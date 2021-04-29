На Буше огромный спрос, Зарипов останется в «Ак Барсе». Главные инсайды КХЛ

Совсем скоро в Континентальной лиге открывается трансферное окно. С 1 мая все сделки будут официально разрешены, но мы рассказываем о грядущих обменах и подписаниях заранее, заостряя своё внимание на наиболее интересных моментах.

Неделя до трансферного бума! Каких громких переходов точно ждать в КХЛ? 1 мая обещает получиться богатым на события, о многих из которых известно уже сейчас.

н. Рид Буше («Авангард»)

Останется в КХЛ или переедет в НХЛ

Огромный спрос на 27-летнего нападающего Рида Буше. Американец имеет предложение по новому контракту от «Авангарда». Кроме того, на Буше претендует ряд топ-клубов Континентальной лиги. Есть у североамериканца и предложение об одностороннем контракте с клубом НХЛ. В общем, Буше в буквальном смысле слова разрывают, на лучшего снайпера плей-офф КХЛ в составе «Авангарда» огромный спрос. Рид может с холодной головой спокойно выбирать себе наиболее выгодный путь продолжения карьеры.

У лучшего снайпера «Авангарда» в плей-офф Буше есть вариант с продолжением карьеры в НХЛ

н. Данис Зарипов («Ак Барс»)

Ведёт переговоры, но точно останется в «Ак Барсе»

Интересные новости приходят о Данисе Зарипове. Единственный в мире пятикратный обладатель Кубка Гагарина получил выгодное предложение от «Трактора», но сам Данис хочет остаться в «Ак Барсе» и ведёт активные переговоры с клубом о новом контракте. Зарипову уже 40 лет, но он по-прежнему душа и лидер команды. Данис, по нашей информации, хочет сохранить свою нынешнюю зарплату в 60 млн рублей. Клуб думает, так как сумма съедает много места под потолком зарплат, но стороны точно придут к соглашению. Капитан Татарстан продолжит выступать в Казани.

Легенды КХЛ без новых контрактов. Кто завершит карьеру, а кто ещё поиграет? Ими восхищаются болельщики, но жёсткий потолок зарплат и новый уровень хоккея диктуют свои правила.

з. Андрей Педан, н. Александр Бурмистров (оба – «Ак Барс»)

В процессе принятия решений

Могут покинуть казанский клуб защитник Педан и нападающий Бурмистров. Окончательной ясности пока нет. Например, в истории с 27-летним защитником интересно то, что, даже несмотря на статус ограниченно свободного агента, он сможет покинуть «Ак Барс» в том случае, если «барсы» не предложат ему новый контракт на определённую сумму. У 29-летнего Бурмистрова есть предложение от ЦСКА, но, повторимся, точка в этом вопросе не поставлена. Учитывая большое число уходящих из казанского клуба хоккеистов, не удивимся, если Александр останется в столице Татарстана. Деньги на него вполне могут найти.

Фото: photo.khl.ru

н. Дмитрий Кугрышев, н. Вячеслав Солодухин (оба – «Салават Юлаев»)

Переходят в «Спартак»

Форварды Дмитрий Кугрышев и Вячеслав Солодухин точно покидают «Салават Юлаев». Оба снова будут играть в одной команде, на этот раз в «Спартаке». 31-летний Кугрышев поможет красно-белым в топ-6, а 32-летний Солодухин типичный игрок низовых звеньев. Но ведь оборонительные функции и игру в меньшинстве никто не отменял. Наконец-то красно-белые активно взялись за формирование состава на следующий сезон.

н. Владимир Жарков («Салават Юлаев»)

Переходит в «Авангард»

«Салават Юлаев» не договорился о новом контракте с Владимиром Жарковым, взяв в звено к Кадейкину форвардов Шмелёва и Тихонова. 33-летний Жарков продолжит карьеру в «Авангарде», где идеально впишется в систему Боба Хартли. Владимир может сыграть в силовой хоккей, отработать в меньшинстве, постоять за себя и за партнёров. Канадский специалист очень ценит таких хоккеистов. Странно, что уфимцы не смогли (или не захотели) сохранить в своих рядах столь проверенного бойца.

Фото: photo.khl.ru

в. Адам Рейдеборн («Ак Барс»)

Близок к переходу в «Спартак», может перейти в минское «Динамо» или ХК «Сочи»

Ещё один хоккеист, который покинет «Ак Барс» в межсезонье. У 29-летнего шведа много предложений, а основным вариантом для скандинава является продолжение карьеры в «Спартаке», из которого уходят Юлиус Гудачек и Никита Беспалов. Кроме того, у Рейдеборна есть предложения от минского «Динамо» и ХК «Сочи». В общем, без работы в Континентальной лиге этот голкипер не останется.

в. Дмитрий Шикин («Куньлунь»)

Переходит в «Автомобилист»

29-летний голкипер, выигрывавший молодёжный чемпионат мира в 2011 году, получил предложение от «Автомобилиста», которое принял. Теперь Шикин станет бэкапом чеха Якуба Коваржа. Конечно, выиграть конкуренцию у Коваржа будет практически нереально, но своё игровое время Дмитрий точно получит. Это неплохой и недорогой вариант для уральской команды.

н. Павел Порядин («Нефтехимик»)

Может перейти в «Ак Барс»

Одним из новичков казанского клуба в новом сезоне вполне вероятно станет 24-летний нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин. Вопрос в том, готовы ли казанцы заплатить за хоккеиста компенсацию в 40 млн рублей? Дело в том, что Порядин является ограниченно свободным агентом, а нижнекамцы в последнее время испытывают проблемы с финансированием. Поэтому «волки» готовы расстаться с лидером своей атаки, но за солидный гонорар.