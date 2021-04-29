Работал на стекольном заводе, а потом стал тренером-чемпионом. В чём феномен Боба Хартли?

«Братцы, думаю, что мы все согласимся, что Хартли за сезон взял один выходной, и весь его штаб нас замучил, но я думаю, он заслужил эту жирную точку. Третий год он делает из нас хоккеистов, помогает молодым и всем сердцем хотел, чтобы мы выиграли», — в этих словах Ильи Ковальчука, сказанных в победной раздевалке «Авангарда», заключена истина. Мы можем сколько угодно перечислять героев «ястребов» в этом плей-офф (их невероятно много), но главный творец этого исторического успеха для Омска — это Боб Хартли.

За три года канадский специалист построил чемпионскую команду. Построил не в селекционном, а в ментальном плане. Пропитал идеями своей системы раздевалку, заставил каждого игрока поверить, что она работает и способна приносить результат. Боб — жёсткий тренер, и многим «ястребам» было тяжело. Не все из них выдержали педантичную привязанность к мелочам и ушли к более спокойной жизни. Привет Сергею Шумакову!

Остались только те, кому нравилась эта пахота. Нравилась, потому что она издалека отдавала золотым блеском Кубка. Это журналисты и эксперты, не вхожие во внутреннюю кухню команды, не верили в «Авангард», называли очевидных фаворитов в сезоне и делали выводы, основанные на картинке по ТВ. А в это время в раздевалках, в тренажёрных залах, в подтрибунных помещениях и на тимбилдингах «ястребов» ковался чемпионский коллектив. И в этом плей-офф этот коллектив прошёл невероятный путь, чтобы добраться до цели, которую Хартли провозгласил, едва подписав контракт с «Авангардом». Боб сразу знал, что сделает «ястребов» чемпионами.

Боб Хартли главный тренер «Авангарда» «Совсем скоро у нас начнутся сборы с командой, мы будем проводить индивидуальные встречи со всеми игроками. Думаю, наша команда будет хорошим миксом из опытных и молодых хоккеистов. В пяти лигах я выиграл шесть чемпионатов. Я здесь не для того, чтобы участвовать, а чтобы побеждать», — сказал Хартли в июле 2018 года.

В чём феномен Боба? Он просто тренер-чемпион. Удивительно, конечно, как человек, никогда не игравший в хоккей на профессиональном уровне и работавший на стекольном заводе, смог добраться до таких высот и завоевать такое уважение в сфере, где признают только «своих». Впрочем, за океаном всё-таки иной подход к людям, которые работают не по профессии — там смотрят исключительно на результат, а он у Хартли появился сразу же. В России история Боба, конечно, ни за что не прокатила бы (хоккеисты бы просто «сожрали» парня, который ничего не добился игроком), но к нам он приехал уже большим тренером, бравшим Кубок Стэнли, а его молодые годы мало кого интересовали. И в «Авангарде» его магия тоже сработала.



Главное, что удалось Хартли в «Авангарде» — это выстроить коммуникацию и правильно поставить себя. Посмотрите на Боба: настоящий лидер, глыба, авторитет. Не возникает сомнений, что он всё держит под контролем, и что его все уважают. Всегда подтянутый, гладковыбритый, осанистый — настоящий джентльмен с безупречными манерами. Но в то же время Хартли — живой, общительный, с чувством юмора. И я уверен, что этот образ доброго, но очень требовательного «дедушки» Боб примерял не только на публике. Он и в раздевалке команды был таким — был другом для хоккеистов, но всегда держал дистанцию, чтобы не ломать важнейшее для коллектива понятие субординации.

«Дело не во мне, это не моё чемпионство». Интервью с Хартли после победы в Кубке Гагарина Великий тренер-чемпион выиграл свой очередной трофей.

Боб приехал в «Авангард» побеждать, и для достижения этой цели он применил все свои умения, натренированные на прошлых местах работы. Заставил хоккеистов поверить, внушил им, что они могут стать чемпионами, но только в том случае, если будут подчиняться его требованиям. И все эти три года мы видели авторский «Авангард». Не всем он нравился и не всегда давал результат. Система Хартли иногда казалась прямолинейной, зажимающей потенциал игроков, а сам Боб часто выглядел упрямцем. И, конечно, канадцу не удалось избежать каких-то плохих решений, но всё это были лишь трудности роста.



