего защитника «токсический шок печени».

«Пальцы сломаны, всё болит, но вот он Кубок!»

Одним из главных героев омской победы стал защитник команды Дамир Шарипзянов. В конце третьего периода заключительного матча серии с ЦСКА игрок принял на себя три подряд броска армейцев, когда те находились на льду в двойном большинстве. Во многом именно этот эпизод определил итоговый успех омичей.

«Кубок Гагарина, конечно, исцеляет от всех синяков. Эту победу посвящаю всем своим близким, своей жене, мы ждём пополнения в семье очень скоро. Надеюсь, всё будет хорошо. Это для Омска победа тоже! На мне места живого нет? Да всё нормально! Согласен, что меньшинство «3 на 5» было ключевым моментом игры. Я знал, что если выстоим, то выиграем этот матч!

Да, сейчас уже можно сказать, что с травмой играл. Пальцы сломаны, всё болит, но ничего страшного! Согласен, что сегодня лучший день в моей жизни, эмоции до сих пор захлёстывают, немножко не верится, но вот он Кубок! Да, не верили в «Авангард», но это придавало нам сил. Со второго раунда в нас не верили, но мы всё ещё здесь и Кубок наш!», — сказал Шарипзянов.