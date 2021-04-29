«Авангард» сломал армейскую машину. Теперь ЦСКА никто не будет бояться?

Весь сезон КХЛ мы говорили о том, что ЦСКА — это машина, с которой невозможно бороться. Мы справедливо отмечали, что армейская система очень легко пережила значительные потери в составе, связанные с отъездом звёзд в НХЛ и введением потолка зарплат, а на роли лидеров выдвинулись новые люди и показали результаты не хуже. И действительно: ЦСКА что с Капризовым, Григоренко и Сорокиным выиграл регулярку и вышел в финал Кубка Гагарина, что без них; у красно-синих как была лучшая оборона в лиге, так и осталась; они как играли лучше всех в КХЛ по тренерскому заданию, так и продолжили. И ещё много-много подтверждений тому, что секрет успеха армейцев не в составе, не в длинной скамейке, а в работе тренерского штаба и системе.

Этот тезис красной нитью прошёл через весь сезон. Многие уже готовы были к вручению ЦСКА нового Кубка и признанию бессмысленности всех реформ КХЛ по выравниванию уровня команд. Но тут случился плей-офф. Между прочим, если брать в целом — один из самых предсказуемых в истории лиги. Ведь вплоть до финалов конференций мы не видели побед нижесеяных команд.

«Авангард» — чемпион КХЛ! «Ястребы» героически отбились в концовке и взяли Кубок Гагарина! Омск ждал этого успеха долгих 17 лет.

Но конкретно у ЦСКА возникли проблемы. Уже во втором раунде армейцам их создал «Локомотив», доведя серию до седьмого матча. Однако решающий матч подопечные Никитина выиграли настолько уверенно и безапелляционно, в своём фирменном стиле, что показалось, будто никакого серьёзного звонка для красно-синих не прозвучало. Да, помаялись с сильным соперником, но ведь выиграли же!



Затем был СКА, выигравший два подряд матча, уступая 0-3 в серии. И если «Локомотив» показал, как ЦСКА можно переигрывать, то петербуржцы продемонстрировали, как армейцев можно перебегать. Но, опять же, в шестом матче ЦСКА не оставил команде Брагина никаких шансов, поэтому ни о каком серьёзном сбое в механизме Никитина не было и речи. Да и действительно, ведь ещё перед началом сезона мы говорили, что ЦСКА стал чуть слабее, но не перестал быть непобедимым в плей-офф.

ЦСКА стал слабее, но его не погубил потолок зарплат. Какими будут «армейцы» в новом сезоне Всё те же фавориты Кубка Гагарина, хоть и в равных условиях с другими топами.

И вот уже эту гипотезу разрушил в финале великолепный «Авангард», «ястребы» сломали армейскую машину, позволив взглянуть на сезон ЦСКА с другого ракурса. Оказалось, что прошлым летом армейцы всё-таки растеряли те детали, которые необходимы для построения именно чемпионской команды.



Говорили, что Окулов, Мамин и Шалунов вполне себе успешно заменили Капризова, Григоренко и Вея? Большую часть сезона так и было, но решающие игры финала новые армейские лидеры просто провалили. Они без конца возили шайбу по периметру зоны «Авангарда» и были не в состоянии создать реально опасные моменты против плотной, насыщенной и самоотверженной обороны. Не хватало хитрости, креатива, неожиданных решений, мастерства — в пятом и шестом матче «ястребы» легко щёлкали все задачи, которые ставил ЦСКА, бесконечно блокировали прямые и бесхитростные броски (браво, Дамир Шарипзянов и Ко), не заставляя даже Грубеца слишком часто вступать в игру.

Всё, что я видел в атаке у ЦСКА в двух последних матчах, — это растерянность и тупая упёртость. Разумеется, «Авангард» сделал всё, чтобы армейцы выглядели беспомощно, но есть ощущение, что Капризов с Григоренко что-нибудь бы придумали. Уж в двойном почти двухминутном большинстве в конце шестой игры так точно. Но Кирилл с Михаилом покоряют НХЛ, а Шалунов с Окуловым оказались неспособны сломить волю «Авангарда» к победе. Так что уход главных звёзд всё-таки подкосил ЦСКА, хотя весь сезон у нас вроде бы не было поводов так думать.

Хартли: «Авангард» дважды всухую обыграл ЦСКА, это за пределами воображения

Финал открыл глаза и на то, что армейцам в этом сезоне не хватало привычной для них обширной ротации, в том числе и среди лидеров. Мамин, Шалунов и Окулов были с отрывом лучшими форвардами ЦСКА, тащили на себе клуб, а ведь раньше обязанности по забиванию голов и набору очков более-менее равномерно размазывались по всему армейскому ростеру. Но раньше за спинами Капризова и Ко были те же Мамин, Окулов, Шалунов, Слепышев, а сейчас — фактически никого. Плюс очень слабо сыграли в финале форварды-легионеры ЦСКА Лайпсик и Кемпе, от которых было много суеты, но мало толка.



Поддержать провалившихся лидеров было некому. Почему? Тут постарался потолок зарплат. Точнее говоря, неумение менеджеров армейцев работать в равных со всеми клубами условиях. ЦСКА бы, конечно, прошлым летом с удовольствием оставил и Толчинского, и Калинина, и Марченко, и ещё бы подписал новичков, завалив их деньгами. Но неограниченные возможности спонсора армейцев ограничила реформа КХЛ, сумевшая стереть пропасть между богатыми и очень богатыми клубами.

Но ЦСКА проиграл «Авангарду» не только из-за того, что потерял привычные преференции. Поражение армейцев — ещё и тренерское, Хартли переиграл Никитина и забрал у того корону лучшего наставника КХЛ. Что можно предъявить Игорю Валерьевичу? Пожалуй, главное — это отсутствие плана Б. Его ЦСКА играл правильно, по заданию, без эмоций, выполняя привычную механическую работу. К третьему матчу серии показалось, что против «ястребов» этого тоже достаточно, но затем случилась сумасшедшая чётвертая встреча, которая зажгла в омичах потухший было огонь. И этот сгусток энергии снёс ЦСКА, обезоружил армейцев, а ничего нового достать из себя они не смогли. Всё та же модель игры, всё те же атаки, которые «Авангард» уже раскусил. И, кстати, всё то же отсутствие эмоций! Как без них вообще можно было выиграть финал у такого соперника? Но ЦСКА до последнего оставался строгим и чопорным, за что и поплатился.

ЦСКА зашёл на территорию «Авангарда» и вернул Омск в финал. Что происходит в КХЛ Армейцы идеально начали четвёртый матч, а затем сами всё испортили.

Что будет дальше с ЦСКА? Команда Никитина, безусловно, будет вновь и вновь претендовать на Кубок Гагарина, оставаться фаворитом КХЛ. Но все другие топы лиги уже точно знают: в армейцах нет ничего страшного, их можно не бояться и обыгрывать, их система неидеальна — доказано «Авангардом».



Нет сомнений, что основные принципы хоккея Никитина останутся прежними. Но Игорь Валерьевич сейчас увидел, что они нуждаются в доработке и корректировке. Этот человек способен учиться и совершенствоваться, так что будет крайне интересно понаблюдать, какие выводы он сделает из этого поражения.