Зато на третий плей-офф Хартли мы увидели идеальный «Авангард». В составе — ни одного «пассажира», и все бьются за своего тренера. Выпестована системы игры (разнообразная, гибкая!), закалён характер чемпионов. А откуда он у таких ребят, как Шарипзянов, Дедунов, Готовец, никогда не заходивших дальше первого раунда? Это и есть кропотливая, ежедневная работа тренера-победителя.



Да, нам казалось, что Хартли — упрямец. Но он благодаря своему опыту просто не делал резких, ненужных движений. Всегда смотрел в перспективу, не придавая большого значения локальным неудачам, и шёл к цели под гул острых на язык хейтеров.



В отношении своих хоккеистов он также проявлял терпение. Кропотливо работал с молодыми игроками и подпустил к основе Чинахова, Чистякова и Грицюка только тогда, когда парни созрели, а не когда этого требовала возбуждённая бумом на молодёжь общественность. Хартли возился с хоккеистами и в этом сезоне буквально преобразил Костина и Береглазова, на которых в сентябре-октябре было тяжело смотреть.



Боб внедрил в «Авангард» свою систему, основанную на тысяче мелочей. Он учил взрослых хоккеистов правильно держать клюшки, верно выбирать позицию и отрабатывал с ними каждое движение на льду. Игроки его слушались — потому что авторитет. А затем стали получать от этого удовольствие, кайфовать — потому что всё это давало результат и в итоге привело к тому, что «ястребы» укатали в финале механизированный ЦСКА, с которым, казалось, невозможно соперничать. Кстати, омичи прошли армейцев не только за счёт правильной игры, но и за счёт эмоций. Их Хартли только поощрял, в отличие от того же Никитина в ЦСКА.

Боб Хартли главный тренер «Авангарда» «Я выучил одну вещь уже очень давно, родители говорили мне: «Окружи себя хорошими людьми, они сделают тебя успешным».

Хартли, конечно, выиграл трофей не в одиночку. Но он смог окружить себя хорошими людьми. Это, в первую очередь, весь тренерский штаб. Жак Клутье — давний соратник Хартли, отвечал в «Авангарде» за меньшинство, благодаря которому «ястребы» выгрызли победу в решающем матче сезона.

«Авангард» — чемпион КХЛ! «Ястребы» героически отбились в концовке и взяли Кубок Гагарина! Омск ждал этого успеха долгих 17 лет.

Константин Шафранов построил лучшее в КХЛ большинство. Сергей Звягин работал с голкиперами, и невероятная, фантастическая игра Шимона Грубеца — это и его заслуга. Дмитрий Рябыкин — легенда «Авангарда» — отвечал за защитников и приложил руку, например, к сумасшедшему прогрессу Дамира Шарипзянова. Также не забываем про Брэндона Бови, поставившего «ястребам» великолепную физику, позволявшую выдерживать темп ЦСКА. И, конечно, про дуэт латвийцев-видеотренеров, ещё одних давних знакомых Хартли. Помните, как они вытащили для «Авангарда» один из матчей с «Автомобилистом»?



Да и тот же Ковальчук — старый друг Хартли. Вряд ли бы он приехал играть за «Авангард», если бы там не работал Боб. А так Илья не только приехал, но и взял под свой контроль раздевалку, сделав её в итоге чемпионской. И какая же это любопытная история! Три года назад именно Кови донёс до Хартли предложение из Омска, а сейчас Илья в роли капитана поднял над головой первый Кубок Гагарина в истории «Авангарда». Фантастика!

Боб Хартли главный тренер «Авангарда» «У нас было два капитана, но после потери Емелина Ковальчук пришёл на выручку. Это была его раздевалка, не раз я говорил ему: «Я позабочусь обо всём, что снаружи, а ты позаботься обо всём, что внутри (раздевалки)».

Нет какого-то особого секрета успеха Хартли. По сути, он просто был самим собой — профессионалом высочайшего уровня, который знает, что и как нужно делать для победы. И он это сделал в очередной раз, выиграв свой очередной трофей, но первый для «Авангарда» за 17 лет. И этим навсегда вписал себя в историю омского хоккея.