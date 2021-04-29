Ковальчук ещё поборется за Кубок Стэнли? Что будет дальше с капитаном «Авангарда»

Илья Ковальчук стал трёхкратным обладателем Кубка Гагарина. «Капитан Россия» к своим 38 годам выиграл в своей карьере практически всё — исключением является лишь трофей лорда Стэнли. После триумфа с «Авангардом» россиянин может предпринять новый штурм заокеанской вершины, хотя время и возраст оставляют ему мало шансов.

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Ошибка с «Лос-Анджелесом», неудача в «Вашингтоне»

Последняя попытка Ковальчука выиграть Кубок Стэнли оказалась на редкость неудачной. Явной ошибкой оказался выбор клуба: «Лос-Анджелес», на предложение которого согласился россиянин, представлялся крепкой командой, но неожиданно погрузился на дно, где пребывает до сих пор. Недопонимание с главными тренерами Уилли Дежарденом и Джоном Стивенсом, попадание в запас или игра в четвёртом звене, ужасные «-26» по показателю полезности за первый сезон и драфт отказов с последующим расторжением контракта во втором — список неприятностей россиянин казался просто бесконечным.



3 января 2020 года Илья подписал минимальный контракт с «Монреаль Канадиенс», где смог вернуть себе уверенность и получил массу положительных отзывов. 13 (6+7) очков в 22 матчах за «Монреаль» дали понять, что у Ковальчука ещё есть бензин в баке, но перед дедлайном генменеджер «канадцев» Марк Бержевен обменял его в «Вашингтон». Для «Монреаля» эта сделка оказалась выгодной: клуб получил третий раунд драфта, который потом использовал для приобретения голкипера Джейка Аллена, хорошо подстраховавшего стартёра Кэри Прайса.

Илья Ковальчук в НХЛ:



13 сезонов, 926 матчей, 876 (443+433) очков. 0,95 очка в среднем за матч, «-146» по показателю полезности. 13 сезонов, 926 матчей, 876 (443+433) очков. 0,95 очка в среднем за матч, «-146» по показателю полезности.

Ковальчук же в «Кэпиталз» был принят с восторгом. «Я с 13 лет хотел играть вместе с Овечкиным. Мы вместе играли за сборную, но в одном клубе — никогда. Обычно мы играли друг против друга», — говорил Илья, однако в стане «столичных» он неожиданно потерялся. В регулярном чемпионате всё было неплохо (1 гол, 3 передачи в семи матчах), а вот в плей-офф Ковальчук выходил на лёд в третьем звене и отметился лишь одной передачей в 8 играх. «Вашингтон» неудачно сыграл в розыгрыше Кубка Стэнли, а Ковальчук в 37 лет стал неограниченно свободным агентом с неясными перспективами.



Ходили слухи о том, что Илья может вернуться в «Монреаль», где он всем пришёлся по сердцу, но Марк Бержевен сделал выбор в пользу других игроков, пригласив, например, Тайлера Тоффоли из «Кингз», и в конце 2020 года Илья принял предложение омского «Авангарда». Мечта о Кубке Стэнли, таким образом, осталась несбыточной, но в качестве компенсации 17-й номер взял свой третий Кубок Гагарина.

Играя за «Авангард», Ковальчук воссоединился со своим бывшим наставником Бобом Хартли, который тренировал Илью ещё в «Атланте Трэшерз», где канадец был наставником с 2003-го по 2007 год. И хотя Илья уже не был тем великолепным бомбардиром, его лидерские качества и опыт очень помогли в финальной серии.

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Кубок Стэнли уже не выиграть?

Конечно, в 38 лет, имея за плечами два неудачных сезона, вернуться в Национальную хоккейную лигу Илье будет невероятно трудно. Впрочем, давайте оставим хотя бы математическую вероятность того, что Илья всё же попробует сделать ещё один заход за Кубком Стэнли. Поводом к тому являются отзывы его бывших тренеров и партнёров в НХЛ, которые очень тепло отзываются о Ковальчуке.



«Знаете, я тренировал Яромира Ягра, когда ему было 40 лет, и он отнюдь не был худшим в НХЛ. Ковальчук — тот же тип хоккеиста. Когда он играл у меня в «Нью-Джерси», то я давал ему по 25 минут игрового времени, это было самое большое время для форвардов в лиге. Мы использовали его в каждой ситуации», — отметил бывший тренер «Дэвилз» Питер Дебур.



«Кови был просто великолепен. Много раз я восхищался тем, как он играет, глядя за его действиями со скамейки запасных. Это парень, который за свою карьеру набирал по очку за матч и забивал по 50 голов за сезон», — добавил бывший партнёр Ковальчука по «Нью-Джерси» Зак Паризе.



В любом случае попробовать снова пробиться в состав какой-либо заокеанской команды Ковальчук вполне может, даже несмотря на солидный возраст — благо прецеденты таких попыток имеются. Например, в 2008 году знаменитый нападающий Клод Лемье решил вернуться в профессиональный хоккей после пятилетнего отпуска — на тот момент ему было 43 года. Лемье заключил пробный контракт с «Сан-Хосе» и на неплохом уровне провёл тренировочный лагерь. Правда, репутация канадца была на высоте и помогала ему реализовать свои шансы — к моменту попытки вернуться он был четырёхкратным обладателем Кубка Стэнли, выигрывал «Конн Смайт Трофи», а генменеджер «Шаркс» Дуг Уилсон был его давним другом.

Лемье пробился в состав, сыграл 18 матчей за «акул» в регулярном чемпионате и один матч в плей-офф, но от прежней «железной башки» осталась, увы, только тень. Ни одного гола он так и не забил, ограничившись единственной передачей, зато набрал 21 минуту штрафа при показателе полезности «-5». По ходу того сезона его даже командировали в Китай, где «Сан-Хосе» пытался развивать свою клубную систему, сотрудничая с командой «Чайна Шаркс» (Лемье сыграл там 2 матча, отдал 1 передачу и получил два малых штрафа).



Учитывая не растущий из-за пандемии потолок зарплат и появление в НХЛ нового клуба из Сиэтла, спрос на опытных хоккеистов с минимальным контрактом может быть выше обычного. При должной работе агента у Ковальчука ещё могут появиться шансы снова попасть за океан и побороться за Кубок Стэнли. Но просто вернуться и быть успешным — разные вещи. Вопрос в том, захочет ли Илья менять чемпионский «Авангард» на новые скитания по Северной Америке.