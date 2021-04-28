«Хартли всех за…мучил!». Что творилось в чемпионской раздевалке «Авангарда»

В шестом матче финальной серии Кубка Гагарина «Авангард» в Балашихе со счётом 1:0 обыграл ЦСКА и впервые в своей истории завоевал почётный трофей. ЦСКА проиграл три из четырёх своих финала. Один из них проиграл Дмитрий Квартальнов (серия с «Магниткой»), два – ставший позднее главным тренером Игорь Никитин (серии с «Ак Барсом» и нынешняя «Авангардом»). При этом единственный Кубок Гагарина для армейцев выиграл тоже Игорь Никитин (предыдущая серия с омичами).

«Авангард» празднует победу в Кубке Гагарина! Ковальчук стал трёхкратным! LIVE Долгожданный кубок омичей в КХЛ и непередаваемые эмоции чемпионов на льду и в раздевалке.

После завершения серия москвичи выглядели расстроенными и опустошёнными. Будучи заведомыми фаворитами, красно-синие ничего не смогли поделать с натиском рвавшихся вперёд и бросавшихся под шайбы «ястребов». Такого звёздного состава, как в прошлом финале с «Авангардом», у москвичей уже не было. Омский клуб, после вручения Кубка Гагарина и празднования на льду, устроил бурные празднования в чемпионской раздевалке.

Больше всех, как и обычно, зажигал Илья Ковальчук, который поблагодарил Боба Хартли и выступил с речью в раздевалке. «Этот человек, который делает из всех нас хоккеистов», — заявил Ковальчук про тренера, с которым успел поработать ещё в «Атланте Трэшерз». Для Ковальчука, кстати, это третий Кубок Гагарина, а Хартли стал вторым после Майка Кинэна тренером, завоевавшим в своей карьере и Кубок Стэнли, и Кубок Гагарина.

«Авангард» — чемпион КХЛ! «Ястребы» героически отбились в концовке и взяли Кубок Гагарина! Омск ждал этого успеха долгих 17 лет.

«У нас сложилась не просто семья, а суперблизкая семья. Не зря мы собирались после каждого раунда с детьми, с жёнами, это нас толкало вперёд. В нас мало кто верил, но все, кто в этой раздевалке находятся, нас поддерживали. Братцы, думаю, что мы все согласимся, что Хартли за сезон взял один выходной, и весь его штаб нас замучил, но я думаю он заслужил эту жирную точку», — добавил в своей речи Ковальчук.

Разумеется, не обошлось без речи председателя совета директоров Александра Крылова, который трогательно поздравил команду и весь Омск с вожделенным трофеем.

«Омск уже очень давно ждал этой победы. Настолько давно, что уже многие даже не верили. Над «Авангардом» висела какая-то карма, и мы её сняли, понимаете? Все вместе её сняли! Это реально была киношная история. Я надеюсь, что когда-нибудь по этому сценарию снимут фантастический фильм, как мы шли к этому Кубку. Омск — это для тебя!», — сказал Крылов.

MVP плей-офф КХЛ Сергей Толчинский сделал первый глоток шампанского из чемпионского кубка. Так получилось, что перед сезоном Сергей сменил ЦСКА на «Авангард», в результате чего выиграл серию у бывшей команды, став автором решающего и единственного гола в шестой встрече. Судьба, не иначе. Казалось, Толчинский находился на седьмом небе от счастья. Хотя почему казалось? Так оно и было!

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«Авангард», безусловно, заслужил эту победу. Команда очень давно к ней шла (долгих 17 лет), проигрывала обидные серии, где-то не хватало сил, а где-то просто не везло. Но всему рано или поздно приходит конец. Пришёл конец всем неудачам и невезениям «Авангарда». Поздравляем Омск с победой!